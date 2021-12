"Amigo necesito ayuda": ¡Cuidado con este fraude de WhatsApp!

Las aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp ofrecen muchas herramientas para comunicarnos; sin embargo, sus grandes beneficios también se ven opacados por diversas modalidades de estafa.

Uno de los engaños más recientes a través de WhatsApp es la excusa del "amigo que necesita ayuda". En este caso, los ciberdelincuentes aprovechan una cuenta que ha sido hackeada para escribir a amigos y familiares del titular pidiendo dinero con la intención de robarles.

Conoce el caso de Sinaí, quien fue víctima de esta modalidad de estafa, para que conozcas cómo operan los delincuentes y encuentres estrategias para proteger tu cuenta y evitar fraudes.

"El amigo necesitado" de WhatsApp

Sinaí, usuaria de WhatsApp y víctima de este tipo de estafa, recibió un mensaje de su amigo Alex, quien vive en Estados Unidos, contándole que enviaría electrodomésticos a México y necesitaba de su ayuda para que recibiera el paquete en su casa. Incluso le envió una foto de la factura del envío. Dos días más tarde, Sinaí volvió a recibir un mensaje de WhatsApp que supuestamente provenía de la paquetería FEDEX, donde le informaban que el precio del paquete rebasaba el valor monetario permitido y por lo tanto era acreedora de una multa de más de 120 mil pesos por parte del SAT.

Ante esto, Alex le aseguró a Sinaí que ya le había transferido el dinero de la multa. De acuerdo con la afectada, hasta recibió una captura de pantalla con la supuesta transacción, pero al ser realizada en día sábado, le dijeron que aún no se reflejaba el pago por ser día inhábil. El pago seguía sin verse reflejado y el amigo de Sinaí le decía que no podía perder ese paquete, fue entonces cuando comenzó a insistir para que ella hiciera el pago de la multa y que el artículo no fuera regresado a la aduana ya que contenía algo más que electrodomésticos.

Comienzan las amenazas

Según Sinaí, su amigo le confesó que en el envío se escondían alrededor dos millones de dólares. Ante la insistencia de su amigo, quien además la amenazó para que pagara o se vería afectada cuando se descubriera el contenido del paquete, sumado a la presión de la supuesta empresa FEDEX, Sinaí terminó por pagar la mitad de la multa.

El miedo y la presión por la amenaza de ser parte de un delito hicieron que Sinaí perdiera 47 mil pesos. Cuando la mujer envió la captura de pantalla de la transacción, los delincuentes admitieron que era un fraude e incluso se burlaron de ella.

Ante esta situación, Sinaí comentó que ahora es muy desconfiada cuando habla con amigos por WhatsApp. Sin embargo, esto la ha hecho tomar más precauciones para evitar ser víctima de otro fraude. Tú, igual que ella, toma precauciones y asegúrate de la identidad de tus contactos antes de hacer cualquier transacción de dinero.

JM