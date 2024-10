¿Cómo activar el modo Venom en WhatsApp?

En la aplicación de mensajería WhatsApp, puedes llevar tu experiencia de comunicación a otro nivel. Una manera de hacerlo es activando el "modo Venom", un tema visual que te sumerge en el universo oscuro y fascinante del simbionte. Este modo transforma tus chats en una experiencia única y envolvente. Descubre cómo activarlo a continuación.

Recientemente se estrenó en la gran pantalla "Venom: El Último Baile", la esperada película que cierra la historia del icónico anti-héroe. Esta emocionante entrega sigue las aventuras de Eddie Brock, quien se encuentra nuevamente vinculado con el oscuro simbionte Venom.

 

Si te apasiona este universo que explora temas como la amistad, el amor y la pérdida, sigue estos sencillos pasos para activar el "modo Venom" en WhatsApp.

Descarga la app de Nova Launcher y elige la imagen de Venom que más te atrape (debe estar en formato PNG). Abre Nova Launcher y busca el ícono de WhatsApp. Accede al menú. Haz clic en “Editar”. Toca el logo y selecciona “Fotos”. Escoge la imagen de Venom que descargaste previamente. Haz clic en “Listo”.

Para personalizar el fondo de pantalla de tus conversaciones en WhatsApp, sigue estos sencillos pasos. Primero, abre la aplicación y selecciona los tres puntos en la esquina superior derecha, luego ingresa a "Ajustes", selecciona "Chats" y finalmente "Fondo de pantalla".

Para seleccionar la imagen deseada, pulsa "Cambiar" y elige la opción "Mis fotos". Selecciona la imagen vertical de Venom que descargaste previamente, ajusta la imagen según tus preferencias y confirma con "Establecer fondo de pantalla" . ¡Listo! Tu fondo de pantalla de WhatsApp ahora muestra la imagen de Venom.

Si también quieres transformar tu teclado al estilo Venom, solo necesitas seguir estos pasos:

Ingresa a cualquier chat de WhatsApp. Toca el recuadro en blanco como si fueras a escribir un mensaje. Cuando aparezca el teclado, selecciona el ícono de engranaje. Elige la opción de “Tema” y luego haz clic en el botón azul de “Mis temas”. Selecciona la imagen horizontal de Venom y ajústala al tamaño predeterminado. Haz clic en “Siguiente”, modifica el brillo y presiona “Listo”.

Recuerda que para realizar este cambio es necesario utilizar una aplicación de terceros. WhatsApp no recomienda ni respalda el uso de aplicaciones no oficiales, ya que estas pueden no cumplir con los protocolos de seguridad que la plataforma de mensajería implementa.

