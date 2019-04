Guadalajara en un llano

• SE CASARON PATRICIA FERNÁNDEZ SÁNCHEZ Y GONZALO FREGOSO ZÚÑIGA.

“El amor es un sentimiento universal que abarca todas las realidades... es el resplandor del cielo después de la lluvia”

Hermosa y emotiva la boda de PATRICIA FERNÁNDEZ SÁNCHEZ Y GONZALO FREGOSO ZÚÑIGA, quienes después de 15 años como mejores amigos, tuvieron un noviazgo de año y medio, se enamoraron y se unieron durante una emotiva ceremonia en el templo dedicado a María Madre Nuestra en Valle Real.

Sus respectivos padres, ARTURO FERNÁNDEZ VALENZUELA Y PATRICIA SÁNCHEZ CANTÚ, GUILLERMO FREGOSO MENDOZA Y JOSEFINA ZÚÑIGA DE FREGOSO fueron padrinos de velación.

La ceremonia inició pasadas las 20:00 horas, cuando hizo su entrada el cortejo. El templo lucía primaveral y exuberante arreglo de flores blancas, cirios y profusión de luces.

PATY fue una linda novia, lució modelo de encaje de Pro-novias, completando su arreglo con pendientes y hermosa gargantilla con una cruz de brillantes de PINA, su mamá política. Entró del brazo de su papá, quien a los pies del altar le dio su bendición y la entregó al novio.

Ofició la ceremonia y les impartió la bendición nupcial el R.P. VICTOR FRANCO LC, habiéndoles dirigido bellas palabras sobre el amor en el matrimonio.

Selecto programa con la música y coro de FRANCISCO OROZCO dieron mayor realce a la ceremonia. Los pajes repartieron rosarios de perlitas.

Espléndida recepción en La Hacienda El Soñador; un arco de luces daba la bienvenida, por una pasarela con enormes espejos al fondo y cilindros de cristal con veladoras, se llegaba al salón con infinidad de hilos de luces, vistosos arreglos alternados, unos bajitos con rosas blancas y los grandes de donde colgaban orquídeas con toda clase de flores blancas... veladoras... candiles... follaje y gran pista redonda al centro.

En medio de aplausos y brindis hicieron su entrada los novios, siguió la cena durante la cual un cantante interpretó arias de ópera, se proyectaron videos con las mejores canciones de Frank Sinatra y de Andrea Bocelli en enorme pantalla en donde Duo Film reflejó fotos y videos del evento.

El novio y su mamá -luciendo espectacular modelo en brocado-, bailaron con música de Il Divo “Mama”.

Siguió la novia y su papá que bailaron “The Way You Look Tonight”.

Al final los nuevos esposos con “How Long Will I Love You”, y la pista se abrió con música en vivo hasta entrada la madrugada, sin que el sorpresivo frío permitiera en ningún momento que decayera el ambiente de alegría.

Numerosos brindis por PATY Y GONZALO que estaban felices. Ya disfrutan de su luna de miel en un crucero por Hawaii, después visitarán diversos lugares de Canadá y de la Unión Norteamericana.