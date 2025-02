WhatsApp se cayó: usuarios reportan fallas

Este viernes 28 de febrero, los usuarios de WhatsApp, la plataforma de mensajería propiedad de Meta, han reportado graves problemas técnicos. En el transcurso de varias horas, la aplicación no ha funcionado para el envío y la correcta publicación de mensajes, lo que ha ocasionado incertidumbre en todo el mundo.

¿Qué fallas están reportando los usuarios de WhatsApp?



Por medio de redes sociales como X (antes Twitter) y Facebook, los usuarios han comunicado que no pueden enviar ni recibir mensajes, ni publicar contenidos multimedia como fotos y notas de voz. No obstante, no todos los usuarios experimentan los mismos problemas: algunos pocos logran continuar utilizando la aplicación sin inconvenientes, mientras que otros no pueden realizar ninguna actividad en la plataforma.

¿Cuándo comenzó la caída de WhatsApp?



De acuerdo Downdetector, el portal que monitorea fallos en aplicaciones, los reportes sobre la caída de WhatsApp comenzaron poco después de las 10:00 AM (hora local) de este viernes 28 de febrero. La caída ha sido global, afectando a usuarios de diferentes partes del mundo.



Hasta el momento, WhatsApp no ha emitido un comunicado oficial explicando las causas del problema ni un tiempo estimado para la restauración completa del servicio.



En X (anteriormente Twitter) y Facebook, los usuarios han compartido sus experiencias, y aunque algunos muestran frustración por no poder usar la aplicación, también hay quienes recurren al humor para mitigar la situación, creando memes y comentarios sobre la caída global de WhatsApp.

Afirmativo, la caída diaria de WhatsApp— Marco Polo (@MarianoP35534) February 28, 2025

Todos en #X alertando al mundo la caída de #WhatsApp— ���������� �������������� ▕⃝⃤ ⚯ ͛ (@Diego_PalermoB) February 28, 2025

