Apple: Los mejores iPhones calidad precio para este 2025

Si crees que tu celular cada vez se traba más, se descarga rápido o la cámara ya no está a la altura de los smartphones de hoy en día y buscas renovarlo por algún modelo de iPhone, pero no quieres arriesgar tu dinero sin antes saber la mejor opción, no te preocupes, el día de hoy te daremos la lista de modelos que son la mejor opción para este 2025, siendo el top 1 el más recomendado.

Antes de empezar, te haremos saber que modelos del iPhone 11 y sus antecesores como el X, Xs, Xs Max o Xr, no aparecerán en la lista, debido a que estos celulares dejarán de recibir actualizaciones muy pronto.

7. iPhone 12 pro y Pro Max

Google/ Amazon.com

A pesar de ser un dispositivo que este 2025 cumple 5 años de que que salió al mercado, este modelo se destaca por ser el primero en tener un diseño cuadrado, dando una sensación al tacto y vista de ser un dispositivo premium, a diferencia de su antecesor, el iPhone 11 pro, el cual aún tenía el diseño redondo y plano.

Si eres una persona que ama tomar fotografías y videos todo el tiempo, sin duda esta es la mejor opción por su precio. Este dispositivo tiene la capacidad de grabar hasta en 4K a 60 FPS y toma fotografías de 12 megapíxeles. Sin embargo, te recomendamos adquirir las versiones de 256 GB, y así tener la posibilidad de almacenar todos tus recuerdos sin preocupación.

El precio de este dispositivo es de entre $5,000 pesos comprándolo de segunda mano, hasta $7,000 pesos adquiriéndolo reacondicionado en Amazon. Al ser un dispositivo relativamente viejo, te recomendamos adquirirlo con un porcentaje de batería de mínimo 85%.

6. iPhone 14

Google/ Amazon.com

Al contrario del iPhone 12 Pro mencionado anteriormente, este modelo es recomendado a personas que suelen usar su celular de una forma común, tomando fotografías y videos de vez en cuando o usándolo solo para redes sociales y comunicación. Este modelo, aunque se parezca a su versión anterior, el iPhone 13, tiene ligeras mejoras en su cámara y además ofrece un año más de actualizaciones, por lo que es recomendado también si buscas una opción económica y que dure varios años.

Puedes encontrar este celular en un precio desde los $7,500 pesos, comprándolo de segunda mano, hasta los $9,400 pesos reacondicionado en Amazon.

5. iPhone 15 Pro y Pro Max

Google/ Amazon.com

Con buena batería, buen procesador, buena cámara y Apple Intelligence, este celular es ideal para aquellas personas que buscan un dispositivo todo terreno, no tan viejo y sin gastar tanto. Este es el penúltimo modelo lanzado por la marca de la manzana, por lo que tiene la misma tecnología que su hermano mayor, el iPhone 16 Pro y Pro Max. Con grabación en 4K hasta 60 FPS, video Slog, cámara principal con resolución de hasta 48 Mpx y zoom óptico de 5x, este smartphone va dirigido sobre todo a personas enfocadas en la creación y edición de contenido.

Como ya dijimos, si te enfocas en la creación y edición de contenido, este modelo es el ideal para ti, teniendo muy buenas cámaras y la potencia necesaria para editar videos y fotografías de todo tipo. Sin embargo, te recomendamos que su capacidad mínima sea de 256gb , debido al peso de las fotos y videos que toma.

Este celular lo puedes encontrar en segunda mano desde los $14,000 mil pesos, hasta los $16,600 renovado en Amazon.

4. iPhone 15

Google/ Amazon

Al igual que el iPhone 14, este celular está enfocado a personas que le dan un uso cotidiano a sus celulares, pero que les gustan los diseños más nuevos. Con isla dinámica, colores refrescantes y una cámara que supera por mucho a la de la generación pasada, este dispositivo es de las mejores opciones calidad-precio para este 2025.

Su batería dura todo el día sin problema, puedes jugar prácticamente lo que quieras en él y además serás la persona que todos tus amigos escojan para tomarse fotos. Puedes encontrar el iPhone 15 desde los $9,000 pesos en segunda mano, hasta los $11,400 reacondicionado en Amazon.

3. iPhone 14 Pro y Pro Max

Google/ Amazon.com

Entrando al top 3 de las mejores opciones para este año, se encuentra el iPhone 14 Pro y Pro Max. Estos modelos fueron los primeros en la familia Apple en incluir la isla dinámica y la cámara de 48 Mpx, provocando todo un revuelo en su momento. A pesar de no tener mucha diferencia en diseño de su antecesor, el iPhone 13 Pro, sin duda alguna da una sensación más premium al ver su pantalla sin notch, teniendo en su lugar la isla dinámica.

Este dispositivo es para personas que están dispuestas a pagar un precio medianamente elevado por un celular donde puedan jugar cualquier juego, grabar y tomar fotos de buena calidad, y que además, su batería dure todo el día. Sin embargo, si buscas una muy buena batería, te recomendamos irte por el 14 Pro Max, siendo este su punto más destacado.

Puedes encontrar este modelo desde los $9,500 pesos de segunda mano, hasta los $12,000 reacondicionado en Amazon.

2. iPhone 13 Pro y Pro Max

Google/ Amazon.com

Sin duda alguna este ha sido el iPhone más destacado de los últimos años. Con cámaras increíbles, grabación en 4K, zoom óptico de 3x, grabación en modo cine, buena batería, excelente procesador y muy buena pantalla, (a pesar del notch), este teléfono no tiene mucho que envidiarle al iPhone 14 Pro y pro Max, más allá de su isla dinámica.

Esta opción es adecuada para todos aquellos que busquen un celular de alta gama sin querer gastar tanto, encontrando este dispositivo desde los $7,500 pesos de segunda mano, hasta los $10,000 reacondicionado en Amazon.

1. iPhone 13

Google/ Amazon.com

Así es, a pesar de no ser un modelo muy reciente o de la familia Pro, te recordamos que esta lista también se basa en el precio, cosa en la que gana este celular. Con el mismo procesador del iPhone 13 pro, notch reducido, pantalla OLED, grabación en 4K, modo cine y muy potente para edición de videos, fotos y correr juegos, no es de extrañarse que este modelo sea de los más buscados hoy en día.

Toma en cuenta que nosotros te estamos recomendando la versión normal, no la versión iPhone 13 mini, debido a que la versión mini reduce bastantes características, como su pantalla, cámara y batería.

Puedes encontrar este dispositivo desde los $6,000 pesos de segunda mano, hasta los $6,600 reacondicionado en Amazon, razón por la que te recomendamos adquirirlo en línea.

Si te pareció raro no encontrar a la familia del iPhone 16 a pesar de ser muy buenos celulares, eso fue porque su precio es muy elevado en estos momentos, teniendo mejores opciones como el iPhone 15 Pro o Pro Max por precios más económicos.

EM