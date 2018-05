Lo mejor del suplemento Autos del 12 de mayo

Este sábado en portada, César Cerda nos comparte "La belleza de la bestia", las novedades del Ford Mustang GT 2018, que elimina de su alineación el motor de 6 cilindros en V para ofertar solamente dos motorizaciones: La versión inicial, con 4 cilindros turboalimentados con 2.3 litros de desplazamiento que entrega una potencia de 310 caballos de fuerza y 350 libras- pie de torque y la joya de la corona, el magnífico 8 cilindros con 5 litros de desplazamiento de la versión que probamos, que ahora se actualiza para entregar 460 caballos de fuerza y 420 libras- pie de torque.

Y también lee: Brabham es una armadora deportiva que no es de volumen, y es por eso que no muchos la conocen. Pero esto quiere ser cambiado por la propia marca, que ahora presentó al BT62, un deportivo en toda la extensión de la palabra con el que buscan ganar simpatizantes, y por qué no, algunas carreras.

Además, aunque no es el segmento favorito o de moda, Toyota ofrece la refrescada versión del Corolla Hatchback, ahora en su año-modelo 2019. Un nuevo diseño, mejores tecnologías y un cúmulo de elementos de seguridad, son las armas con las que la firma japonesa dota a este compacto. Lee más en el suplemento.

En Wörthersee, Austria, Volkswagen presentó, entre otros conceptos, al Golf GTI Next Level, un vehículo con una serie de cambios, como pintura y la adición de rines de un Audi R8, sin mencionar un motor de 405 caballos de fuerza.

