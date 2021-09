Manos que hablan

Aun cuando hoy en día las lenguas de señas se utilizan casi exclusivamente entre personas sordas, el uso de las señas en la comunicación es tan antiguo como el de las lenguas orales, o incluso tan antiguo como la historia de la Humanidad. Las lenguas de señas han sido y siguen siendo empleadas por comunidades de oyentes.

La enseñanza de las segundas lenguas, en su recorrido por el siglo XX, ha ido incrementando su interés por el aprendizaje de la comunicación oral hasta ocupar un lugar importante en la actualidad. Sin embargo, es importante recordar que, cuando hablamos de garantizar y promover los derechos humanos relativos a las cuestiones lingüísticas y las libertades fundamentales, también se busca motivar la plena realización de los derechos humanos de las personas sordas.

Es necesario que todas las personas involucradas en su educación dominen la lengua de señas para poder interactuar con ellas, y de este modo, contribuir a la formación de su personalidad.

El acceso a la lengua de señas, en ámbitos como la educación y los servicios públicos, es fundamental para los derechos humanos de las personas sordas. La falta de conocimiento de la lengua de señas también significa que las personas sordas pasan apuros para acceder a los servicios públicos, incluidos los servicios designados para atender sus necesidades.

Sigue siendo fundamental tomar más conciencia con personas que cuentan con algún tipo de discapacidad, como también ellos puedan contar con una educación desde niños teniendo a maestros capacitados para lograr que su futuro sea más preparado y así las comunidades estén más involucradas y saber cómo poder responder para un momento que se requiera.

Alondra Pimienta Gómez

Una persona sorda puede hacer cualquier cosa igual que una oyente, excepto oír.

King Jordan, primer presidente sordo de la universidad de Gallaudet

La importancia del día internacional de las lenguas de señas

Tener presente este día es de suma importancia, si bien es muy necesaria la empatía hacia personas con discapacidad auditiva, también lo es la implementación de estrategias que abonen a la inclusión de las mismas dentro de nuestra sociedad; como los seres sociales que somos, la comunicación con el otro es fundamental. Se busca garantizarles el acceso a la información, mismo que sume a su desarrollo social y a una mejor calidad de vida. De aquí es que nace la NECESIDAD de educarnos.

Osmara Daniela Carrillo Barba, participante de Mar Adentro

Debemos de tomar este día como una oportunidad para reflexionar acerca de nuestra actitud hacia las personas con discapacidad auditiva y el mundo que hemos construido para ellas. Aproximadamente existen 72 millones de personas sordas alrededor del mundo y 80% vive en países en desarrollo, Aunque la cifra es elevada, diseñamos nuestros espacios sin tomarlos en cuenta. Al exigir a nuestros gobiernos la creación de sistemas más inclusivos, conocer y respetar la diversidad del lenguaje, caminamos hacia un mundo en dónde se garanticen los derechos de todos.

Yamile Rodríguez, participante de Mar Adentro

Viviendo en dos mundos diferentes

Lic. Lourdes Vázquez

Activista de la comunidad sorda. Coordinadora de deporte adaptado del COMUDE Guadalajara

El día internacional de las lenguas de señas se conmemora el 23 de septiembre y para Lula Vázquez, activista de la comunidad sorda, es un momento importante para visibilizar a nivel internacional a esta comunidad, de reconocerles y aprender desde la cultura y su inclusión en la sociedad.

Lula se define como una mujer, madre, hermana, compañera, entusiasta y súper positiva quien cree en el tema de jalar y crecer en conjunto, abrir oportunidades para todos y todas.

El trayecto no ha sido nada sencillo, pero por muy trillado que suene, para ella el respeto ha sido lo primordial, la empatía y la equidad, pues considera que eso abarca todo y claro, la pasión que le des a tu trabajo.

“Como hija de padres sordos, yo lo explico como que vivo en dos mundos diferentes, convivo con gente oyentes, así les dicen, y con personas con discapacidad. Y hay otro mundo que es el del silencio, así lo mencionaba mi mamá en paz descanse”.

Lula explica que las primeras problemáticas a las que se enfrentó fue que entraba en un mundo y salía en otro y no podía combinarlos. La visión, la idea que se tenían uno del otro son diferentes.

“Muchas veces, aunque soy de la comunidad sorda, me sentía como apartada, no, no tú eres oyente; entonces me iba con los oyentes y no, no tú eres de la comunidad sorda…”.

Y este es solo el reflejo de lo que internamente pueda estar viviendo, pero si hiciéramos una radiografía de cómo nos encontramos como sociedad, qué tanto hemos progresado, identificaremos que, si bien han existido avances, aún falta mucho camino por recorrer y lograr una verdadera inclusión.

A raíz de la pandemia, uno de los problemas que se agravó para la comunidad sorda, fue el acceso a la tecnología. Lula considera que se olvidan muchas veces que esta población en específico tiene una lengua, tienen costumbres. “Así como se respetan a los pueblos y comunidades indígenas actualmente en muchísimos aspectos, en la comunidad sorda se sigue desconociendo, si sigue viendo como discapacidad”.

Hubo mucha difusión de información por parte de diversos medios de comunicación sobre medidas de prevención para la población en general, sin embargo, se dio por hecho que esta información llegó a todas las personas, cuando no fue así.

“Lamentablemente hay muchos sordos que no alcanzar a ver los labios, no alcanzan a recibir esa información que realmente tienen su derecho, pero la información no llega completa...hay personas con discapacidad que tienen la suerte de tener alguien que los esté cuidando y pues ellos toman la decisión, pero acá ellos quieren tomar la decisión, pero no les llega completa la información, ni clara.”

El panorama no es fácil, sin embargo, Lula reconoce que cuando hay voluntad, se ponen sobre la mesa los recursos y se articulan de manera adecuada, podremos tener grandes avances por lograr esta inclusión. Un ejemplo de ello fue como en 2011, con la llegada de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, se involucraron las personas y fueron eventos que nos llenaban de orgullo como estado. La gente se informó sobre las distintas disciplinas de deporte adaptado, aprendían braille, lengua de señas, respetaban y transitaban los caminos para personas ciegas.

“Si quisimos hacer sentir así a extranjeros, a personas con discapacidad, a nuestra misma sociedad, pues debemos a la par trabajar con nosotros mimos, con nuestros vecinos, con la sociedad, obviamente también la parte de gobierno que debe de apoyar, pero esto es un equilibrio, puede el gobierno trabajar bien, pero si no lo hace la ciudadanía, pues se va de bajada o viceversa”.

Mensaje súmate Mar Adentro

Las puertas las tenemos abiertas, esto no es privado ni es privilegio para ciertos sectores, estamos abiertos al voluntariado a que vengan a conocer, a convivir. Si quieren capacitarse, si quieren trabajar, simplemente venir un día, lo que sea, que se den la oportunidad de conocer todas estas áreas hablando de deporte adaptado y deporte incluyente. Las personas con discapacidad y sobre todo la comunidad sorda no está cerrada, simplemente es ir conocer su cultura y saber con qué les ofendemos nosotros porque no conocemos esta cultura.”

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Lengua de señas: manos que hablan, ojos que escuchan

Es un proyecto desarrollado por la comunidad scout llamada Manada de Lobatos, en Yucatán. La mayoría de los integrantes son niños que muestran interés en llevar a cabo una cultura de inclusión, así como reproducirla en sus entornos por medio de la lengua de señas.

Tienen como objetivo promover el aprendizaje de la lengua de señas mexicana, a través de la utilización de redes sociales y de talleres dinámicos dirigidos a niñas, niños y público en general interesados en fomentar la inclusión de las personas con discapacidad auditiva.

Entre las actividades que realizan destacan conferencias sobre la importancia de la lengua de señas como camino a la inclusión, prácticas del alfabeto en lengua de señas mexicana, capacitaciones, talleres y contenido online en redes sociales.

Pretenden poder lograr concientizar a la sociedad sobre la importancia de la inclusión de las personas con discapacidad auditiva, popularizar el alfabeto en lengua de señas, hacer que cada persona que se integre a su comunidad logre por lo menos decir su propio nombre en lenguaje de señas, así como tener dominio del diccionario básico para facilitar la comunicación con personas con discapacidad auditiva.

Estos niños planean no sólo quedarse en prácticas inclusivas dentro de su comunidad Scout, sino también impartir talleres en primarias de Yucatán, con el fin de continuar promoviendo con más niños de su edad el interés por la inclusión y la pasión por la lengua de señas.

