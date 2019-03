Vive un Big Bang de sabor

Comandados por la sazón del chef Iván Guzmán, la Molienda Mediterránea es un restaurante que te permite vivir una experiencia gastronómica donde los sabores del atún, el pargo, los camarones, entre otras delicias del mar, se fusionan con la salsa hot ponzu, las espinacas, las almendras caramelizadas y el parmesano, dando paso a una explosión de deleite con dimensiones del Big Bang.

Y desde ya y hasta el 28 de mayo el chef Guzmán estará apapachando a sus comensales con el Festival Mediterráneo, el cual tiene como idea principal presentar un menú donde se fusiona “la cocina latinoamericana con la mediterránea; tenemos presentes sabores italianos, libaneses y varios más”.

En charla con Guzmán comparte que ingresó al mundo de la gastronomía gracias a su mamá, quien “fue chef de comida mexicana, de ahí me nació el amor por cocinar. Estudié en Guadalajara, en Único Universidad (UAG), de ahí me involucré en la alta cocina mexicana y mi despegue gastronómico fue en Cancún, donde trabajé para una cadena hotelera, luego me uní a este restaurante donde fusioné varios conceptos”.

Fue así que Guzmán, en compañía de Claudia Delgado, sommelier de Vinos L.A. Cetto, y Sergio Huerta, propietario del establecimiento, presentó el pasado miércoles el menú de esta fiesta culinaria, el cual hace énfasis en productos del mar y logra fusionar la nueva propuesta con los mejores platillos de la carta original.

Es así que los asistentes podrán degustar en cada bocado sabores que se inclinan más hacia las especias que a lo cremoso, lo que hará que sea una experiencia nueva para cada uno de los comensales.

Entre las propuestas de este festival culinario se encuentran: el tiradito de atún marinado en salsa hot ponzu con relish de pepino, el pargo horneado servido en salsa de mantequilla sobre risotto con champiñones, la pizza fungui con portobello y champiñones frescos, la ensalada cuatro estaciones con frutas cítricas, nuez y almendra caramelizada, queso de cabra, bañada en vinagreta de miel y limón, entre otros ricos platillos más.

Iván Guzmán, chef de la casa, cuenta con una amplia experiencia y ha colaborado en diversos restaurantes, como: Punto Poke, Food Truck y Vaqueros Steak House, y en los hoteles Best Western Plus Gran Hotel Morelia, Grand Coco Bay Resort, Now Jade Riviera Cancún, Fiesta Inn Cuernavaca y Fiesta Americana Grand Country Club.

El Festival Mediterráneo, inició desde el pasado 28 de marzo y continuará hasta el 31 de mayo, en La Molienda Mediterránea.