¿Cómo hacer unos lentes caseros para ver el eclipse solar anular de octubre 2023?

Este sábado 14 de octubre de 2023 se podrá presenciar un Eclipse Solar en México y para verlo es necesario usar protección para los ojos, ya que mirar el sol directamente puede provocar daños severos. Este evento provoca mucha emoción entre la comunidad científica y la no científica, ya que se trata de un fenómeno muy poco común, pues el eclipse solar anular ocurre cuando la Luna Nueva está en apogeo, por lo que al alinearse con el Sol, la Luna no cubre la totalidad del astro, por lo que se crea un halo alrededor conocido como "anillo de fuego".

El eclipse solar de este sábado 14 se podrá ver en América, y por supuesto, en México; sin embargo, los estados que disfrutarán la oscuridad completa son Campeche, Yucatán y Quintana Roo, mientras que el resto de México sólo apreciará un eclipse solar parcial. Aun así, se tratará de un evento imperdible que dejará a todos los habitantes maravillados.

Existen distintas maneras para ver el eclipse solar, ya sea con lentes especiales o con una cámara estenopeica (una caja para ver el eclipse). Hay quienes también deciden ver el fenómeno a través de sus celulares o de sus cámaras; sin embargo, esto no es lo más recomendado, ya que sigues exponiendo tus ojos al sol directo, además de que podrías dañar la cámara de tu celular.

Historia Natural MX

Para que no te pierdas el evento astronómico y puedas disfrutarlo, te contaremos cómo hacer unos lentes caseros, al estilo DIY ("Do It Yourself" o "Hágalo usted mismo" en español).

¿Cómo hacer unos lentes caseros para ver el eclipse solar?

Materiales:

Un vidrio para soldar: Lo puedes adquirir en una tlapalería, sólo asegurarse que debe ser de opacidad 14 o más.

1 Caja de cartón (zapatos, galletas o cereal)

1 pieza de papel alumnio

Cutter o tijeras

1 Hoja blanca

1 Alfiler o palillo

Instrucciones para armar tus lentes

Recorta dos ventanas en la caja, del mismo lado o en lados contiguos.

Pon la hoja blanca en el lado opuesto de una de las ventanas, por dentro, como pantalla.

El papel alumnio deberás colocarlo en la ventana opuesta a la hoja blanca y hazle un agujero pequeño con el alfiler o palillo.

Asegúrate de que no se filtre por ningún otro orificio y de ser el caso solo debes cubrir.

Otra forma de ver el eclipse solar es de manera indirecta. Para esto sólo necesitas un cartón con un pequeño orificio sobre el suelo o una superficie plana, como otro cartón. Así verás la media luna que dibuja el eclipse sin tener que ver el cielo directamente. Si sientes más curiosidad y quieres mirarlo directamente, puedes aprender a hacer tu propia cámara estenopeica.

Recuerda que si tú vives en un Estado donde se apreciará un eclipse parcial puedes usar lentes de soldador para verlo.

¡Disfrútalo y cuida tus ojos!

MM