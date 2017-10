La majestuosa Londres

Joya del Imperio Británico, ciudad con mil expresiones culturales y repleta de asombrosos rincones. Londres es una ciudad donde la única palabra que no tiene cabida es “aburrimiento”. Aquí siempre hay algo diferente por hacer.

Londres es una ciudad que conoce pocos respiros y con un ritmo frenético. Siempre hay algo qué hacer, visitar o probar, aunque no está de más comenzar a conocerla por sus atractivos más tradicionales.

Si tienes poco tiempo para conocer la ciudad, lo más recomendable es tomar un autobús turístico. Llega al Kensington Palace Gate en punto de las 08:13 horas y podrás tomar la Ruta Azul. En hora y media darás una vuelta por Palacio de Kensington, Baden-Powell House, el Museo de Historia Natural, el Museo de Ciencias, Victoria & Albert Museum, Brompton Oratory, Harrods, Knightsbridge, Harvey Nichols, Hyde Park, Hotel Ritz, Piccadilly Circus, Shaftesbury Avenue y Museo Británico, entre otros lugares. Visita esta página para información de cómo adquirir tu pase a este y otros recorridos.

Pasear por Londres es fascinante, pero ir de compras es asombroso. Si buscas un recuerdo bohemio, antigüedades o ropa vintage, visita Notting Hill, uno de los barrios bohemios por excelencia de la ciudad. ¡Ah!, pero si lo tuyo es la buena vida, Regent Street es una de las calles más elegantes, con almacenes lujosos, entre ellos Hamleys y Liberty. Cerca está la Jermyn Street, con ropa exclusiva para hombre en las islas británicas.

¡Llegó la hora del té!

Los hoteles suelen ofrecer té a sus huéspedes, aunque si andas cerca de Piccadilly Circus, te recomendamos visitar los salones de té de Fortnum and Mason o Pastisserie Valerie, donde encontrarás lo necesario para disfrutar de esta tradicional bebida.

Lo sabemos, el té no es suficiente para saciar el apetito. No puedes ir a Londres sin disfrutar de un buen asado Gravy de ternera o un cordero en salsa de menta. El sabor es supremo. La tarta de manzana como postre también es un infaltable. Uno de los mejores y a buen precio es The Golden Chippy (62 Greenwich High Road), donde encontrarás un fish and chips que se ha ganado el paladar y el corazón de los comensales.

Si buscas hospedaje, te recomendamos el Hotel Xanadu de Preferred Hotels & Resorts (26-42 Bond Street). Tiene 46 habitaciones, con todas las comodidades y servicio a la habitación las dos horas, además de piscina y sauna, con un ambiente de lujo absoluto. Además, se encuentra a menos de tres kilómetros del Estadio de futbol Griffin Park, uno de los “templos” del futbol en la capital británica. ¿Listo para la aventura?

A volar

La mejor manera de llegar a Londres es por aire. British Airways y Aeroméxico ofrecen el viaje sin escalas. Con una escala, el tiempo de vuelo toma casi 15 horas,