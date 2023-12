Consejos para elegir la mejor laptop

Si vas a destinar tu aguinaldo a la compra de una laptop es importante que tomes en cuenta diversos aspectos para elegir el mejor modelo de acuerdo con tus necesidades. Considera que no es una compra menor y que, por no pensar bien, podrías estar tirando tu dinero a la basura.

En el mercado están disponibles un gran número de modelos de computadoras portátiles, desde las más sencillas hasta las que pueden dar una gran experiencia gamer. Pero, no siempre gastar más significa que será mejor, lo ideal es analizar tu perfil antes de comprar.

Lo primero es pensar en para qué se quiere la computadora, ya sea para uso personal, hacer home office o para asuntos académicos y después evaluar otros aspectos.

Claves para elegir una laptop

Para ayudarte a elegir el mejor modelo de laptop en seguida encontrarás algunos consejos para elegir la mejor opción:

Presupuesto. Puede parecer algo obvio, pero es lo mejor para empezar a buscar. Piensa cuánto estás dispuesto a gastar sin comprometer tu bienestar económico. También evalúa si podrás hacer el pago de contado o con crédito. Es importante decir que un presupuesto limitado no significa que no se podrá acceder a un modelo adecuado. "Hoy en día hay muy buenos equipos con precios accesibles", señala Clikstore.

Usabilidad. Reflexiona bien para qué quieres la computadora, por ejemplo, diseñar, jugar videojuegos, trabajar en casa, realizar proyectos de la universidad, o bien para las tareas de los niños. Con base en ello podrás saber qué es lo mejor en diversos aspectos, desde el tamaño de la pantalla hasta el poder de procesamiento.

Puertos. Si necesitas compatibilidad con dispositivos como monitores e impresoras y no estás seguro de saber cómo conectarlos por medio de Bluetooth o Wi-Fi, revisa que cuente con puertos: USB 2.0 y 3.0, USB Tipo C; HDMI, Thunderbolt y Ethernet. Teniendo esto en cuenta, no tendrás problema con la compatibilidad y podrás seguir utilizando el resto de tus dispositivos sin problema.

Peso. Esta tal vez no sea la parte más importante, pero sí una a tomar en cuenta sobre todo si eres estudiante o una persona que viaja mucho y se encuentra en constante movimiento. Considera que una laptop con mayor rendimiento es ideal a la hora de realizar trabajos más exigentes, pero no será liviana.

RAM. La RAM es una Memoria de Acceso Aleatorio de almacenamiento a corto plazo, es la encargada de almacenar de forma temporal todos los programas y sus procesos de ejecución. Así que, cuanta más memoria RAM tengas, más aplicaciones podrás usar simultáneamente.

Con esta guía, podrás filtrar entre las opciones que hay de laptops en el mercado y te será más sencillo elegir la que más se adecúe a lo que estás buscando. Considera que debe ser una decisión bien pensada pues, aunque en un inicio un modelo podría funcionarte, con el tiempo, te darás cuenta de que no es suficiente y pasarás frustración o terminarás comprando una nueva.

