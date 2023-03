Android: ¡Cuidado! Estas son las apps que debes eliminar de tu celular

A pesar de los mecanismos de seguridad que las grandes empresas como Google implementan con el fin de mantener protegidos a sus usuarios, los ciberdelincuentes siempre están buscando la manera de burlar los sistemas y, en algunos casos lo logran, tal es el caso de 34 aplicaciones que fueron infectadas con malware.

Estas apps parecen funcionar de la manera correcta, pero en realidad esconden un peligroso malware conocido como “Joker” que infecta los dispositivos a través de los permisos que los usuarios otorgan a las aplicaciones.

Este virus es muy riesgoso pues tiene la capacidad de interceptar mensajes SMS que llegan al dispositivo de la víctima, realizar suscripciones a servicios premium, desplegar publicidad no deseada y en los casos más graves tomar control total del celular y robar información financiera.

No caigas, te decimos cuáles son las apps que debes borrar en tu Android.

La lista de apps que debes borrar de tu celular Android

La lista de apps infectadas que estuvieron disponibles en la Play Store de Android fue dada a conocer por los expertos en seguridad de SecneurX. La lista completa de aplicaciones comprometidas es la siguiente:

Logo Design Maker

Funny Emoji Keyboard

Animal Doodle Drawing

Dexterity QR Scanner

Heart Rate Monitor

Beauty Christmas Songs

Magic Face AI

Love Sticker

HD Screen Mirroring

Phone to TV

Photo Voice Translator

Effect Voice Changer

Quick PDF Scanner

Easy Voice Change

Fast Language Translator

Perfect Face Swap

Effects Photo Editor

Cool Screen Mirroring

Phone Cleaner Lite

Blood Glucose Recorder

Shortcut Screen Mirroring

Mind Message

Advanced Cast Screen

Coloring Painting

En todos los casos anteriores los especialistas en ciberseguridad encontraron el malware “Joker”, pero hay 10 más que son un peligro por contener troyanos como Autolucos o Harly:

Fun Paint & Coloring

Epica Gamebox & Hub

Blue Voice Changer

Clever Clean – Batter Saver

Album Live Wallpaper & Theme

Digital Clock – Always display

Live Wallpaper – HD 3D/4D

Grape Camera & Photo Editor

Paper Paint

Super Emoji Editor & Sticker

¿Qué hacer si tienes alguna app infectada en tu celular?

Vale la pena señalar que la mayoría de estas apps ya no están disponibles en la Play Store debido a que Google fue informado sobre el peligro. No obstante, si reconoces alguna esto es lo que debes hacer: Lo primero que debes considerar es que no importa si la app funciona adecuadamente, debes eliminarla pues en muchos casos está trabajando sin que te des cuenta.

Para borrar la app ve al menú de ajustes de tu teléfono, ve a la sección de aplicaciones para que te despliegue todas las que tienes descargadas, selecciona la que deseas y primero da clic en detener. A continuación selecciona la opción de eliminar.

Y para que no caigas en estafas y las probabilidades de infectarte de malware a través de una app sean mínimas, sigue los consejos de Kaspersky: Sólo descarga aplicaciones de tiendas oficiales. Si bien las apps mencionadas estuvieron disponibles en la Play Store, las posibilidades de que contengan malware son mucho menores dado que la compañía cuenta con una serie de tecnologías para evaluarlas.

las reseñas de otros usuarios con detenimiento. Puede que veas cientos positivas, pero si encuentras alguna negativa tienes que estar alerta, recuerda que los ciberdelincuentes crean comentarios falsos.

Si después de haber descargado una app notas un comportamiento raro en tu celular como mensajes sin explicación, que se caliente de más o abre páginas sin que se lo pidas, borra de inmediato la aplicación y cambia todas tus contraseñas. Instala una solución de seguridad en tu celular.

FS