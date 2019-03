Herederas de su lucha

Una mujer con imaginación es una mujer que no sólo sabe proyectar la vida de una familia, la de una sociedad, sino también el futuro de un milenio.

Rigoberta Menchú, líder indígena gualtemateca.

De pequeña se me preguntaba qué quería ser de grande, a qué me quería dedicar y qué iba a estudiar para lograrlo. Ya estaba dado por hecho que yo elegiría una profesión y que podría ejercerla posteriormente. Ese era un síntoma de un triunfo del feminismo: que el acceso a la educación superior y el derecho de las mujeres a desarrollarse laboralmente ya eran cuestión de “sentido común”, al menos en el ambiente en el que yo me desenvolví.

Una heroína crucial para ello fue mi abuela, quien casi medio siglo atrás había obtenido un título universitario y ejercido su profesión. Todo esto en un contexto completamente diferente al mío, donde una mujer universitaria era la excepción y no la regla. Cuando se escuchaba con mayor frecuencia el refrán “Mujer que sabe latín ni encuentra marido ni tiene buen fin.”

Quizá su aporte no sea tan reconocido como los de Sor Juana o Marie Curie, pero con su mera presencia en la universidad logró mostrar a la sociedad de su tiempo que las mujeres también queremos estudiar, ser profesionistas y no reducir nuestras posibilidades al cuidado del hogar.

El estudio, el voto y el trabajo remunerado nos son actividades ahora tan cotidianas a las mujeres como a los hombres. Y, sin embargo, nuestras abuelas fueron apenas las pioneras en ejercer dichos derechos.

El ocho de marzo es un día para conmemorar esas pequeñas y grandes acciones de nuestras abuelas que nos dieron los derechos que hoy gozamos como mujeres, pero también para recordarnos que esto fue resultado de una ardua pugna que nos toca continuar en pro de nuestras nietas.

Sofía Tamayo

ECOS DEL DEBATE

El Feminismo fortalece la democracia de un país

Hay muchos conceptos erróneos sobre el tema, por esto comienzo definiendo el feminismo, es la ideología que defiende que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres según la RAE, de ahí parte mi opinión, el feminismo es la clave que genera igualdad en la participación e integración social. En México somos más mujeres que hombres, entonces habiendo igualdad de género habrá más democracia, la democracia defiende el derecho de los ciudadanos a elegir sin importar el género.

Dara Bigvai Pelayo, Participante Mar Adentro

Teniendo en cuenta que la democracia es la encargada de cuidar la soberanía y los derechos del pueblo y el feminismo, el movimiento destinado al trabajo colaborativo en contra de la desigualdad de género y abusos derivados de éste, se determina que el feminismo fortalece al origen de la democracia. Ya que en la actualidad la mujer desempeña un rol protagónico en participación ciudadana y toma de decisiones el cual trabaja democráticamente por la Igualdad Sustantiva entre hombres y mujeres.

Nataly Robles, Participante Mar Adentro

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

Reconocernos como sujetas de derecho

Entrevista a Rosa Alicia Rojas Paredes

La trayectoria profesional de la doctora Rosa Alicia Rojas Paredes está configurada por la construcción de conocimiento y experiencia referente a temas de inclusión a partir del enfoque intercultural lo que conlleva aprender de las relaciones de los pueblos indígenas, y por otra parte reconocer cómo es la relación de las y los mexicanos con otros países.

De esta manera, la perspectiva de género es un elemento inherente a sus investigaciones. El punto de partida fue la publicación del libro “La situación de la mujer en Jalisco”, la cual fue la primera inmersión en los estudios de la mujer. A ello, continuaron una serie de acciones como la fundación de la Federación de Mujeres Universitarias en Jalisco.

Uno de las más recientes participaciones de Rosa, fue ser Consultora del Consejo Consultivo del Inmujeres. Ella lo reconoce una gran responsabilidad porque conlleva ser la voz de la Sociedad Civil. “Creo que hay que partir de que la institucionalización de la perspectiva de género en Mexico es producto de décadas de lucha de mujeres, de movimientos feministas, de grupos organizados. Que estuvieron trabajando porque fueran reconocidos los derechos de la mujer. A nivel federal y municipal, en esta lucha de las feministas mexicanas no habríamos logrado que el gobierno mexicano cumpliera los convenios que firmó a nivel internacional”.

Para Rosa, una parte fundamental de la participación de la sociedad civil por la igualdad sustantiva requiere de la integración de todas las mujeres. “Creo que todas las mujeres independientemente de su punto de partida, compartimos una plataforma, una agenda de género común, con problemas muy graves. Mientras exista esa visión patriarcal machista, discriminatoria hacia las mujeres, la violencia, los feminicidios. Por su puesto que tenemos que tener una agenda compartida, es la vida de las mujeres mexicanas, de todas nosotras, madres hijas, abuelas, profesionistas, industriales, todas”.

En ese sentido, el papel de la juventud requiere aportar también a la Igualdad Sustantiva, algo muy viable cuando se práctica la Equidad de Género. “Hoy los jóvenes tienen una visión diferente de lo que son las masculinidades, empiezan a entender mucho más el compartir responsabilidades entre la pareja. Sin embargo, nos falta que esa comprensión que tienen los jóvenes ahora de las relaciones entre hombres y mujeres, deben de ser en un sentido igualitario, con igualdad de oportunidades. Mientras no logremos esta Igualdad Sustantiva, tenemos que seguir trabajando con la Equidad de Género que es una manera de políticas afirmativas, o de discriminación positiva, porque hay grandes brechas entre segmentos de población. No es lo mismo la mujer de la población urbana, de la rural, la indígena”.

Perfil. Coordinadora de Cátedra UNESCO Género, Liderazgo y Equidad. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1.

Mensaje Súmate Mar Adentro.

“Una de las cosas más importantes que tenemos que ver es, mujeres jóvenes reconocerse como sujetas de derecho. No se les pueden regatear sus derechos. Tenemos mucho avance en términos de leyes y de normas jurídicas. Bueno, hacerlas efectivas que no sean nada más discursivas en el papel, eso es lo primero.

La otra es aventurarnos en los liderazgos, hay que ser líderes, encabezar acciones de todo tipo que las haga visibles, que haga visibles sus capacidades organizativas, de liderazgo, voceras de los derechos de sus compañeras y derechos sociales y de todo tipo. Yo creo que los liderazgos en las jóvenes es importantísimo fomentarlo.

Para los jóvenes varones, trabajar muchísimo en la visión de las nuevas musicalidades. O sea, cómo en estos contextos nuevos, con este planteamiento de la Igualdad Sustantiva, cómo se puede ejercer una masculinidad con equidad, eso. Creo que ahí, a los jóvenes tenemos que invitarlos como reasumir su masculinidad, resumir la feminidad en condiciones de igualdad y de equidad”.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Elvia Carrillo Puerto, política mexicana

Elvia nació en Motul, Yucatán, el 6 de diciembre de 1878. Proveniente de una familia de una alta posición económica, desarrolló una alta conciencia social.

Fue alumna de la poetisa Rita Cetina Gutiérrez, quien fundó la primera escuela secundaria para mujeres en el estado, así mismo la organización feminista “Siempreviva”. A sus 13 años de edad, Elvia, contrajo matrimonio con un maestro de Motul, de esta manera logró su independencia para ser maestra de mecanografía.

Después de que su hermano, Felipe, consiguiera una Constitución mexicana de 1857, traducida en maya, Elvia la leía a sus alumnas para que adquirieran conocimiento de sus derechos. Hacia 1907, Elvia y Felipe comenzaron a colaborar en el periódico El Heraldo de Motul.

Elvia luchó de lado de las mujeres del campo organizando la primera Liga Feminista Campesina para exigir derechos laborales, y dar a las mujeres educación reproductiva, y escuelas rurales en el territorio.

Posterior a participar en la fundación del Partido Socialista Obrero de Yucatán, y a la muerte de su hermano, Elvia, asumió el puesto de diputada, el cual, después de dos años, se vio obligada a dejar por amenazas.

Su lucha continuó para lograr el derecho al sufragio femenino. El primer logro se vio reflejado hasta 1947 para las elecciones municipales de México, bajo la presidencia de Miguel Alemán. En 1953 ve realizado su sueño al modificarse el artículo 34 de constitución que otorga la igualdad de derechos políticos a las mujeres mexicanas.

Diez notas positivas

La investigadora jalisciense, Sandra Pascoe Ortiz fabricó plástico biodegradable a base de nopal. En Queretaro aprobaron una reforma a la Ley de Educación del estado para incluir métodos alternativos de enseñanza y comunicación para personas con discapacidad. Yalitza Aparicio se reunirá con la Organización Internacional de Trabajo para hablar de género y trabajo. La gimnasta Alexa Moreno ganó Oro en la Copa Toyota de Japón. Baudell Zamudio, estudiante de Conalep, ganó medalla de plata en la Competencia WorldSkills Américas 2019. Ingresa a la platilla de docentes de la UNAM el primer maestro con discapacidad motriz. La Universidad de Guadalajara ofertará carrera de ingeniería en videojuegos. Italia devolvió a México 594 pinturas que fueron sustraídas de manera ilegal en 1960 y 1970. Se hallaron 200 piezas de cerámica en la ciudad maya de Chichen Itzá. Presentaron en puebla la traducción a totonaco del libro “El principito”.

Mar adentro propone

Para leer…

“Las chicas rudas del pasado”, de Mackenzi Lee.

Para saber…

Se realizará en el Instituto Cultural Cabañas la jornada CABAÑAS NOS UNE, del 6 de marzo al 30 de abril, con actividades para promover la Igualdad Sustantiva.

Para conocer…

En 1980 México firmó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación con la Mujer.