A esta hora vas a poder jugar el nuevo DLC de Elden Ring; conoce los detalles

Elden Ring es uno de los videojuegos más populares en el mundo gaming, su manera de explorar cada detalle de la historia y su jugabilidad lo han convertido en uno de los preferidos por la generación de jugadores actuales.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree cada vez está más cerca de hacer su esperado debut en el mercado. El gran DLC de la obra maestra de From Software ha confirmado el momento exacto en el que se desbloqueará en cada región, tanto en consola como en PC. Según en la localización en la que te encuentres podrás jugar un poco antes del 21 de junio.

A continuación te contamos exactamente en qué horario podrás comenzar a disfrutar de Elden Ring: Shadow of the Erdtree en PC vía Steam, dependiendo tu país:

México: 16:00 Hs del 20 de junio

Guatemala: 16:00 Hs del 20 de junio

Nicaragua: 16:00 Hs del 20 de junio

Honduras: 16:00 Hs del 20 de junio

El Salvador: 16:00 Hs del 20 de junio

Costa Rica: 16:00 Hs del 20 de junio

Colombia: 17:00 Hs del 20 de junio

Panamá: 17:00 Hs del 20 de junio

Perú: 17:00 Hs del 20 de junio

Chile: 18:00 Hs del 20 de junio

Paraguay: 18:00 Hs del 20 de junio

Venezuela: 18:00 Hs del 20 de junio

Puerto Rico: 18:00 Hs del 20 de junio

República Dominicana: 18:00 Hs del 20 de junio

Argentina: 19:00 Hs del 20 de junio

Brasil: 19:00 Hs del 20 de junio

Uruguay: 19:00 Hs del 20 de junio

España: 12:00 AM del 21 de junio

A diferencia de lo que sucede en PC, los usuarios de PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X/S de prácticamente todos los países del continente, tendrán que esperar un poco más de tiempo para poder disfrutar de Elden Ring: Shadow of the Erdtree en sus dispositivos.

Elden Ring Shadow of the Erdtree llegará a consolas el día viernes 21 de junio de 2024 a las 12:00 Hs de la medianoche para todos los países de Latinoamérica y España

