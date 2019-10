Un pequeño paraíso

En materia de turismo México tiene de todo, incluso, posee a la Mejor ciudad pequeña del mundo, reconocimiento que en recientes días anunció la afamada revista “Conde Nast Traveler”, especializada en los viajes de lujo y estilo de vida, que sitúa a la capital yucateca como uno de los destinos clave para vivir una experiencia única e irremplazable.

El nuevo título de Mérida no es capricho, pues durante 36 ediciones “Conde Nast Traveler” se ha enfocado en realizar encuestas para conocer las experiencias de los turistas en todo el mundo y resaltar aquellos destinos que sobresalen no solo por sus atractivos naturales, arquitectónicos y culturales, ya que la hospitalidad que ofrecen sus habitantes es un factor fundamental para que un viajero decida regresar sin dudarlo.

Arquitectura. La llamada Ciudad Blanca ofrece desde naturaleza hasta cultura. ESPECIAL / PIXABAY

A través del concurso “Readers’ Choice Awards 2019”, la revista especializada abrió su convocatoria para escuchar a más de 600 mil lectores que tuvieron la posibilidad de votar por el destino que más satisfacción les ha dejado, entre estos figuraron reconocidos destinos como Colonia (Alemania), Montecarlo (Mónaco), Florencia (Italia) y Quebec (Canadá), que quedaron por debajo del liderazgo y enamoramiento que provoca la capital de la península yucateca.

En su página web, “Conde Nast” compartió el listado y diversas categorías del concurso para designar a los ganadores de “The Best Cities in the World: 2019”, en donde también quedaron finalistas otras ciudades mexicanas como Puebla y Puerto Vallarta, (octavo y quinto lugar, respectivamente), rincones turísticos que la revista estadounidense toma en cuenta partiendo de la diversidad de atractivos, el cuidado de su patrimonio y los infinitos itinerarios que el turista puede armar desde un presupuesto austero hasta verdaderas experiencias de lujo y exclusividad.

Entre los principales atractivos que se resaltan de Mérida está el colorido de sus calles y la armonía de su arquitectura colonial, así como su legado maya y el resguardo que tiene de íconos considerados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, como lo son Uxmal y Chichén Itzá, por ejemplo.

Además de experimentar el cálido ambiente de un pueblo tradicional, Mérida cautiva por las playas de Progreso, que sin lugar a dudas, son la ventana de la maravilla del Golfo de México.

Experiencia todo terreno

Una de las principales bondades de Mérida y que agradece el turista en cada paso es la posibilidad de desplazarse con total libertad y sin enredos para llegar a sus emblemas turísticos y culturales, tan solo en el corazón de la ciudad resalta el Paseo de Montejo, una extensa calzada que presume de la arquitectura más apreciada y cuidada por los yucatecos y que conectan al Monumento a la Patria, y que por las noches permite al paseante disfrutar de una cálida velada con luces colocadas estratégicamente para un deleite visual.

Sus cenotes y vestigios mayas, como Chichén Itzá y Uxmal, son sin duda la prioridad en los itinerarios para emprender caminatas entre la naturaleza, al igual que su Centro Histórico en el que existen guardianes como la Catedral de San Ildefonso, que al filo del atardecer propone un panorama de iluminación espectacular único en su tipo.

Por otro lado, si de calmar al hambre se trata, Mérida se pinta solo y más allá de sus tradicionales pipianes y su platillo estrella, la cochinita pibil, la sopa de lima es una explosión de sabores que al menos una vez en la vida se debe de probar, al igual que su destacado postre: la marquesita, que muchas veces es confundida con una crepa, aunque aquí te demostrarán la originalidad de su queso llevado a una experiencia totalmente dulce.

Si tu estadía en la llamada Ciudad Blanca es corta, su paseo integral en el Turibús será tu mejor opción para conocer las atracciones más icónicas de la capital yucateca como museos, centros de entretenimiento, restaurantes y puntos de creación artesanal. Si tu visita es prolongada, no dudes en visitar su pueblo vecino, Izamal, un corazón amarillo lleno de historia y arquitectura.

Paisajes. Los panoramas que en esta ciudad yucateca se aprecian son inolvidables. ESPECIAL / PIXABAY

¿Dónde dormir?

Si quieres olvidarte de preocupaciones, Mérida cuenta con una amplia gama de hoteles convencionales y de lujo que además de brindarte hospedaje y servicio de alimentos, te ayudan a organizar y trasladarte a los principales atractivos de la ciudad. Si lo que buscas es ir a tu ritmo, las opciones de Airbnb son ideales para localizar casas al pie de la playa de Progreso.

SABER MÁS

¿Cómo llegar?

Desde Guadalajara existen vuelos directos que te llevan a Mérida a través de las aerolíneas Volaris y VivaAerobus, en tanto que otras hacen escala en Ciudad de México, como InterJet y Aeromexico.