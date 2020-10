Umho, la experiencia inicia al llegar

Umho es el resultado que conjuga el buen comer con la experiencia de estar dentro de una cervecería artesanal, y es que no siempre se tiene la oportunidad de ver el proceso por el cual se procesa y se produce una cerveza, no siempre tenemos el placer de caminar en una fábrica y ver con asombro los diferentes equipos y tanques, materias primas e inventarios.

La experiencia de Umho inicia el entrar, donde te reciben y te indican que el restaurante queda en el primer piso subiendo la escalera en donde, a tu lado derecho en un espacio abierta y conforme subes, vas viendo la pequeña fábrica de cervecería artesanal Loba. El aroma de lúpulo y cebada y los gases que se desprenden de la fermentación te acompaña peldaño a peldaño recordándote que la experiencia es y será diferente a la visita a un restaurante.

Para iniciar te ofrecen una cerveza, tienen siete diferentes y aunque en lo personal no soy muy chelero, me tomé una que me supo a gloria, Lobita. ¡Ofrecen un sampler con un poco de cada una y te las describen con mucho profesionalismo, dan ganas de probar todas!

Fue una comida con todo al centro y pedimos en realidad todos los platillos de la carta. Les comento algunos.

Iniciamos con una ensalada de jitomate $125 una muy fresca opción, los jitomates saladet son partidos en cuartos y éstos en dos, quedando en tamaño bocado, los sirven con apio en láminas muy finas, supremas de toronja, macadamias, brotes de betabel y una buena porción, al centro, de jocoque. Con un aderezo de miel. Es una ensalada muy sencilla y el jocoque da ese kick necesario para dar la frescura, muy buena opción para el sol de mediodía.

Seguimos con los tacos de papada $110 vienen con tortilla de maíz azul torteada al momento, la papada va sella da, después se mete en bolsa al vacío y su cocción es en "sous vide" que es ese aparato que controla la temperatura en agua y que deja las cosas con una suavidad extraordinaria. Prácticamente se deshacen al bocado, tienen un gran sabor, se acompañan con mouse de aguacate muy muy alimonado y brotes de betabel y una rica salsa.

Después, unas brochetas de camarón con papada de cerdo $185 la papada es marinada y cocinada durante 12 horas para luego sellarlo por la parte de la grasa. Tiene un adobo de la casa donde salta al gusto el tomillo y el ajo, mientras que el camarón lo marinan con chile pasilla, cacahuate, cebolla, miel y polvo de camarón seco. La combinación es explosiva y cada uno tiene su propia personalidad y textura.

Vino una hamburguesa Umho $155 es de carne de res y cerdo, y siento que en la molienda le ponen un par de tiras de tocino para que agarre un saborcito un poco ahumado. Es de buen tamaño y el gramaje de la carne seguro sobrepasa los 150 grs. Es de muy buen sabor y tamaño.

Por último les platico que en sus especiales está un pollo rostizado $175 medio pollo, lo dejan en salmuera ocho horas para salarlo de manera uniforme y al rostizarlo lo van bañando con un una miel que deja la piel muy crujiente y de alguna manera muy delgadita, tiene muy buena humedad y sabor. Se acompaña con unos excelsos hongos crimini salteados. Gran lugar Umho, gran experiencia.

¡Sé feliz!

TOMA NOTA

Umho

D. Calle Gregorio Dávila #80, Col. Americana.

T. 3333341013.

Comida: * * * * *

Lugar: * * * * *

Ambiente: * * * * *