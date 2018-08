Interlaken, fantasía de hielo

Algunos paisajes parecen haber sido tallados cuidadosamente por la naturaleza con el único propósito de servir como inspiración para los artistas. Y uno de esos rincones, con vistas que parecieran haber sido calcadas de una postal alpina, es Interlaken, un acogedor rincón de Suiza.

Interlaken es la capital turística de la región de los Alpes Berneses, y comenzó a ganar popularidad a principios del Siglo XIX por la limpieza de su aire y la soberbia belleza de sus paisajes, capaces de hipnotizar por horas a los viajeros.

Es cierto que alguna vez fue un rincón secreto para los viajeros, pero ese secreto duró mientras no llegó el ferrocarril. A principios del Siglo XX ya había dos líneas que llegaban a la ciudad y hoy la atraviesa una red de 45 ferrocarriles de montaña y funiculares aéreos. ¡Ah! Y aunque es un destino de montaña también puedes llegar en barco de vapor, gracias a los lagos Thun y Brienz.

Interlaken es uno de los mejores ejemplos de que visitar Europa no es pasear solamente por ciudades con mucha historia o navegar por el Mediterráneo. En verano, sus vastos escenarios naturales son perfectos para quienes se quieren desconectar o tienen pensado recorrer los senderos naturales más bellos de Suiza con un bonito recorrido en tren, perfecto para llenar tus ojos con la vegetación de temporada.

En invierno, Interlaken cambia. La nieve de las montañas comienza a recostarse por las planicies y pinta de color blanco el horizonte. Es entonces cuando el clima se presta para una de las actividades preferidas de los suizos: El esquí. La región presume más de 200 kilómetros de pistas (y claro, también puedes pasear en trineo). Además, algo que puedes hacer todo el año es salir de excursión o practicar senderismo.



Mucho por descubrir

No todo en Interlaken es vagar por sus rincones. También hay mucha cultura y entretenimiento para disfrutar. Desde junio y hasta septiembre, por ejemplo, se llevan representaciones de la leyenda de Guillermo Tell. Del 13 al 15 de junio de 2019 se celebrará en el aeródromo de la ciudad el Greenfield Festival. El encuentro sonoro suele convocar a grandes exponentes del rock, ya que en el pasado se han dado cita titanes del género como Green Day, Blink-182, The Prodigy, The Offspring e In Flames, entre otras.

Si prefieres algo con más adrenalina, a finales de este mes se celebra el Festival Internacional Trucker & Country, encuentro de bicicletas y camiones con un toque muy especial.

Si buscas un espacio para alojarte, las recomendaciones son llegar a alguno de sus encantadores hoteles. Destaca el Hotel Roessli (Hauptstrasse 10/262 ), donde incluso hablan un poco de español. También vale la pena que cheques la oferta que tienen para ti en Hotel Beausite (Seestrasse 16), en la zona alta de la ciudad y muy cerca de diversos atractivos turísticos. Ambos se encuentran clasificados entre los preferidos en páginas de internet como tripadvisor.com.mx.

Interlaken es una ciudad que busca atraer siempre a nuevos turistas, por lo que si deseas conocer un poco más de este bello destino, podrás obtener información en la página web http://www.myswitzerland.com/.

¿Con qué se come?

Hay algunos platos y especialidades como fondue, macarons Älplermagronen o chocolate, típicos para Suiza. Hay salchichas casi por doquier: el paraíso de gourmets, Suiza, ofrece casi 350 variedades diferentes.