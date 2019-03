La importancia de CSW en la construcción de Igualdad Sustantiva

Una vez que te pones los lentes de género, no hay retorno en el camino por la Equidad de Género. Viviane Teitelbaum, Ex presidenta de la European Women’s Lobby.

Al definirse la “igualdad sustantiva” como la capacidad de hacer de los Derechos Universales un ejercicio efectivo en la vida cotidiana de las personas, pensamos entonces en las estrategias que posibilitan dicha meta global. La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer es una comisión dependiente del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, cuyo principal objetivo es la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en el escenario internacional, su maniobra de acción es crucial para la eficacia de los objetivos, pues las Organizaciones de la Sociedad Civil juegan un papel protagónico en el desarrollo de la misma.

Durante la edición número 63 del CSW se abordaron como temas prioritarios los sistemas de protección social, acceso a los servicios públicos e infraestructura sostenible para la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Bajo este sentido, al ser las organizaciones no gubernamentales las encargadas de dirigir las conversaciones de los denominados “Side Events” se contemplaron testimonios de líderes sociales, quienes dedican sus vidas en la promoción de paz y el activismo de los Derechos Humanos en todo el mundo.

En atención a lo anterior, la importancia tiene su origen en el espacio que se le brinda a aquellas personas que realmente sufren en sus países de origen y evidencian ciertas necesidades, así como las acciones que sus gobiernos están empleando y una evaluación de las mismas. De igual manera, el papel de los jóvenes en foros internacionales resulta vital para que puedan crear una empatía por las demás personas y a su regreso puedan poner en práctica lo aprendido en sus respectivas localidades. Así se facilitan las visiones de atención a las comunidades y se posibilita la construcción de una igualdad sustantiva mediante técnicas colectivas que no necesariamente se basan en intereses particulares.

José Edrey Martínez Castillo

ECOS DEL DEBATE

El diálogo internacional fortalece la igualdad sustantiva

Trabajar por la igualdad sustantiva significa trabajar para eliminar las barreras estructurales que impiden alcanzar la igualdad de género en la vida diaria. Sólo que es difícil identificar estas barreras y, más difícil aún, el idear soluciones para ellas. Ahí es donde entra el diálogo internacional, que ayuda a (A) saber que las dificultades son compartidas y hacer equipo para combatirlas, o (B) saber que no “tiene que ser así” y conocer las soluciones que se han implementado para alcanzarla.

Melisa Mendoza, Delegada Mar Adentro

El dialogo internacional es una herramienta que se utiliza con el fin de alcanzar el consenso de la comunidad internacional, esto mediante el intercambio de ideas para fomentar la sensibilidad mundial respecto de los derechos del hombre y la mujer, es por ello que resulta de indudable trascendencia que se abran espacios en los foros internacionales para proponer acciones que nos lleven a obtener resultados de facto que se vean reflejados en la igualdad de género y a su vez en el fortalecimiento de la igualdad sustantiva.

Ashley Quintanar, Delegada Mar Adentro

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

Compromiso sin fronteras

Delegación: José Edrey Martínez Castillo, Andrea Matilde Casas, Laura Elizabeth Vázquez Villanueva, Ashley Quintanar Muñoz, Edith María Valdez Luque, Emmanuel Orozco Castellanos, César Santana González, Galia Maritza López Borquez, Esther Montserrat Pérez Cabrera, Melisa Mendoza Guerrero, Luis Roberto González Santos del Muro, Martha Daniela Hernández Salgado.

La Delegación Mar Adentro es un grupo de jóvenes que asumió el compromiso de aprender y trabajar la agenda internacional por la Igualdad de Género. 12 jóvenes provenientes de Guanajuato, Aguascalientes y Guadalajara asistieron a la sexagésima tercera Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, (CSW), en Nueva York. Tras una semana de diálogo, regresan a sus estados dispuestos a transformar sus entornos por la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres.

La experiencia de asistir a CSW tiene un impacto tanto a nivel profesional como a nivel personal. El intercambio de ideas sucede dentro de la delegación como equipo, al mismo tiempo que se nutre de escuchar a líderes sociales en un espacio que propicia el empoderamiento de la mujer. Como jóvenes, las y los delegados expresan lo que significó para ellos presenciar el diálogo internacional.

Estos jóvenes son debatientes y estudiantes de universidades, tanto públicas como privadas, que han destacado por sus habilidades de argumentación y reflexión, pero, sobre todo, por asumir un liderazgo ético por una sociedad más justa.

Laura Vazquez

Ser Laura significa romper, romper estadísticas, romper con todo lo que te condiciona y te limita a ser lo que otros ya pronosticaron para ti, romper con prejuicios y limitaciones, romperte cuando es necesario para tomar los pedazos de ti, tirar las que no te sirven, tomar nuevos y reconstruirte, significa entender que por el solo hecho de ser mujer todo será más difícil, pero que eres fuerza para romper lo que venga; asistir a CSW represento ver materializada esa fuerza con tantos rostros y voces, romper con la idea de estar sola en la lucha, sentir todas la luchas y saberte parte de ellas.

Martha Daniela Hernández

Soy Daniela Hernández, estudiante de derecho, debatiente por convicción. La experiencia en la CSW 63°, es una de lucha, progreso, aprendizaje y colaboración. Durante el periodo de sesiones escuché a mujeres exigir, reclamar, criticar, proponer, luchar y hasta cantar; todas ellas unidas por la fuerza de una causa que a todas nos pesa de diferentes formas. Hubo dos momentos memorables, el primero escuchando cantar a la Presidente de ONU Mujeres junto con un auditorio de ciudadanas del mundo que actúan para lograr esta igualdad; y el segundo cuando tomadas de la mano mujeres de América Latina gritaban “ni una menos”.

Emmanuel Orozco

Emmanuel es un joven que está aprendiendo a convertir ideales en acciones. Él está convencido de que la grandeza está ser abierto, empático y agradecido, aunque a veces se le olvide. Su lema es que, aunque él no es invencible, con un poco de esfuerzo llega a ser imparable. El CSW removió todo el pesimismo del que tan fácil somos presa, y me dio esperanza. Me hizo darme cuenta de que somos muchos los que creemos en un mundo pacífico, justo y digno para todas y todos. Me permitió ver la belleza que hay en la unión y la diversidad.

Roberto Santos del Muro

Mi nombre es Luis Roberto González Santos del Muro, tengo 20 años, soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad de Guanajuato. Desde hace 2 años comenzó mi afinidad por los temas de género, especialmente la igual de género. Después de CSW mi vida ha cambiado completamente. No es lo mismo leer e investigar de lo que hace la ONU y los diferentes países en la lucha de la igualdad sustantiva, a vivirlo, escucharlo y sentirlo por aquellos que encabezan las diferentes luchas, y ver que somos más fuertes trabajando en equipo y haciendo el cambio desde nuestra vida cotidiana.

Historias de éxito que trascienden

CSW 63

Del 11 al 22 de marzo se llevó a cabo el sexagésimo periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, un foro para la promoción y el diálogo por la igualdad de género y empoderamiento de la mujer. Esta comisión está a cargo del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.

Desde la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing en 1995, Organizaciones de la Sociedad Civil, representantes de Estados miembros de las Naciones Unidas, y asociados del mismo organismo se reúnen para dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos. Se discuten los avances y se generan propuestas.

A través de debates se identifican logros, brechas y desafíos. En una mesa redonda se intercambian experiencias, aprendizajes y prácticas que favorecieron al progreso. Así mismo, se revisan los problemas emergentes en la lucha. Por ello la importancia de reunir principalmente a mujeres que han padecido las desigualdades y que al mismo tiempo son ejemplo de la defensa de los derechos de la mujer.

El tema prioritario de este año fue acerca de sistemas de protección social, acceso a los servicios públicos e infraestructura sostenible para la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y niñas.

Diez notas positivas

La matemática Karen Uhlenbeck recibe el Premio Abel 2019. Es la primera mujer en recibir el galardón considerado el Nobel de las matemáticas. UNESCO reconoce a la mexicana Ana Sofía Varela Gasque entre las mejores 15 jóvenes científicas del mundo. María Regina Apodaca, estudiante de la UNAM, construyó un helicóptero que la NASA volará en Marte. La gimnasta Alexa Moreno competirá en la final de la Copa del Mundo de Doha. 5 jóvenes mexicanos obtuvieron los tres primeros lugares en el International Pitch Competition. Daniel Márquez, estudiante del IPN representará a México en el Festival de Acción Global para el Desarrollo Sostenible de la ONU. La revista MIT Techlonology Review reconoció al biotecnólogo mexicano Axel Gómez por fabricar material orgánico sustituto del unicel. Argentina aprobó una reforma para incluir Lengua de Señas en el plan de estudios para docentes. Guillermo del Toro impulsará el Cetro Internacional de Animación en Guadalajara. Restaurante del chef mexicano Indra Carrillo recibe su primera estrella Michelin.

Mar adentro propone

Referente a cargos políticos, la representación de mujeres en parlamentos nacionales es apenas del 23.7%, de acuerdo a UNWomen.

Una de las metas del 5° Objetivo de Desarrollo Sostenible, Igualdad de Género, contempla asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres en los ámbitos políticos, económicos y públicos.