Call of Duty: Black Ops 6 entra en polémica por una opción de pago

En algunas partes del mundo, el nuevo juego de Call of Duty ya está disponible, aunque en otros no debido a que la fecha del lanzamiento es el 25 de octubre. Pero muchos fanáticos de la saga de videojuegos han anunciado su inconformidad porque hay una función de pago que hará que exista una clara ventaja entre los jugadores que decidan pagar esta opción y los que no.

Esta opción de pago se ha vuelto muy polémica porque tienes que pagar 20 dólares (aproximadamente 396 pesos) para obtener una mejor calidad de sonido y detectar mejor a tus oponentes. En Black Ops 6 se incluye una herramienta de audio third-party con Enhanced Headphone Mode (EHM) que mejora la precisión de los sonidos en los mapas.

Esta herramienta de sonido ayudará al usuario a saber en qué partes hay combates, explosiones, disparos o pisadas mediante Immerse Spatial Audio diseñada por Embody . Esta herramienta pretende mejorar y potenciar el sonido, prestando mucha atención a la dirección de la que proceden dichos sonidos.

¿Esta herramienta de audio será gratis o de pago?

La razón detrás de esta polémica opción de sonido se debe a un malentendido producido por una filtración, ya que se ha creado la idea que los jugadores tendrán que pagar por un audio mejorado, lo cual no es así. Esta herramienta de audio estará disponible de manera gratuita para todos desde el menú de ajustes de sonido.

Sin embargo, sí habrá una opción de pago, pero esta será para un perfil personalizado que menciona “lleva tu audición táctica al siguiente nivel con un perfil personalizado”, en el que habrá un sonido espacial que se adaptará a tus características físicas como a la forma de tu oreja o cabeza y, teóricamente, será más efectivo el sonido. El precio de esta opción son 20 dólares por una suscripción de 5 años.

