Conoce cómo llamar sin usar la tarjeta SIM

Estamos acostumbrados a necesitar la tarjeta de "módulo de identidad del suscriptor" (SIM, por sus siglas en inglés) para realizar llamadas, pero en la actualidad no es la única manera de realizarlas, si por alguna razón no cuentas con tu tarjeta SIM o se descompuso, no te preocupes, aquí te decimos cómo realizar llamadas sin necesidad de esta.

¿Cómo comunicarse sin tarjeta SIM?

Muchos celulares te permiten mantenerte comunicado a través de la red Wi-Fi, e incluso realizar llamadas , si no sabes cómo hacerlo, aquí te dejamos una pequeña guía que puedes usar en los dispositivos Android y iOS.

Si cuentas con un teléfono Android realiza los siguientes pasos:

Ingresa a la opción de “teléfono”.

Hay tres puntos en la parte superior derecha, selecciónalos y entra en "configuración".

Selecciona la opción "llamadas" y después haz clic en "llamadas por Wi-Fi".

Si cuentas con un teléfono iOS realiza los siguientes pasos:

Ingresa a las configuraciones del teléfono.

Selecciona el apartado "teléfono" .

. Por último, haz clic en "llamadas por Wi-Fi".

Recuerda que la anterior opción no está disponible para todos los dispositivos móviles, por lo que si no la ves en tu teléfono puede ser normal, pero no te preocupes, si necesitas comunicarte con alguien puedes recurrir a otras plataformas o medios, por ejemplo por videollamadas, FaceTime de Apple, Messenger, etc.

Solamente es importante que tengas en cuenta que para escoger cualquiera de las opciones anteriores es necesario que cuentes con una conexión a internet.

Con información de SUN.