Pako Pablos, sin fronteras artísticas

Si hay una virtud en Pako Pablos es saber esperar y eso le ha valido concretar proyectos que parecieran inalcanzables para un artista que apenas forja una carrera de seis años en el gremio de la pintura.

Este mexicano, nacido en Guadalajara y residente en San Diego, ha impulsado una peculiar trayectoria gracias a su técnica plástica que no requiere de pinceles ni de ningún otro objeto intermediario entre la pintura y el lienzo, trazar los rostros más famosos de la política, el deporte y la farándula utilizando únicamente sus dedos, han sido la clave para que sus obras comiencen a romper fronteras.

Después de exitosas colecciones como “Lords of the rings”, dedicada a leyendas de la NBA como Michael Jordan, Scottie Pippen, Kobe Bryant, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Stephen Curry, Dennis Rodman, LeBron James o Shaquille O’ Neal, y tener en su camino a retratos de Ice Cube, Snoop Dogg, Tupac, Rick Ross, Tony Hawk, Tyga, Drake, Cypress Hill, ahora llega el momento de rendir un especial homenaje a algunas de las personalidades mexicanas más emblemáticas.

Será en el Museo Legislativo “Los Sentimientos de la Nación” en Ciudad de México, donde Pako Pablos llegue con su nueva propuesta pictórica “Iconos de la Cultura Popular”, en donde además de seleccionar a seis figuras mexicanas, también suma a cuatro internacionales que estarán expuestos a partir del 4 de abril.

“Me dieron tema libre para la exhibición, se estuvo planeado y trabajando durante seis meses para decidir a qué figuras se iban a representar. Es importante que en estos momentos difíciles recordemos que México tiene a personalidades icónicas que son internacionales”.

Las 10 piezas de gran formato y realizadas con técnica mixta entre acrílicos y pasteles, por ejemplo, son retratos dedicados a Emiliano Zapata, Frida Kahlo, Morelos, Guillermo del Toro, Julio César Chávez y la Virgen de Guadalupe, así como Ice Cube, Shaquille O’ Neal, Cristo y Tony Hawk, que son reinterpretados bajo la visión plástica de Pako Pablos resaltando los rasgos y características más particulares de estos personajes, pero con ese estilo solemne y urbano que ha distinguido al tapatío.

“Todos conocen a Frida Kahlo a Emiliano Zapata, son íconos, pero para mí fue importante modernizarlos a mi propio estilo y creo que se logró, hice todo lo posible de representarlos con algo que hicieron en su vida, por ejemplo, Frida tiene un cuadro importante el de ‘Las dos Fridas’ y eso lo retomé pero añadiendo más sabor, con más detalles, una de las Fridas se ve más masculina, está fumando un cigarrillo, esos detalles te hacen pensar y analizar la obra un poco más, no solo es para que la veas”.

Brinco internacional

Aunque residir en San Diego, California, ha sido clave para que este tapatío consagrara sus obras de manera más internacional, principalmente en Estados Unidos y diversas colaboraciones como en el Festival de Cannes, en Francia en 2013, un reto mayúsculo se avecina con la oportunidad de ampliar su mercado en China, tras recibir la invitación a una residencia artística para retratar a diversos personajes destacados.

En próximos días Pako Pablos se instalará en la ciudad china de Shenzhen para ejecutar un proyecto similar a “Iconos de la Cultura Popular”, pero tomando como referencia personalidades mediáticas que aún están por confirmarse.

“Se está planeado esta exhibición y realizarla desde China para retratar a políticos, actores, a los famosos, estaré en la residencia artística durante un mes (…) todo esto es nuevo para mí, en Occidente tenemos ciertos rasgos y colores de piel similares y allá tienen otras características físicas a las que no estoy acostumbrado, pero estoy feliz de agarrar este reto por delante, lo resolveré a mi forma”.

Sello propio

La intención de regresar a Guadalajara y emprender un proyecto con figuras representativas del quehacer deportivo y del espectáculo es algo latente en Pako Pablos, al considerar la relevancia que para él significará el poder retratar a figuras como el boxeador Saúl “Canelo” Álvarez o la ex Miss Universo, Ximena Navarrete, que siendo tapatíos han logrado destacar internacionalmente.

“Si hablamos de cultura popular Guadalajara es dominante. Mi plan a un futuro cercano es traer a la ciudad un proyecto como el de Ciudad de México pero con puro talento tapatío, no es posible que tengamos al ‘Canelo’, a Checo Pérez, Ximena Navarrete y muchísima gente más que han representado a México internacionalmente y no se les dé ese reconocimiento. Cuando a mí me preguntan de dónde soy siempre digo que soy mexicano, tapatío, eso me encanta”.

Exploración gráfica

Paralelamente a su trabajo pictórico, Pako Pablos alista el lanzamiento de “Druglords”, una novela gráfica que será presentada por primera vez en la Comic-Con de San Diego, en la que tras varios años de gestión y conceptualización finalmente se concreta para demostrar la habilidad en diseño digital que este tapatío tiene.

“Es un proyecto en el que he trabajado años, lo he estado escribiendo y dibujando, ya tenía suficiente material para sacarlo a la luz. No solo quiero que me conozcan como un artista plástico, también manejo escultura y el arte digital, y en la novela gráfica también quiero explorar. La temática aborda el mundo del narcotráfico, las drogas, cómo afecta a los dos países”, explica Pako Pablos a adelantar que la historia parte desde la mirada fronteriza con una primera entrega en inglés.

DR