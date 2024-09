Conforme a se populariza la utilización del medicamento Ozempic, los efectos secundarios comienzan a aparecer. El tratamiento médico fue creado para tratar a las personas con diabetes, sin embargo, la sustancia se ha popularizado por la capacidad de bajar de peso en poco tiempo. Hace poco, Lottie Moss habló de su experiencia consumiendo una dosis excesiva de esta medicina.

Los medicamentos cuyo principio activo es la semaglutida, como Ozempic, Wegovy o Munjaro, han ido mostrando una serie de efectos secundarios observables a mediano y largo plazo. Y uno de los señalados y controvertidos es aquel que relaciona la medicina con un supuesto aumento en la fertilidad.

Múltiples consumidoras han reportado haber tenido embarazos no deseados tras utilizar tratamientos con Ozempic. La compañía Novo Nordisk, creadora de la medicina, ha reconocido que no se hicieron pruebas de semaglutida en mujeres embarazadas. Sin embargo, recomiendan no consumirlo durante el periodo de lactancia. Aunque no se menciona ninguna afectación a la fertilidad. No obstante, en distintos medios se ha señalado este fenómeno como “bebés Ozempic”.

De acuerdo con Drucker, médico creador del Ozempic, el incremento en la fertilidad podría deberse a la pérdida de peso, ya que un fenómeno de este tipo aumenta la ovulación.

Hasta el momento no se ha mencionado que haya algún peligro del tratamiento correcto del Ozempic con personas embarazadas o sus hijos e hijas.

