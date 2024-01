Cómo saber de quién es un número de teléfono sin tener que llamar

En algún momento, es común que recibamos llamadas a nuestros teléfonos móviles de números desconocidos. Aunque esto pueda parecer trivial, la curiosidad o la preocupación por saber quién está detrás de la llamada a menudo nos impulsan a buscar respuestas.

A pesar de los avances tecnológicos en nuestros dispositivos actuales, estos aún no pueden identificar automáticamente a los llamantes si el número no está registrado en nuestros contactos.

Si te encuentras recibiendo numerosas llamadas de números desconocidos y deseas descubrir quién está detrás de ellas, no te preocupes, aquí te ofrecemos algunas opciones para hacerlo.

Cómo saber de quién es el número desconocido sin tener que llamar

En esta era tecnológica las personas nos vemos expuestas a muchos peligros, uno de ellos son las llamadas de números desconocidos pues muchas veces es una práctica utilizada para llevar a cabo las extorsiones o distribuir spam.

Aunque nuestros dispositivos móviles aún no cuenten con la tecnología de reconocer llamadas de números desconocidos, hay herramientas que te pueden ayudar a saber quién se encuentra detrás de un número sin registrar, todas estas son opciones seguras y libres de software malicioso.

Páginas de internet

Por si no lo sabías, hay algunas páginas web que pueden ayudarte a identificar llamadas de números desconocidos, estas son algunas de ellas:

Quién habla

Tellowos

TelefonoSpam

ListaSpam

La mayoría de estas páginas te dan información sobre si el número es de spam o no. En caso de que busques el número y no aparezcan resultados, eso quiere decir que la llamada no es spam.

Aplicaciones para celular

Si te sientes más seguro instalando aplicaciones, te traemos unas opciones para descargar tanto en dispositivos Android como iOS:

Truecaller (iOS y Android)

Call Blacklist (Android)

Call Blocker (iOS)

Me: identifica llamadas y spam (iOS)

Las llamadas spam han sido uno de los mayores problemas al contestar números que no conocemos, ya que, en algunas ocasiones, las personas detrás de un número no registrado son familiares o amigos en busca de ayuda, así que no siempre perder estas conversaciones es lo mejor.

Activar identificador de llamadas spam de Google

Por si no sabías, Google cuenta con un identificador de llamadas spam para que no seas víctima de estas, aquí te decimos paso a paso cómo activarlo:

En tu dispositivo, abre la aplicación Teléfono.

Toca Más opciones y luego Ajustes.

Posteriormente, oprime Filtro de llamadas y de spam.

Activa o desactiva Ver identificador de llamada y de spam.

Si quieres bloquear las llamadas spam en tu teléfono, activa "Filtrar llamadas de spam". Con esto, no recibirás notificaciones de llamadas perdidas ni de mensajes de voz.

Para poder identificar las llamadas de spam, Google tiene que recibir información de tus llamadas, es por eso que debes activar la función directamente en tu teléfono.

Ninguna persona se encuentra exenta de recibir una llamada spam, afortunadamente, hay herramientas que pueden ayudarnos a identificarlas.

MF