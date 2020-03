Apuesta por el éxito: emprende desde tu casa

No hay una crisis en la que no se abran nuevas posibilidades. La actual situación de contingencia sanitaria envía de vuelta a casa a muchos trabajadores, pero esto no necesariamente tiene que repercutir en los ingresos y el negocio personal.

El emprendurismo tiene una larga historia con ejemplos de empresas transnacionales que empezaron en el patio de una casa, por lo que esta cuarentena puede significar el nacimiento de unnuevo y exitoso negocio.

La directora de Spark UP (la incubadora de empresas de la Universidad Panamericana, campus Guadalajara), Mónica Hermosillo Herrera, platicó vía telefónica sobre las oportunidades que un emprendedor puede tener en momentos como el actual: “Es una gran oportunidad para las personas, realmente se empiezan a dar situaciones que permiten el contacto con otras personas en línea. Sobre todo que facilitan el alcance para crecer los negocios hasta otros lugares a nivel nacional e internacional, gracias a servicios que plataformas están aterrizando para emprendedores”.

Implementar la venta en línea permite conectar y conocer mejor a los clientes potenciales, puesto que “hay muchos servicios que se pueden dar en línea: podemos hacer estudios de mercado, encuestas, hacer el comercio electrónico como queramos”. Como ejemplo en distribución, Mónica citó un servicio de Amazon: “Tienen un servicio llamado ‘Home Services’, para emprendedores que pagan una membresía: suben sus productos y los venden desde la plataforma de Amazon. Sólo pagan una comisión según el tipo de producto. Así no gastan en costos de envío, de logística y da mayor alcance”.

La directora de Spark UP citó otros ejemplos, como los pequeños productores de café en Veracruz que no comercializan directamente sus productos, pero conectan con quien sí lo hace para tener mayores ventas: “Es un cambio de chip de la gente, pensar la colaboración, hacer alianzas, buscar cómo crecer los negocios locales no solo a nivel estatal, sino a nivel nacional e incluso internacional. Se pueden utilizar muchas plataformas que ya existen en el mercado”.

Momento de mejorar las capacidades

Estos días en casa también sirven para mejorar las capacidades, pues la educación en línea es cada vez más frecuente. “También están los temas de capacitaciones, hay muchas plataformas”. En Spark Up tienen varias áreas, como la incubación y preincubación de proyectos, la aceleración y el desarrollo de prototipos, casi todos de ellos continúan en acción, gracias a internet: “Incubación, preincubación y aceleración están en línea, no se suspendieron, siguen con sesiones virtuales. Desarrollo de prototipos no porque se necesita realizar el espacio dentro de la universidad”. En ese sentido, Mónica afirmó que esta temporada “también da la oportunidad para adaptarnos a trabajar en línea”.

Además de repensar el trabajo actual en términos virtuales con sus probabilidades de crecimiento, el aislamiento social ofrece el tiempo para reflexionar sobre posibles nuevos emprendimientos.

“Es un momento básico: por estar en el trabajo diario no nos damos el tiempo para pensar en otros tipos de proyectos. Ahora al estar en casa podemos no solo pensar en el trabajo sino en otros proyectos para desarrollar e implementar. Es un buen momento de reflexión, además porque es un tema a nivel global. Pueden salir nuevas oportunidades de negocios. Por ejemplo, me sorprendió que a finales de febrero o principios de marzo fui a un banco, vi a un muchacho de 18 años pegando letreros, ‘Se venden cubrebocas y gel antibacterial’. Un muchacho y ya encontró el negocio”.