Lo mejor del Suplemento Autos del 17 de febrero

¿Qué se siente manejar un Rolls Royce? Pues en la portada del suplemento de esta semana podrás tener un acercamiento al modelo Dawn a través de la estupenda crónica de Sergio Oliveira que viajó a Los Ángeles para sentirse como si estuviera en la fábrica de juguetes de Santa Claus.

"Habiendo crecido leyendo historias como esas, un Rolls Royce es para mí -y por lo que pude comprobar de nuevo en California- una leyenda, algo que me transporta a un mundo distinto, distinguido, superior, inalcanzable. Si verlo me abre la sonrisa, la sola expectativa de conducirlo me deja sin dormir varios días. Manejarlo me confirma, de nuevo que, a veces, las leyendas existen. Y manejarlas puede ratificar la expectativa" (Lee más en el suplemento al final de este artículo)

También conoce la primera utilitaria familiar de Jaguar que ya llegó a México: la E-Pace 2018. A primera vista, este vehículo familiar luce prolijo, pero elegante y con una atractiva característica de personalidad ubicada en el último tercio de la carrocería.

Por otra parte, BMW inaugura un nuevo distribuidor en Guadalajara. La agencia se ubicará en Avenida Américas 930, Col. Chapultepec Country. En las páginas del suplemento lee los detalles del evento al que asistieron unos 300 invitados.

Esta semana EN DIEZ PASOS, te presentamos una radiografía de la Chevrolet Tahoe Midnight 2018, un enorme lujo con potencia y oscuridad que estará disponible sólo para cincuenta clientes.

Kia muestra una de sus novedades de cara al Salón de Ginebra 2018. Para septiembre lanzará la tercera generación del Ceed, que no solo cambia en lo externo, sino también en la nomenclatura, pues quita la apóstrofe que antecedía a la última letra del nombre del modelo.

Hyundai comenzó el año exhibiendo el remozado Veloster, que además de renovar su cara, también contará con dos motorizaciones para adaptarse a las necesidades de diferentes perfiles de clientes. De primera mano será ofrecido en algunos países de Asia, luego Europa y por último a Estados Unidos y partes de América.

Acura también dio un vistazo anticipado de lo que será su apuesta por una SUV de cinco plazas: la nueva RDX, que a pesar de ser un prototipo tendrá muchas similitudes con la edición que será destinada a la producción final.

La cuarta generación del Mercedes-Benz Clase A llegó y lo hizo con diversas mejoras, en varios aspectos. Para 2018 pretende posicionarse como el más capaz, tecnológico y deportivo, a lo largo de toda su historia.

