Una caja de sorpresas

Una de las cosas más difíciles para las marcas automotrices cuando renuevan un vehículo es encontrar la manera de mantener una esencia y a la vez otorgar frescura y novedad en el producto de nueva generación. Kia logró darle al clavo con la fresca iteración de la SUV compacta —o hatchback con esteroides, para muchos— Soul.

El exterior del auto conserva la ya característica forma de caja, esa que le consigue tanto seguidores como detractores por igual, pero con algunas sustanciales modificaciones. El conjunto de faros frontales ahora es mucho más delgado y está unido por una muy alargada parrilla que da un efecto de continuidad, el perfil es casi limpio, solo una línea de carácter lo atraviesa desde el cofre hasta la parte de atrás, mientras que el poste “C” adopta la nueva tendencia del techo flotante. La tapa de cajuela se vale de un juego de calaveras que rodea el medallón trasero para dar un aspecto visual llamativo, logrando un diseño propositivo y agradable a la vez.

Forma de caja. En la parte posterior encontramos esta característica que la hace casi única en estilo.

Por dentro, la coherencia es preponderante, dado que mantiene un lenguaje similar al de su predecesora con volúmenes redondeados y controles dispuestos lógicamente. La calidad de materiales es la que se puede esperar del segmento, destacando algunos plásticos suaves por aquí y por allá. La amplitud es destacable, la banca trasera cuenta con holgado espacio para piernas y la cajuela, aunque carente de profundidad, compensa con gran altura, dejándole a la Soul una de las cajuelas más grandes entre su competencia.

Contraste. Contrario al diseño lineal del exterior, por dentro es más conservadora y prácticamente mantuvo el estilo redondeado de sus elementos.

La parte mecánica es más convencional, pues sin contar aún con las versiones turbo en nuestro país nos recibe un propulsor que cumple bien, pero hasta ahí. La marcha es suave y cómoda, el ruido del motor de 2.0 litros de desplazamiento es imperceptible en conducción normal y la absorción de imperfecciones es sobresaliente. La versión que manejamos, EX PACK, está equipada con un motor cuatro cilindros capaz de generar 147 HP @ 6,200 rpm y 133 libras-pie @ 4,500 rpm y este trabaja en conjunto con una caja automática de 8 relaciones para llevar la fuerza a las llantas delanteras.

Sin sorpresas

El manejo no logra sorprendernos, dado que el factor X no está presente, no genera muchas sensaciones su conducción y da la impresión de tan solo servir para ir de punto “A” a punto “B”; para lo que en realidad fue hecha. Las relativamente reducidas dimensiones hacen que sea un coche práctico de traer por la ciudad, los frenos, aunque un poco altos, hacen bien su trabajo y es difícil provocar sobresaltos en la caja de cambios.

Con este tipo de productos, las firmas coreanas parecen haber marcado la pauta con productos elocuentes a un precio razonable. La Soul en específico se eleva un poco por ser la versión más equipada, pero, siempre que la consideres una SUV, es la opción con 6 bolsas de aire más accesible de la categoría. El precio de la unidad probada es de 402 mil 900 pesos y ya está disponible en las concesionarias de la marca en México.

