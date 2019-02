¿Qué acciones podemos emprender por la justicia social?

La justicia sin fuerza es impotente; la fuerza sin justicia es tiránica

Blaise Pascal, Filósofo francés

Las Naciones Unidas conmemora el 20 de febrero el Día Mundial de la Justicia Social, como una forma de reconocerla como fundamento para impulsar el desarrollo y la dignidad del ser humano, promoviendo nuevas visiones para alcanzar la prosperidad económica, social y ambiental, en un mundo que arrasa con los recursos limitados que compartimos como humanidad.

A pesar de los grandes avances en materia de igualdad de oportunidades, y la reducción de las brechas de género, hay desafíos pendientes en cuanto a la equidad entre hombres y mujeres. Aún queda camino por recorrer para reducir las brechas de desigualdad y pobreza que nuestro país enfrenta, y para que los derechos de todas y todos no sean obstaculizados, ni limitados.

De acuerdo a la CEPAL, la superación de la desigualdad es necesaria para alcanzar el desarrollo, siendo fundamental actuar hacia un desarrollo sostenible que no deje a nadie atrás; el no activarnos a favor de las personas y del medio ambiente implica grandes costos de eficiencia para el desarrollo, por lo que la justicia social y la igualdad deben ser el centro para promover el bienestar y dignidad humana.

Entonces, ¿qué acciones podemos emprender como ciudadanos del mundo? Primero, tomar consciencia de los talentos que tenemos como personas y compartirlos, así como responsabilizarnos de nuestras acciones; segundo, alzar la voz por una persona que sufre una injusticia, respetando y siendo más amables con los demás, cuidando los recursos naturales que nos benefician a todos; y por último, participar de manera activa en la solución de problemáticas comunes, donando tiempo o talento a una causa de interés particular, mejorando el entorno para que todas y todos podamos acceder a mejores oportunidades de desarrollo humano y colectivo.

María Pamela Cruz Martínez

ECOS DEL DEBATE

“La educación es el principio fundamental para lograr la Justicia Social”

Cuando la participación de los ciudadanos, además de buscar beneficios personales, persigue generar cambios estructurales como un ente activo para la sociedad, según Bobbio, es reflejo de un sistema democrático y uno de sus fundamentos; esto se logra con la educación en la democracia. Un claro ejemplo de esto es la generación de organismos sociales en México, que han sido la respuesta a las problemáticas político-sociales a las que nos enfrentamos actualmente, encargándose así de alimentar la participación ciudadana.

Aldo Francisco Zenteno Paz, Participante Mar Adentro.

La educación es uno de los pilares en el crecimiento de las personas, con ella se obtienen herramientas que evitan visiones sesgadas de la realidad. Un problema actual es cómo hemos degradado a la educación a ser un simple cumplimiento de tareas y exámenes, hemos dejado atrás las herramientas características de ella, como la comprensión y el análisis crítico. Cuando el individuo genera estas herramientas de pensamiento crítico, logramos justicia social que impacta de forma positiva en la sociedad.

Mariana Zacnite Lares Gutiérrez, Participante Mar Adentro.

COMPARTE

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

“Construir en la sociedad lo que la sociedad me dio”

Entrevista a Ricardo Jiménez

Ricardo Jiménez, es embajador de Mar Adentro de México AC. El debate es una actividad presente en sus metas y actividades cotidianas. Se define a sí mismo como “un joven muy tapatío que se ha dedicado a construir en la sociedad aquello que la sociedad le dio. Me refiero a que cuando yo conocí el debate sentí que mi vida empezó a encaminarse, encontré a lo que siempre he llamado el ‘amor de mi vida’, y he pasado por todas las etapas que esto conlleva. Entonces, para mí, Ricardo es un tapatío que se dedica a trabajar dentro de lo que le apasiona y a compartirlo. Que le gusta la educación, que le gusta el carácter social de las cuestiones que a todos nos concierne, y sobre todo que siempre está buscando cómo incorporar más a las personas que conoce dentro de lo que sabe”.

Como una persona cercana a la formación jesuita, Ricardo distingue dos pilares de su personalidad, los cuales le ayudan a tomar decisiones. Su principio es el trabajo, y su fundamento, el esfuerzo.

Al frecuentar la convivencia entre jóvenes, Ricardo reconoce que lo que más valora de la juventud es la capacidad enérgica de incidir. “Lo que más me gusta de la juventud es este ímpetu y hambre por cambiar las cosas. Lo más importante de aprender mientras somos jóvenes es la moderación. Porque si siempre tenemos tantas ganas de todo siempre, tenemos que aprender a contenernos, a limitarnos, a estructurarnos y a hacer las cosas siempre con un sentido de fondo”.

El compromiso de transformar la sociedad parte de un ideal de un mundo con condiciones más justas. Ricardo lo describe como “un mundo en el que cada una de las personas puede decidir construir su futuro más allá de las limitaciones de los entornos. Es decir, que si nos preguntaran que si el factor económico, por ejemplo, no fuera algo determinante a qué nos dedicaríamos, que cada quien dejara de responder algo distinto a lo que se dedica”.

En este sentido, el debate cumple como herramienta para la concientización de las personas respecto a su realidad y a sus posibilidades. “Yo creo que cuando una persona no es consciente de lo que le rodea no puede ser consciente de sí mismo. Eso es lo que yo creo que genera el debate. Por eso me he dedicado durante estos últimos 5 años a trabajar respecto de eso. A los niños siempre se nos ha enseñado, desde el sistema público y privado educativo, que mientras menos cuestionemos, más aprendamos a ajustarnos a las cuestiones que ya están previamente establecidas más funcionales somos. Pero precisamente por eso sólo repetimos y nada cambiamos. Creo que lo más importante que hay que aportar es que, si yo sé que tengo una herramienta que puede generar pensamiento crítico y generar voz propia, ¿por qué no socializar esa herramienta para que aprendan a utilizarla y entonces cuestionen, pero también propongan y sepan de esa misma manera ejecutar? Entonces, no solamente se van aquedar con el preguntarse, si no con el preguntar y construir.

Ricardo ha transitado en diferentes situaciones con el debate. Así como ha visto abrirse caminos y oportunidades, espera que las nuevas generaciones aporten de igual manera para fortalecer la comunidad. “Que vean lo que ya existe, que y hagan lo que quieran para el futuro del debate. Creo que un error muy recurrente en el debate mexicano es que las personas no cierran ciclos. Lo que me toca a mí es cerrar ciclos de ciertas participaciones, abrirlos en otras para que los llenen los que van llegando”.

Mensaje

Súmate Mar Adentro

“¿Cuántas veces nos hemos parado en la escuela para pensar que todo lo que nos enseñan en el aula, no es significativo? Pero también, cuántas veces cuando hemos estado en frente de un público, un jurado y un equipo de debate nos hemos dado cuenta de que todo eso que escuchamos, cobró relevancia. Y exactamente eso es lo que quiero que entiendan. Que el debate es una herramienta que le da sentido a las demás estructuras académicas que aprendemos. Por eso, intégrate, infórmate, prepárate y comparte lo que aprendas. Porque aprender a debatir te da una responsabilidad social”.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Organización Internacional del Trabajo

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es un organismo de las Naciones Unidas que atiende la promoción y defensa de los derechos laborales. Fue fundada en 1919 dentro del tratado de Versalles al finalizar la Primera Guerra Mundial.

Su principal reto es lograr la paz a través de la protección social de los trabajadores. Esto significa mejorar las condiciones de los entornos laborales, erradicar la explotación, dignificar los salarios, regular los horarios de trabajo, ofrecer contratos justos, y la protección de niños, jóvenes, y mujeres como sectores más vulnerados.

Su primer aporte al año de su fundación fueron 6 tratados en los que se contemplaron horarios industriales, desempleo, consideraciones a la maternidad, trabajo nocturno para mujeres y menores, así como la edad mínima de ingreso.

El 19 de enero de este año, la OIT en conjunto con la Fundación Adecco firmaron un acuerdo para promover el trabajo digno para las y los jóvenes, en especial los que se encuentran en situación de pobreza. El programa se llama Empowered, y se implementará durante 3 años en América Latina.

Diez notas positivas

La Unidad de cuidados Paliativos del Hospital Civil de Guadalajara atiende con perros y juegos a infantes enfermos. UNAM oferta nueva carrera en Órtesis y Prótesis. Científicos del IPN utilizan gas Hidrato para hacer potable las aguas residuales. Estudiantes del Laboratorio de Sustentabilidad y Ecología de la UDG fabricaron con plástico reciclado 25 bancas. Se implementa en Francia el “pase cultural” con el que se otorgan a los jóvenes 500 euros para gastos en productos y actividades culturales. El chef mexicano Fabián von Hauske Valtierra recibirá el premio Promesa Creativa en las Artes Culinarias, otorgado por la Fundación Vilcek. El empresario mexicano Arturo Elías Ayub es reconocido como “Mr. Amigo 2018”. El Instituto Politécnico Nacional iniciará la construcción de 4 nuevos planteles. La gimnasta mexicana, Alexa moreno, llegó a la final de salto de caballo en la Copa del Mundo de Gimnasia Artística. Cumplió 40 años la Feria del Libro del Palacio de Minería.

Mar adentro propone

Para leer… “Los jefes”, de Mario Vargas Llosa.

Para saber… El 20 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Justicia Social.

Para conocer… De acuerdo con datos de la OIT, en América Latina hay 66 millones de jóvenes en situación de desempleo y más de 145 millones de trabajadores jóvenes que viven en condiciones de pobreza.