La Tesla Cybertruck es una pickup eléctrica que ha causado un gran impacto en la industria automotriz debido a su diseño futurista con formas angulares, materiales de alta resistencia y capacidades todoterreno.

Desde su presentación, este modelo ha generado expectativas y críticas en igual medida.

La Tesla Cybertruck presenta las siguientes dimensiones:

• Longitud: 5.6 metros

• Altura: 1.7 metros

• Ancho: 2.4 metros

Su estructura no es una carrocería convencional, sino un exoesqueleto fabricado en acero inoxidable ultra resistente, que no requiere pintura y es altamente duradero ante rayones o abolladuras. En cuanto a los cristales, aunque no están blindados, son capaces de resistir impactos de pelotas de béisbol lanzadas a velocidades de hasta 110 km/h.

Interior reduccionista

El habitáculo de la Cybertruck mantiene el enfoque minimalista característico de Tesla. Entre sus características más destacadas se encuentran:

• Volante cuadrado

• Pantalla principal de 18.5 pulgadas

• Segunda pantalla de 9.4 pulgadas para pasajeros traseros

• Techo panorámico de cristal

• Capacidad para cinco pasajeros

• Filtros de aire HEPA de grado médico

