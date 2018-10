Lo mejor de La Gaceta UdeG #990

Portada: Supercómputo, tecnología de vanguardia en la UdeG

El Centro de Análisis de Datos y Supercómputo de la Universidad de Guadalajara (UdeG), espacio que cuenta con una máquina de 500 teraFLOPS de procesamiento para contribuir en investigaciones médicas, matemáticas, de astronomía, fue inaugurado la semana pasada en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA).

Universidad: Distinguen a 259 académicos y administrativos

Un total de 259 trabajadores académicos y administrativos de la Universidad de Guadalajara (UdeG) fueron homenajeados en el marco del Ducentésimo vigésimo sexto aniversario de la Apertura de la Real Universidad de Guadalajara, y los 93 años de su refundación. Algunos de los homenajeados fueron Navarro Navarro, por 45 años de servicio, así como Everardo Partida Granados, director de la Coordinación General de Comunicación Social, por 35 años. Por 55 años de servicio fueron distinguidos Martín Hernández Carrillo, profesor del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) y Salvador Enrique Ramírez Soltero, profesor del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS).

Sociedad: Seguro Popular debe contemplar más enfermedades

El Seguro Popular no es una modalidad de seguridad integral, ya que le hace falta, para la atención de los pacientes, que se incluyan patologías no cubiertas como la enfermedad renal crónica y los infartos no agudos y que suelen presentar personas mayores de 65 años, afirmó el director general del OPD Hospital Civil de Guadalajara (HCG), Héctor Raúl Pérez Gómez.

O2 Cultura: Guitarristas internacionales en Guadalajara

Con la presencia de guitarristas procedentes de Bélgica, Francia, España, Italia y Perú, del 22 al 26 de octubre tendrá lugar el Cuarto Festival Internacional de Guitarra, organizado por el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD), de la Universidad de Guadalajara.

Deportes: Carrera Leones Negros una fiesta atlética

Con una participación récord cercana a los ocho mil 500 corredores, se llevó a cabo la IV edición de la Carrera Leones Negros. En la categoría de 10 kilómetros, los ganadores fueron Israel Oropeza Vázquez, con tiempo de 31 minutos 35 segundos, y Úrsula Patricia Sánchez García, con 35 minutos y 27 segundos. En la prueba de 5 kilómetros, triunfaron Érick Felipe Cayetano Castañeda, con 15 minutos 14 segundos, y Citlali Cristián Moscote, alumna de Cultura Física y Deportes del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), con 17 minutos y 49 segundos.

Talento U: Luis Felipe Aceves Arias

Luis Felipe Aceves Arias, recién egresado de la licenciatura de Médico Cirujano y Partero del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), logró el mayor puntaje del país en el Examen Nacional de Residencias Médicas (Enarm), en el que obtuvo una calificación de 87.55, colocándose como el mejor de los cerca de 40 mil aspirantes.

