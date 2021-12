Una sociedad sin equidad es un ave sin alas, ya que nunca podrá dejar el nido y estará destinada a morir. La continua búsqueda de un país libre de abusos, de grupos oligarcas y continuas supremacías, obligan a los individuos a levantar su voz y luchar ferozmente por un mejor mañana. El término democracia se remonta a la Antigua Grecia y viene de demos, lo cual significa “pueblo” y kratos, es decir, “poder”. Con ello, hace referencia al dominio de toma de decisión que tienen las personas en una nación.

La democracia garantiza el desarrollo económico, político y cultural de la sociedad y, por si fuera poco, impulsa al pluralismo para obtener elecciones justas. La participación de la ciudadanía es esencial para materializar cambios necesarios para un país próspero, por lo que la constante escucha activa del gobierno no debería recurrir a una conciencia de supremacía.

Incorrectamente se cree que la democracia solo consiste en el sufragio, sin embargo, esta también garantiza los derechos y libertades de las personas en un ámbito de equidad y tolerancia. México fue testigo de todo lo contrario a una democracia, es decir, una demagogia. Este término es definido por la RAE como una práctica política que se gana el voto popular con halagos y mentiras. En adición, por más de 70 años la nación se mantuvo en la hegemonía, lo cual es el poder absoluto de una entidad sobre otras. Es importante mantener y mejorar la democracia en México, porque cada día se viven injusticias que terminan con las vidas de miles de mexicanos que expresaron enojo.

En definitiva, este país está lejos de una democracia total y el día que las personas sean escuchadas equitativamente, la libertad habrá cumplido su objetivo: poder expresar opiniones a través del poder incrustado en las palabras.

Frida Amaya Torres

COMPARTE

Escucha de viva voz a las y los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias.

Lorenzo Córdova, Consejero presidente del Instituto Nacional Electoral y Ernesto Núñez, periodista especializado en documentar los procesos políticos. L. León

Hablar de democracia en México y cómo se vive actualmente no es nada sencillo. Los bajos niveles de participación ciudadana, la apatía ante la clase política, son solo el reflejo del desencanto de la ciudadanía, y con debida razón, sin embargo, el proceso de la democracia en México nos lleva a comprender los importantes pasos que se han dado y que, si bien aún falta mucho por tener la sociedad que anhelamos, hoy tenemos un punto de partida muy valioso.

En esta ocasión tuvimos la oportunidad de platicar con dos grandes líderes y quienes, sin duda, han sido protagonistas al hablar de democracia en México, Lorenzo Córdova, Consejero presidente del Instituto Nacional Electoral y Ernesto Núñez, periodista especializado en documentar los procesos políticos. Pero desde el ámbito más personal, ¿cómo se autodefinen? Aquí te lo contamos.

“Soy un académico que tiene la enorme ventaja y el privilegio de haber podido combinar las tareas docentes, con la función pública, y afortunadamente en ámbitos que son coincidentes. Defensor de la democracia constitucional”, así se autodefine Lorenzo Córdova.

Por otro lado, Ernesto Núñez durante muchos años fue reportero, explorador de la vida social y después política. “En este momento esa parte de mí, está en receso, pero estoy seguro que regresaré ahí. Una faceta que he querido adoptar, es explicar los procesos políticos. A través del análisis y el estudio, entender y explicar a los demás esos procesos complejos en los que participan las autoridades”.

La vida los ha llevado por caminos de encuentros en distintas facetas, se consideran amigos y es este trayecto lo que los unió para crear el libro “La democracia no se construyó en un día”. Sin duda, la labor periodística de Núñez fue una pieza crucial para el desarrollo de las crónicas, así como los ensayos de Córdova fueron el complemento idóneo para estos relatos llenos de realidad.

En palabras de Lorenzo, el enfoque tanto de las crónicas de Ernesto, como de sus propios ensayos, tienen ese propósito claro de reivindicar lo que hoy tenemos como el resultado de una larga, compleja, trabajosa, pero muy provechosa evolución.

Desde el año 2018 tenían conexión, Ernesto como periodista y Lorenzo, además de su amigo, también era su fuente:

“Nos comunicábamos constantemente. Desde ahí comenzamos a platicar que valdría mucho la pena documentar lo que estaba pasando en ese año, al ser una elección inédita en muchos sentidos”. Lorenzo compartía la idea y ahí fue donde todo comenzó.

“Decidimos hacer una mezcla de crónicas y ensayos, logrando al final esta fusión de dos libros en uno; Conservando los estilos de ambos, el de Lorenzo totalmente académico, y el mío meramente periodístico.”

El título del libro no es coincidencia, para los autores, en México se viven tiempos difíciles, y aunque esto no les asusta sí les preocupa; consideran que es importante reconocer que el elemento detonador, más allá de la vocación explicativa del periodista que narra, describe, identifica elementos que pueden no ser tan visibles del acontecer político nacional, fue el hecho de que después del 2018, como suele ocurrir cuando hay cambios de alternancia en la presidencia de la república, existe una intención de reescribir la historia, es decir, a partir de una oposición ganar las alecciones, proclamar que ya ganó el candidato y entonces México ya es un país democrático, comentó Lorenzo, y particularmente cómo es que partir del 2018, el discurso claro de una gran transformación llega a demeritar el enfoque evolucionista de la democracia en México, cuando en realidad fue gracias a estos cambios que ya venían ocurriendo en años pasados que se logró ese hecho histórico.

Sin duda el libro que parte de 1 de julio de 2018 y regresa a ese mismo día a través de sus crónicas y ensayos, no nos regresa al mismo momento y por ello es una invitación a reflexionar el camino recorrido y cómo este nos lleva al momento actual que vivimos.

Mensaje “Súmate a Mar Adentro”

“Los jóvenes, son hijos de la transición. Para ellos no es sencillo imaginarse, porque no lo vivieron de manera directa, lo que significó para nosotros en los años 70’s y 80’s, no tener más que un solo periódico disidente de lo que era la narrativa oficial o un semanario en el mejor de los casos. O tener espacios absolutamente cerrados en donde cualquier voz crítica era de inmediato acallada, incluso silenciada; No tener un régimen de libertades… En los últimos 30 años hemos tenido una transformación de la vida social y política que hay que valorar a pesar del desencanto, de la insatisfacción, que es mucha y justificada. Hay muchos que no se pueden sentir contentos del sistema representativo que tenemos, pero si no apreciamos esas transformaciones no vamos a tener una vocación de participar como ciudadanos, no solamente para ejercer nuestras libertades, sino ejercerlas defendiéndolas”.

HISTORIAS DE ÉXITO QUE TRASCIENDEN

Momentos clave de la democracia en México

En 1977 se planteó el reconocimiento de nuevas fuerzas políticas como forma de dar acceso a genuinas representaciones diplomáticas y sociales de nuestro país.

Esta reforma tuvo un carácter único y fue considerada como el punto de partida de la liberación de la arena electoral mexicana con un sello básicamente incluyente. Más aún, a partir de dicha reforma, la democratización del sistema político fue presentada por el gobierno como un proceso de cambio centrado en el sistema electoral.

El cambio más importante introducido por la reforma electoral de 1990 fue, sin duda, la creación de una nueva entidad autónoma para organizar las elecciones federales: el Instituto Federal Electoral (IFE) que reemplazó a la Comisión Federal Electoral, directamente dependiente del Secretario de Gobernación. El segundo cambio importante introducido por la reforma de 1990 fue la creación de un cuerpo permanente, dentro de la estructura del Instituto, responsable de todas las tareas técnicas y administrativas: La Junta General Ejecutiva.

La reforma electoral de 1996 es quizá, junto con la de 1977, una transformación del orden jurídico y del marco legal electoral mexicano, ya que terminó con la participación y control gubernamental en el proceso de organización de las elecciones federales que se había mantenido por varias décadas. El gobierno cedió el dominio sobre la administración electoral y aceptó no estar ni siquiera representado con voz en los órganos electorales.

El cambio más importante derivado de la reforma de 1996 fue, indudablemente, la nueva composición del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

ECOS DEL DEBATE

" La importancia de la democracia en México".

La democracia en México es importante para la población en general, aunque alrededor de la mitad no participa en ella. La democracia es un buen sistema siempre que la población realmente participe de forma activa en esta, promoviendo y sumándose al cambio que buscan lograr, votando en elecciones, encuestas, en la búsqueda de los líderes adecuados no sólo para la presidencia sino también a nivel local.

Sara Isabel Bacquerie Estrada, Voluntaria Mar Adentro

La democracia es fundamental ya que gracias a esta podemos elegir a nuestro presidente, presentar nuestras necesidades como pueblo, aprobar leyes y reformas que más nos convengan. Esta se tiende a perder en México ya que a pesar de ser un país libre y soberano también creo que suele ser capitalista. Como sociedad elegimos al gobierno que nos enriquezca más rápido sin tener un razonamiento moral. Pienso que la democracia en México debería ser más socialista en el tema de elecciones.

Andy Guadalupe Apolinar Rodríguez, Participante Mar Adentro

10 notas positivas

MiBici: Aumentan usuarios en este 2021; cerca de 6 mil nuevos registros.

Entregan apoyos a agricultores afectados por Huracán "Nora", en Jalisco.

Los Reyes de Jalisco representarán al Estado en Liga de Fútbol Americano Profesional de México (LFA).

"Canelo" Álvarez dona más de 5 mil juguetes a niños de Nuevo León.

Eva Espejo se convirtió en la primera mujer entrenadora que gana un título en el futbol mexicano.

Zapopan lidera en creación de empleo en Jalisco en noviembre.

Yaroslabi Bañuelos, ganadora del Premio Iberoamericano de Poesía: “Carlos Pellicer”.

Precios del gas bajan por quinta semana consecutiva.

El acuario Michin amplía su granja y añade actividades para los visitantes.

Hospitales Puerta de Hierro tiene nuevo Centro de Capacitación por Simuladores.

Mas adentro propone

Para leer

“La democracia no se construyó en un día” (Lorenzo Córdova, Ernesto Núñez) Este libro se concibió con la idea de explicar el proceso electoral por medio de una doble y contrastante mirada de los acontecimientos.

Para saber

Durante la mayor parte del siglo XX, desde la Revolución y hasta mediados de la década de 1990, México fue una dictadura de partido.

Para conocer

Las Oficinas Centrales del INE se encuentran actualmente en: Viaducto Tlalpan No. 100 Col. Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, C.P. 14610, Ciudad de México.