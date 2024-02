¿Cómo saber si alguien te ha bloqueado las llamadas?

Si quieres conocer si alguno de tus contactos ha bloqueado tu número telefónico, hay varias maneras de saber esta información y lo mejor es que no necesitas descargar ninguna aplicación para saberlo.

Independientemente de las razones por las que te podría bloquear a una persona, conocer si bloquearon tu número podría ayudarte a tomar decisiones respecto a alguna relación.Por ello aquí te explicamos todo lo que necesitas conocer, además de que aplica para el bloqueo de llamadas a través de minutos de operador móvil y mensajes de texto (SMS).

Tips para conocer si bloquearon tu número en llamadas

Llamar directamente: Podría parecer muy obvio, pero si en cuanto llamas, se corta de inmediato o simplemente no se conecta, es posible que te hayan bloqueado.

Podría parecer muy obvio, pero si en cuanto llamas, se corta de inmediato o simplemente no se conecta, es posible que te hayan bloqueado. Realiza una llamada desde otro número telefónico: Intenta llamar a la persona desde otro número. Si la llamada se conecta, es posible que te hayan bloqueado, pero si no se conecta quizá haya alguna otra explicación, como que esa persona se encuentra en un lugar sin cobertura.

Intenta llamar a la persona desde otro número. Si la llamada se conecta, es posible que te hayan bloqueado, pero si no se conecta quizá haya alguna otra explicación, como que esa persona se encuentra en un lugar sin cobertura. Mensaje de voz: si la llamada no se desconecta inmediatamente, intenta dejar un mensaje de voz. Si la persona ha bloqueado tus llamadas, el mensaje no se entregará y no aparecerá en su buzón de voz.

si la llamada no se desconecta inmediatamente, intenta dejar un mensaje de voz. Si la persona ha bloqueado tus llamadas, el mensaje no se entregará y no aparecerá en su buzón de voz. Comprueba la lista de bloqueo: Este tip no es para todos los teléfonos, sin embargo, en algunos dispositivos, puedes ver si una persona te ha bloqueado accediendo a la lista de bloqueo.

Este tip no es para todos los teléfonos, sin embargo, en algunos dispositivos, puedes ver si una persona te ha bloqueado accediendo a la lista de bloqueo. Prueba con otras formas de comunicación: Si definitivamente las llamadas no funcionan para comunicarte, intenta hacerlo a a través de otros medios, como mensajes de texto o correo electrónico.

Si definitivamente las llamadas no funcionan para comunicarte, intenta hacerlo a a través de otros medios, como mensajes de texto o correo electrónico.

Finalmente, estos son algunos tips que pueden ayudarte a saber si fuiste bloqueado o no, pero hay algunos otros factores que podrían influir a que tu llamada no se conecte y no necesariamente te hayan bloqueado.

Por ejemplo, que la persona tenga su telefono en modo avión, que no tenga batería o como se mencionó anteriormente se encuentre en una zona sin cobertura.

