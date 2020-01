Guadalajara en un llano

“Hermosa relación es cuando el amor entre dos personas es mayor que la necesidad que tienen la una por la otra”

Hace 50 años se casaron ENRIQUE PLAZA Y ALICIA ALFARO, quienes resumen lo mejor de dos seres que se entregan en un profundo entendimiento de amor y comprensión.

Hoy medio siglo después, en un tributo de amor y correspondencia, sus hijos ENRIQUE, EDUARDO, ALICIA E ISABEL, hijos políticos y nietos festejaron con entusiasta sorpresa las Bodas de Oro de sus papás, que escenificaron en su residencia, en donde al llegar ENRIQUE Y LIZZY encontraron la terraza vestida de fiesta y plena de familiares y amigos.

Gran comida amenizada por LAURO y su grupo que interpretaron las más gustadas canciones de todos los tiempos.

Fue una linda fiesta de gran ambiente con los seres queridos y amigos desde siempre, aderezada con los detalles y calidez de los acogedores y entusiastas organizadores. ¡Felicidades!

** Para reflexión de nuestros contemporáneos, una generación única, transcribo unos párrafos que el periodista y escritor uruguayo EDUARDO GALEANO escribió en 2010.

“Me caí del mundo y no sé por dónde se entra. Lo que me pasa es que no consigo andar por el mundo tirando cosas y cambiándolas por el modelo siguiente. Sí ya lo sé, a nuestra generación siempre nos costó botar, ni los desechos nos resultaron muy desechables… Yo no digo que eso era mejor, lo que digo es que en algún momento me distraje, me caí del mundo y ahora no sé por dónde se entra.

Es que vengo de un tiempo en el que las cosas se compraban para toda la vida, es más, se compraban para la vida de los que venían después, me educaron para guardar todo… Cómo quieren que entienda a esa gente que desecha todo.

Me muero por decir que hoy no solo los electrodomésticos son desechables; que también hasta el respeto y la amistad son descartables.

Me muerdo para no hablar de la identidad que se va perdiendo, de la memoria colectiva que se va tirando, del pasado efímero, de la moral que se desecha si de ganar dinero se trata.

Pero yo soy lento para transitar este mundo de la reposición… me caí del mundo y ahora no sé por dónde se entra”.