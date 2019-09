Un sueño de mil colores en Singapur

El lejano Oriente siempre ha resultado irresistible a los ojos del turista. Lleno de misterio y divinidad, ofrece en su extensa geografía naciones cuyas tradiciones se hunden en milenarias costumbres y al mismo tiempo han avanzado de manera vertiginosa en el campo tecnológico y financiero, tal como sucede con Singapur.

Gracias a la Formula 1, Singapur se encuentra en boca de todos este fin de semana. Pero más allá de su espectacular circuito de carreras, esta nación asiática es desde hace tiempo un destino deseado por los turistas, gracias a su mezcla de culturas, asombrosos rascacielos, exótica gastronomía y especialmente por su cálida gente. ¿Qué te parece si lo dejamos todo y nos aventuramos en esta nación llena de sorpresas?

ESPECIAL / PIXABAY

1) Rascacielos, modernidad y Marina Bay

Será imposible que camines por esta parte de la ciudad sin mirar constantemente al cielo. ¿Cómo no hacerlo ante las impresionantes moles que han levantado en la zona financiera de Singapur? Aquí es donde se encuentra el famoso hotel Marina Bay Sands, un punto perfecto para disfrutar de una de las mejores vistas de la ciudad, especialmente cuando se ilumina por la noche. Miles de luces se convertirán en un poema ante tus ojos.

2) La vida es un juego… ¡en el casino!

En la planta baja del hotel Marina Bay Sands se encuentra uno de los casinos más famosos de Singapur, no nada más por su fama, sino por el tamaño. ¡Es enorme! No importa que no te guste el juego, siempre es interesante observar la pasión que aquí se despliega al momento de apostarlo todo…a cambio de un poco de suerte. La cultura del juego y del entretenimiento forma parte integral de Singapur, una ciudad plagada de letreros luminosos.

3) India, China y Arabia, presentes

Lo decíamos antes: Singapur es una nación donde las culturas se encuentran. Este país y ciudad cuenta con una gigantesca comunidad hindú, misma que ha plasmado todo su color y sabores en el barrio de Little India. Muy cerquita se encuentra el barrio árabe con sus cafeterías. Para cerrar (o incluso dedicarle todo un día a recorrerlo), vale la pena que vayas al barrio chino. Los tres son un auténtico crisol de colores y mosaico gastronómico que muestran el espíritu abierto que tiene esta ciudad.

4) Isla Sentosa, naturaleza y diversión

La pequeña isla Sentosa se encuentra conectada a la ciudad a través de un puente, y es uno de los centros de diversión más socorridos por los habitantes de Singapur, y también por los turistas, claro. Además de presumir sus bellas playas de blanca arena, aquí se encuentra un parque de diversiones y el Universal Studios Singapore, para los amantes del entretenimiento ligado al séptimo arte más palomero.

5) Jardines de la bahía

No hay visita completa a Singapur sin pasar por Garden by the bay. Es tan grande, que está dividido en tres secciones (Central, Este y Sur). Fue construido para favorecer la vida de los habitantes, al crear una zona verde que limpiara el aire y de paso sirviera de descanso, aunque su belleza y diseño terminaron por convertirlo en un atractivo turístico espectacular.