Causas que ocasionan un incendio forestal

La época de calor en México está acompañada casi siempre por los incendios forestales. Aunque estos fenómenos pueden ocurrir en cualquier momento del año, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) recuerda que son favorecidos por la cantidad de materia combustible presente en el lugar donde suceden, así como del contenido de su humedad; también dependen de las condiciones meteorológicas como la temperatura, pero lo más importante es que dependen de la actividad humana.

Para evitar que ocurra un incendio forestal se deben tomar medidas preventivas, pues las afectaciones van más allá del arbolado; son perjudicados por el humo de los incendios, el aire que respiramos, nuestra salud, y al final, hasta puede haber pérdidas económicas por la combinación de todo.

El fuego de un incendio forestal, aunque puede ayudar a la naturaleza, si es usado de manera responsable, puede desencadenar una contingencia con consecuencias devastadoras. Según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), son las actividades humanas las causantes del 99% de los incendios, mientras que el otro 1% puede ser debido a descargas eléctricas, erupciones de volcanes.

Entre las actividades humanas que propician el fuego están las actividades agropecuarias y las de urbanización, además de descuidos por parte de personas que fuman y arrojan cigarros encendidos al suelo, que prenden fogatas, o bien, cazadores furtivos.

La Semarnat indica que hay 3 maneras en las que se propaga el fuego en un incendio:

De manera superficial: Cuando el fuego ocurre sobre material como pasto, vegetación, y árboles de hasta 1.5 metros de altura

Cuando el fuego ocurre sobre material como pasto, vegetación, y árboles de hasta 1.5 metros de altura De manera subterránea: Cuando el fuego alcanza material forestal por debajo del suelo en troncos podridos, raíces de árboles, y otros materiales orgánicos

Cuando el fuego alcanza material forestal por debajo del suelo en troncos podridos, raíces de árboles, y otros materiales orgánicos De forma aérea: Cuando el fuego alcanza árboles mayores a 1.5 metros de altura, y quema las copas de los árboles, matorrales altos. Son estos los que pueden verse desde puntos lejanos de donde ocurren los hechos.

Lo importante es la cultura de la prevención. Entre las recomendaciones de las autoridades están el no tirar vidrios o botellas de ese material, ya que pueden causar el efecto lupa que también puede detonar el fuego; no encender fogatas de preferencia, pero si se hace, apagarlas de manera completa; no fumar junto a pastizales; no quemar basura en áreas forestales; si se realizan quemas agropecuarias, avisar a las autoridades.

Y si notas la presencia de un incendio en una zona cercana a donde te encuentras, avisar a las autoridades para que tomen las acciones necesarias para evitar la propagación del fuego.

