Lo mejor del suplemento Autos del 4 de agosto

Hecha para el patrón

Tal vez para la mayoría una pickup es solo un vehículo de trabajo, pero para unos cuantos privilegiados no hay nada más lejano de la realidad. Porque ir al trabajo no siempre significa entrar a un enorme edificio para encontrar un cubículo, para algunos implica andar al aire libre, rodar en brechas y carreteras secundarias, lidiar con granjas, haciendas o construcciones. Quien vive así y ya llegó a la posición en la que los demás le dicen “patrón”, no encontrará nada mejor que la Ram 2019.

Su precio de un millón 99 mil pesos deja en claro que no es para cualquiera. Si se quiere más opcionales además del ya mencionado techo panorámico, se puede poner los hermosos rines de 22 pulgadas que equipaban nuestra camioneta de prueba, o las muy útiles Ram Box, las cajuelas laterales que solo Ram ofrece.

Con potencial de liderazgo

Kia presentó en México a la actualización del Forte, el cual continuará su fabricación en la planta de Pesquería, en Nuevo León, pero ahora como año-modelo 2019. Esta mejora tendrá una nueva imagen, mejoras en tamaño y estructura y la incorporación de una nueva transmisión automática.

En total seis son las versiones disponibles en las agencias de Kia en México, las cuales son: L MT de 258 mil 900 pesos; L IVT, con un costo de 276 mil 900; LX MT e IVT, con precios unitarios de 291 mil 900 y 307 mil 900 pesos, para llegar a los topes de gama EX IVT y EX IVT Premium, con una etiqueta de 332 mil 900 pesos y de 362 mil 900 pesos para la versión más costosa.

Alborotando el potrero

Hennessey es especialista en versiones deportivas de varios vehículos, y el Ford Mustang no puede estar exento al tratamiento de la modificadora texana.

Y es que aprovecharon para presentar a la variante GT Heritage Edition, que además de tomar de base al año modelo 2018 del potro, añade detalles estéticos como franjas y rines, pero sobre todo, mayor potencia, pues el V8 de 5.0 litros eroga 808 caballos de fuerza; cada unidad arranca precios en poco menos de 90 mil dólares.

La familia es primero

La historia reciente de las guayín en México no es muy agraciada, a pesar de lo buenas que pueden llegar a ser. Y el Seat León ST no es la excepción.

Al ver de frente al auto lo podemos perfectamente confundir con un León regular, eso hasta mirar más de perfil y notar la protuberancia en el portón trasero.

