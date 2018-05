Leo Dan, un romántico incansable

Tener fe y dudar han sido los ingredientes que han mantenido a Leo Dan en el éxito y lo han transformado en leyenda viviente, en uno de los compositores más importantes de Hispanoamérica.

El cantautor argentino señala que tener fe en sus creencias, en su Dios, es el pilar que lo ha impulsado con disciplina y honestidad en la industria musical, pero dudar también ha sido elemental para no creerse siempre los halagos excesivos y no confiar en que ha llegado a su límite.

“Hay dos palabras que son importantes para mí: fe y duda. El que tiene dudas siempre tendrá miedo, siempre le echa la culpa a alguien más, pero quien tiene fe, tiene claridad de propósito, porque Dios te da la sabiduría que necesitas, ahí radica el éxito de las personas”, destaca el artista nacido en 1942 y que suma más de 30 álbumes y cuatro películas en su historia.

Son cuatro décadas de trayectoria en su camino y el cantante no le teme a las giras extensas por los países que le han brindado aplauso y respaldo incondicional como México, nación que desde los años 70 se acuñó en el corazón del argentino. Ahora regresa a dicho país para demostrar por qué sus más grandes canciones son inmunes al tiempo y se mantienen intocables pese a la avalancha de las modas urbanas y líricas sin romanticismo.

Tras el lanzamiento de su más reciente producción, “Celebrando a una leyenda”, Leo Dan recapitula algunos de los momentos más icónicos de su carrera, del encuentro con colegas que se aferran a una industria tradicional de la música y la complicidad con nuevas generaciones sonoras que lo invitan a seguir experimentando ritmos y fusiones.

“Los jóvenes siempre son más arriesgados que la gente como yo, los jóvenes buscan nuevos ritmos y letras, pero creo que el romanticismo siempre tiene que respetarse, como dice Armando Manzanero, las canciones siempre tienen que ser buenas y eso debe pasar con nosotros que venimos de tiempo atrás”.

Música viva

Para Leo Dan, el romanticismo no se ha perdido, por el contrario, ha encontrado nuevas formas de expresión gracias al fortalecimiento de nuevos ritmos y al aprovechamiento que las nuevas generaciones hacen de las redes sociales para llegar a cualquier parte del mundo.

Por esto, Leo Dan destaca el empuje que tienen personalidades como Luis Fonsi. El autor de “Como te extraño” reconoce sentirse sorprendido por el impacto que “Despacito” ha tenido sin importar el género que tenga, pues asegura que cuando la música se hace bien y sin temor a las críticas, el artista logra desprenderse de la maldición de un solo éxito efímero y olvidadizo a lo meses.

“‘Despacito’ tiene más de cuatro mil millones de hits, es una cosa que se puede gracias a la tecnología y al talento de la gente. Es una canción sencilla, que tiene su onda, llegó a todo el mundo, a todos los idiomas. A Luis Fonsi, Dios lo ha premiado, es un hombre que trabaja mucho para la beneficencia y creo que Dios lo ha elegido, lo ha capacitado para ser más grande”.

Leo Dan puntualiza que si bien ahora el impacto digital de la música puede fungir como un medidor del éxito, aconseja no dejarse llevar por las apariencias e inmediatez de las redes sociales que hacen creer que un artista puede consolidar una carrera como la de él. Sin embargo, sentirse el rey del romanticismo y creer que nadie más ocupará su lugar no es una prioridad para el cantautor.

“Creo que habrá mejores artistas que Leo Dan. Ahora tiene más posibilidades la gente, antes sólo teníamos una guitarrita y tu voz, pero ahora hay orquestas y la más grande está en tu propia casa con estas herramientas con las que puedes crear tus secuencias, tus ritmos, hay toda una industria en la que cualquiera puede desarrollar una canción o toda una sinfonía”.

Corazón tapatío

Más allá de las giras mundiales que han permitido a Leo Dan instalarse en otras culturas y traducir sus letras al portugués, inglés o italiano, existe una ciudad que considera fue y seguirá siendo fundamental en la consolidación de su carrera: Guadalajara, la capital tapatía que, aun cuando el argentino apenas despuntaba, lo arropó con una plaza de toros repleta de fans que conocían cada una de las estrofas del cantante, quien marcaba la oleada argentina a nivel internacional.

“Cuando lancé ‘Pídeme la luna’, Guadalajara fue la que me dio un apoyo enorme. Ahí me presenté con Ricky Martín, Alejandro Lerner, Alejandra Guzmán, eran los cantantes que iban empezando y tenían más fuerza que yo y aun así tuve un coliseo lleno, me aplaudieron por cinco minutos y me quedé sorprendido, pensé que era una grabación ante tanto aplauso. Creo que Guadalajara es la ciudad que más se ha identificado con Leo Dan, Jalisco quiere y ama a Leo Dan”.

Caprichos cumplidos

Ante la idea de compilar sus éxitos y dar frescura a los temas de antaño, Leo Dan confiesa estar complacido ante la respuesta de sus invitados especiales que no dudaron en sumarse a la producción de “Celebrando a una leyenda” bajo el sello de Sony Music, en las que las voces mexicanas predominan como Vicente Fernández, el ídolo charro que, a pesar de estar retirado de los escenarios, volvió a los micrófonos para revivir la icónica canción “Esa pared”.

“La alegría más grande que he tenido en mi vida es que ninguno de ellos se ha negado, lo han hecho con todo el cariño y la prueba está en que el disco es un éxito. Pensamos en cantantes difíciles, que creía que no podrían acompañarme y ahí está Vicente Fernández, quien al invitarlo me dijo que él quería ‘Esa pared’ y así entró al proyecto”, explica Leo Dan.

También se acompaña con Ricardo Montaner, Rubén Albarrán, Matisse, la Original Banda El Limón, Los Caligaris, los Auténticos Decadentes, Karina, Palito Ortega, Kinky, entre otros que reviven temas como “Te he prometido”, “Fanny”, “Celia”, “Solo una vez”, “No es feliz”, “Siempre estoy pensando en ella” y “Una calle nos separa”.

“Ha sido un acierto, sobre todo para los jóvenes que los tenía un poco abandonados, es un proyecto exitoso y otra prueba es que ya tenemos disco de oro y vamos por el de Platino”, detalla Leo Dan al revelar que tendrá conciertos en Monterrey, Veracruz, Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa, San Luis Potosí, entre otras ciudades.

DR