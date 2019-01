La coctelería tiene un nuevo rey

Diferentes orígenes, idiomas, técnicas y caminos. A primera vista, nada que los una. Pero si observamos un poco más de cerca, notaremos que son muy similares. Que esos puntos en común están en su sonrisa, el brillo de sus ojos y la pasión que imprimen en su trabajo. Entenderemos que los finalistas de la competencia Patrón Perfectionists Cocktail Competition dominan el arte creativo de la coctelería y sobre todo, de la felicidad.

La justa, una de las más prestigiadas a nivel mundial, celebró el pasado jueves en la Hacienda de Tequila Patrón en Atotonilco (Altos de Jalisco), su gran final. Reñida, apasionante y divertida, EL INFORMADOR fue testigo de la coronación del español Yeray Monforte -del bar Dr. Stravinsky en Barcelona- con el mejor cóctel del mundo, con su creación WIND.

Monforte se ubica en la cima de una competencia donde tomaron parte participantes de 17 países, con la misión de crear un cóctel que reflejara la pasión, precisión y cuidado en la elaboración. Pero también se tomó en cuenta la personalidad del mixólogo, su desenvolvimiento y capacidad de seducir no solamente con su propuesta líquida, sino también con su personalidad.

La gran final tuvo la presencia de Makina Lynn Labrecque del bar Proof Cocktail representando a Canadá , Chloé Merz del bar Dauntless Desert, representando a Alemania, Mitsuhiro Nakamura del bar The Peninsula representando a Japón, Óscar Olvera del bar Galileo, representando a México y Peter Hannah del bar Walt Disney World representando a Estados Unidos.

Cada uno tuvo 8 minutos para preparar su cóctel a los jueces presentes, pero también, crear una historia que envolviera ya fuera al preparado o incluso una pequeña anécdota de vida.

Durante más de 3 horas, los competidores demostraron sus cualidades profesionales y personalidad, dejando bellas estampas en la edición 2018. Desde Óscar Olvera colocando un “Pikachu” de su hija para que lo acompañara en la barra; pasando por la sonrisa y soltura de Makyna Lynn, quien llegó por segundo año consecutivo hasta la final.

También llamó la atención la sonrisa y alegría de Chlóe Merz, así como el ingenio puro de Peter Hannah o la preparación ritual que mostró Mitsuhiro Nakamura. Al momento de preparar el cóctel no hay mapas ni fronteras, quedando todo unido bajo el elíxir que representa el tequila y el ingenio que cada mixólogo tiene por ofrecer.

Cierto que hubo nervios y momentos donde los concursantes tuvieron que rehacerse a toda velocidad, pero al final el jurado coincidió que si bien Yeray se lleva la corona, todos son campeones. Todos nos recuerdan que el talento y la pasión por hacer aquello que amamos son puentes capaces de acercar fronteras y romper muros. Y si todo lo anterior se puede hacer con un toque de tequila, ¡aún mejor!

La receta de Wind

Ingredientes:

60 ml. Patrón Silver

60 ml. De la mezcla de eternity youth*

25 ml. Claras de huevo

20 ml. Vino Fino

1 Spray de Patrón Reposado macerado en polen de abeja

3 Trozos de tomillo fresco y una tira de cera de abejas para decorar



Preparación:

Poner los ingredientes en una coctelera

Añadir hielo, agitar para enfriar y mezclar

Realizar un doble colado en una copa de cristal

Decorar con tomillo y cera de abeja

Eternity Youth

25 ml. Miel

25 ml. Jugo de limón

10 ml. Aceite de oliva

Mezclar la miel, el jugo de limón y el aceite oliva en una licuadora hasta obtener un líquido homogéneo

Macerar 10 gr. de polen de abeja con 100 ml. de Tequila Patrón Reposado, por una hora Colar y poner en una botella de spray

Las palabras del campeón

Yeray Monforte habló con PASAPORTE minutos después de ganar el título Patrón Perfectionists Cocktail Competition. Primero explicó un poco sobre la pasión que lo movió a experimentar con el tequila, una bebida que asegura, se ha vuelto de las preferidas en su patria.

“España es, después de Estados Unidos es uno de los países que más tequila bebe en el mundo. Me recuerda que todos somos de la misma tierra. Estar en este país ya era fabuloso, ganando o no, eso era lo de menos. La experiencia que he vivido es sencillamente maravillosa”, anotó el mixólogo.

Yeray confesó que su cóctel debe tener siempre sabores cítricos y en casa, lejos de los reflectores, apuesta por los sabores sencillos. De paso, confesó con una gran sonrisa el primer cóctel que hizo en su vida: “Mi primer coctel fue un mojito de fresa y ¡me quedó horrible! (risas). Le puse azúcar moreno, un montón de limonada, poco de alcohol y puré de fresa industrial. Un amigo mío se lo bebió y me dijo ‘qué bueno’ (risas), Luego me confesó que fue lo peor que jamás ha tomado. Pero bueno, ha disfrutado de mi evolución coo mixólogo, no se puede quejar (risas)”.

Además, Monforte señaló que al margen de su trabajo en los bares, se encuentra preparando un libro sobre fermentación aplicada, mismo que piensa lanzar en algunos meses.

