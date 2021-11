La tolerancia es fruto de la educación, sin educación no hay tolerancia

La tolerancia, no es solo un deber moral, sino que también es un requerimiento político y legal para las y los individuos, comunidades, grupos, colectivos o estados.

En pleno siglo XXI, el clasismo, la violencia, y la marginación, son formas de discriminación que ya no deberían de estar vigentes, pero desgraciadamente los chips microsociales implantados por educaciones erróneas siguen costándonos una cadena infinita difícil de romper para poder ser libres. Sin embargo, la educación es el impulso y la clave para luchar contra todo tipo de exclusión. El simple hecho de formar parte de una cultura, raza, género o identidad no debe ser motivo de abuso y desprecio; como jóvenes, la herramienta de la educación debe de servir de tal manera para crear concientización moral y construir una sociedad mejor, llena de actitudes que sumen y no resten.

Nadie nace para juzgar, el odio se aprende y esto debe de parar; la información y la desinformación son parte de una línea delgada que muchos desde su privilegio o ego no ven y está enfrente de ellos, en letreros grandes, con letras mayúsculas... ‘’Merecemos salir a las calles sin miedo de ser agredidos o juzgados’’, así es la tolerancia, consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica diversidad de las culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y medios de ser humanos.

Hablar de números, índices o estadísticas de medición de intolerancia es completamente utópico, debido a que las personas interiorizan su odio. Desgraciadamente seguimos viviendo en mundo en donde los prejuicios y paradigmas rigen a una sociedad polarizada.

El ser un chico pequeño, el ser negro, el tener otras preferencias no te hace blanco de odios, te hace ser único y merecedor de Respeto y Empatía.

Mariano Valle Vaca

No es tolerante quien no tolera la intolerancia Jaime Luciano Balmes

ECOS DEL DEBATE

“La tolerancia, la intolerancia y lo intolerable”

Hoy en día sabemos de antemano cuales son los límites de la tolerancia y qué no debemos tolerar la violencia y discursos de odio con falsos argumentos de libertad de expresión. Últimamente, cuando nuestra comunidad se niega a hablar sobre temas como desaparecidos, pobreza, salud mental, violencia de género es cuando nuestra tolerancia debe de llegar a un límite, si bien no se está ofendiendo a nadie se está decidiendo ignorar y esto puede llegar a perpetuar estos problemas lamentablemente cotidianos. La marea nos debe llevar a lugares donde en comunidad hablemos y construyamos soluciones.

Antonio Ladrón de Guevara, Consejo formador de Mar Adentro

La empatía es una cualidad humana que ha sido reconocida desde psicología hasta la biología, esta misma es la que nos permite convivir con terceros en una armonía, nos permite crear lazos, comunidades y hasta redes de apoyo, pero cuando está empatía es dejada de lado o es sobrepasada ya comenzamos a vivir en una omisión o represión, no confundamos el convivir sanamente con ser silenciados por la muchedumbre.

Mariana Zacnite Lares Gutiérrez, participante de Mar Adentro.

COMPARTE

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

Juventud liderando

Ever Galván

Entrevista

El 16 de noviembre de conmemora el Día Mundial de la Tolerencia y aunque sigue existiendo el debate si se debería de hablar de inclusión y no tolerancia, la realidad es que aún hay mucho tramo por recorrer por reducir las desigualdades y acceso para muchos grupos vulnerables.

En esta edición, tuvimos la oportunidad de platicar con un joven con gran liderazgo que lo ha llevado a formar parte de distintos organizaciones, colectivos y consejos como el Consejo Estatal de la Juventud, para alzar la voz por aquellos grupos vulnerables.

Ever Galván se define a sí mismo como arquitecto de formación, ya que lleva 14 años trabajando con temas de derechos humanos, equidad de género, diversidad sexual, juventud, personas que viven con VIH o alguna ETS.

“He elaborado algunos proyectos para estos sectores de la población, que pasan por situaciones desafortunadas y vulnerables (por mencionar un aspecto, el acceso al empleo).

Su camino no ha sido nada sencillo, pero ese ímpetu lo ha llevado a obtener grandes satisfacciones, reconocimiento como el trabajo colaborativo puede llegar a tener grandes resultados. Un ejemplo de ello que nos comentó es cuando decide sumar esfuerzos con otros jóvenes universitarios para lograr fundar ECO-KALI, un emprendimiento social que busca primordialmente poder otorgar un refugio, y generar autoproducción de viviendas sostenible en comunidades vulnerables.

“Desarrollamos un bloque ecológico con la finalidad de que con ellos puedan construir su vivienda. También les ofrecemos recomendaciones de distribución.”

Así mismo, pertenece a diferentes organismos como la Federación de líderes por las naciones, delegado de Jalisco y Secretario de protocolo de la misma federación que trabaja de la mano con Naciones Unidas.

Ever considera que los jóvenes destacan por su energía, las ganas de cambio, de proponer y solucionar las problemáticas que tenemos. Considera que cada vez hay más líderes, chavos y chavas que se preocupan por generar acciones de cambio para sus comunidades y para nuestro planeta.

Esta parte resulta ser un llamado para las y los jóvenes que están leyendo esto, ya que es un recordatorio de la importancia de permanecer en sus sueños, de crecer, destacar y tomar la batuta sobre el cambio que les gustaría ver en la sociedad.

Entrando en la recta final de la entrevista, nos comentó que, si tuviera la oportunidad de recomendar un libro para todo México, sin duda sería “Los cuatro acuerdos”, de Miguel Ruíz.

“Este libro rescata el pensamiento de los toltecas, donde lo que busca es expandir tu mente, tu conciencia, el ser congruente con lo que quieres y buscas, el quitar todos estos bloqueos que a veces nos generamos nosotros mismos y que estamos en un ciclo y que a veces no salimos de ahí, el abrirnos a nuevas formas y realidades, ser críticos con nuestros pensamientos e ideologías, para evolucionar personalmente para cambiar positivamente nuestro entorno”.

Ever es sin duda alguna un ejemplo de la juventud y un líder que ha tomado la determinación de utilizar sus dones y vocación al servicio del bien común y la sociedad. Platicar con él fue una experiencia muy grata ya que siempre tiene algo que aportar a la juventud, por lo que dejó un mensaje para las y los jóvenes de México y de la comunidad de Mar Adentro.

Mensaje súmate Mar Adentro

“Los principales detonadores del cambio son los jóvenes, así que yo los invitaría a que crearan nuevas propuestas y soluciones a las problemáticas actuales. Su energía es la herramienta más poderosa para hacer cambios trascendentes y que puedan mejorar la calidad de vida. Considero que es muy importante confiar en la capacidad que tenemos en nosotros mismos; jóvenes, confíen en sus capacidades y lleven a cabo proyectos que sean gratificantes. Nunca dejen de creer en su capacidad y fuerza, así como en su resiliencia, persistan hasta volverlo realidad”.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Eco-Kali

Proyectos que construyen

Eco-Kali es un proyecto social que tiene como base generar viviendas dignas a las personas de escasos recursos.

Este proyecto surgió como iniciativa para mitigar los estragos económicos que millones de personas sufren y que, consiguientemente les impide tener un techo o una vivienda digna.

Eco-Kali surgió desde el liderazgo juvenil de Ever Galván, ya que al igual que más jóvenes arquitectos, decidieron focalizar sus talentos y vocación a la causa social.

Así mismo, Eco-Kali produce materiales que no sólo son económicos para el consumidor, sino que también ayudan a mitigar el impacto ambiental, siendo fabricados orgánicamente.

Eco-Kali es una historia de éxito tapatía.

10 notas positivas

USA abre fronteras a México a partir del 8 de noviembre. Nacen 5 venados cola blanca mexicana en el Desierto de los Leones. Abuelita se gradúa de administración de empresas con honores. Guillermo del Toro contrae nupcias con la guionista Kim Morgan. App Postcorrecto abre fuente de trabajo para correctores de estilo. Mexicano migrante se gradúa de Harvard. Dubai celebra el día Nacional de México en Expo 2020 Ballet Folklórico de México se presenta en Dubai Cuadro del artista Amador Montes adorna sede de ONU La tapatía Cynthia Xrysw Ruelas compite en Milán por el título Mundial a mejor Chef Jóven.

Mar adentro propone

Para leer

“Los cuatro acuerdos” de Miguel Ángel Ruíz, es una recomendación literaria que muestra una perspectiva racional y sabia sobre el buen vivir.

Para saber

El 16 de noviembre es el Día Mundial de la Tolerancia.

Para Conocer

El Museo Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México.