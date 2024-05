La ola de calor que impactó a México, y que terminó el pasado sábado 11 de mayo, dejó temperaturas históricas en distintas ciudades del país. Aunque pueda no parecerlo, el calor extremo ocasiona afectaciones en la salud, por lo que es fundamental mantener el cuerpo hidratado, y de un modo adecuado, para poder hacerle frente a las temperaturas.

¿Qué es la hidratación? Es la capacidad que tiene nuestro cuerpo en la absorción de líquidos, y mediante la cual nuestro organismo funciona correctamente. Tejidos, células y órganos desempeñan sus funciones si son correctamente hidratados , además de que la hidratación regula nuestra temperatura corporal y elimina desechos a través del sudor, y mantiene lubricadas nuestras articulaciones.

Si bien por instinto creemos que el agua es el líquido vital para mantenernos hidratados, un estudio de The American Journal of Clinical Nutrition, compartido por National Geographic, reveló que hay bebidas que, por sus componentes, resultan más refrescantes que el agua misma.

¿A qué se debe esto? Según el estudio, a que el agua, que tan fácilmente se absorbe, fácilmente se deshecha, ya sea en sudor u orina. No dura mucho en el cuerpo , mientras que otro tipo de bebidas hidratan más el organismo dadas sus cantidades de azúcares, grasas y proteínas. Estas son las que hidratan más que el agua, de acuerdo con la investigación:

Jugo de naranja

Suero oral

Leche entera

Leche descremada

Té frío con hielo

Té

Bebidas deportivas isotónicas

En todo caso, el estudio especifica que, si bien las bebidas anteriores pueden hidratar más que el agua, el agua es la única que no aporta calorías extra. Es importante resaltar que este es un estudio que puede no aplicar para todos, y que lo más importante para decidir qué es correcto para el cuerpo y qué no, es acudiendo directamente con un experto.

FS