Las personas cada vez están más involucradas en la era digital, desde el uso de sus redes sociales, cuentas bancarias, hasta el internet de las cosas. Por ello, proteger nuestra información personal y financiera es de suma importancia.



Ante las innovaciones que trae la era digital, también existe el riesgo de ciberataques para acceder a información sensible. Entre los ataques más comunes se encuentran los de fuerza bruta, en donde los delincuentes intentan muchas combinaciones hasta encontrar la correcta y los “phishing” en donde se engaña a los usuarios para obtener información relevante, como para acceder a sus cuentas bancarias.



En ese contexto, tener una contraseña débil, fácil de adivinar, y utilizar la misma en diversos sitios es una forma sencilla de que los delincuentes accedan a tu información. Aquí te presentamos una letra que es necesaria para que tu contraseña sea segura.

Te recomendamos: Este teléfono promueve la paz mental por su diseño minimalista



Esta letra necesitas en tu contraseña para que sea segura



Los angloparlantes no tienen en su abecedario la letra “ñ” por lo que usarla en tu contraseña ya es un obstáculo, de acuerdo con un hacker ético: “Hay grupos de criminales que no han podido llegar a conseguir muchas cosas por la ‘ñ’, porque no la tienen”, “una contraseña que a lo mejor tardarías en ‘crackear’ cinco horas, si le metes una ‘ñ’ tarda cuatro semanas, porque en cuanto a diccionarios, no existe”, afirmó en una entrevista para ‘Inédito Podcast’.



Debido a lo anterior, cuando los delincuentes buscan acceder a alguna información, no contemplan la letra “ñ” porque muchas veces no la tienen, o porque creen que las personas no la utilizan, lo que aumenta de forma considerable la seguridad de las contraseñas.

Te puede interesar: Estas son las Apps para Android que ya puedes tener GRATIS de Play Store



NA