Ahora lo ves… ¡Ahora no lo ves!

WhatsApp es la app de mensajería más utilizada en el mundo. Dado que en ella se comparte todo tipo de información, Facebook ha hecho énfasis en la importancia de que lo que se envía sea privado. Y, precisamente buscando ofrecer nuevas funciones de privacidad la plataforma está probando una opción de mensajes que sólo se pueden ver una vez y luego desaparecen sin dejar rastro.

Hay que señalar que esta función no es nueva para Facebook. Los llamados mensajes efímeros ya están disponibles en la plataforma de mensajería de Messenger e Instagram. Pero ahora, después de tiempo de haberlo anunciado, al fin el gigante de las redes sociales está lanzando una herramienta similar en WhatsApp.

De acuerdo con información del portal especializado en WhastApp, WaBetaInfo, que ya ha recibido adelantos de las próximas actualizaciones de primera mano, a partir de ya, los usuarios que tienen acceso a la versión beta de la aplicación en Android han comenzado a recibir un nuevo modo denominado "Ver una vez" que, cuando se activa, borra las fotos y los videos tan pronto como el destinatario los ve.

Las personas podrán saber que tienen acceso a la nueva función si ven un botón dedicado, que parece un temporizador, en la caja en donde se escribe el texto.

Esta es una herramienta que muchos usuarios llevaban tiempo esperando. Sin embargo, hay que tomar algunas consideraciones sobre su uso. Por ejemplo, como ha señalado WABetaInfo, deshabilitar las confirmaciones de lectura no impedirá que otros usuarios reciban notificaciones en el momento en que se ha visto el mensaje. En los grupos, la persona podrá ver cuándo los miembros han abierto el contenido efímero, incluso si se tienen las confirmaciones de lectura deshabilitadas.

Además, no hay nada que impida que las personas realicen una captura de pantalla del mensaje sin que la otra persona se entere. Finalmente la herramienta funcionará solo si las dos partes la tienen habilitada. Es decir, si hoy un usuario beta de Android envía un mensaje efímero a alguien de iOS, el contenido no va a desaparecer.

Mensajes temporales

Es importante hacer notar que se trata de una función diferente a la de los mensajes temporales. La nueva herramienta hace que las fotos y los videos enviados dejen de estar disponibles después de haberse visto una vez, pero ya hay una función que elimina todo luego de una semana.

Mientras esperas a que llegue esa característica te recordamos que puedes activar la opción de mensajes temporales para que todo el contenido que envíes y recibas se borre luego de siete días. Una ventaja es que, a diferencia de los mensajes eliminados por los usuarios, los mensajes temporales no dejan ningún rastro en la conversación después de borrarse. Aunque, si tu celular descarga automáticamente los archivos multimedia, se almacenarán en tu galería pero no se guardarán en el chat. También hay que decir que los mensajes temporales desaparecerán aunque no los hayas leído.

Para activarlos, ve a WhatsApp y abre la conversación que desees. Presiona el nombre de tu contacto y pulsa sobre el apartado "Mensajes temporales".

A continuación, la app desplegará una pantalla con la siguiente leyenda: "Si activas este ajuste, los mensajes nuevos desaparecerán del chat después de siete días. Los destinatarios todavía podrán guardar esos mensajes en otro lugar".

Selecciona la opción "Activados", regresa a la conversación y listo. Notarás que la función está habilitada porque aparecerá el ícono del reloj en la foto de perfil de tu contacto.

Recuerda que la configuración sólo afecta a conversaciones individuales; es decir, no se aplica en todos los chats que tengas en WhatsApp. De igual manera, puedes activarlos en conversaciones grupales donde tú seas el administrador.

Para desactivar la función sólo vuelve a tocar el nombre del contacto, dirígete a "Mensajes temporales" y elige "Desactivados".

