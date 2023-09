Viajar en un helicóptero es una experiencia que se queda grabada en el corazón. Esos primeros instantes donde la máquina despega suavemente del suelo antes de conquistar el firmamento dejan una impronta en la mente imposible de olvidar.

Eso lo sabe Aviacopter, empresa que se ha encargado de brindar con excelencia este servicio a particulares, ayudar en labores de combate contra incendio, auxiliar en emergencias médicas, cumplir sueños y por estos días llevar por los cielos a las jugadoras del torneo de tenis femenil GDL Open AKRON.

Seguro los fanáticos del deporte blanco notaron el año pasado la alegría con la que las competidoras disputaban el certamen mexicano. No podía ser de otra forma luego de que varias de ellas vivieran la experiencia de ser trasladadas desde su hotel hasta el costado de la cancha en un magnífico helicóptero de Aviacopter.

Este año, esa misma adrenalina y emoción se volvió a vivir, como ocurrió en 2022, cuando la empresa llevó por los cielos a tenistas, jueces y personal de la WTA 1000, lo mismo desde el aeropuerto Internacional de Guadalajara hasta su hotel, que desde ese recinto hasta las instalaciones del evento. Muchas de ellas ya ubican para bien este torneo mexicano gracias al servicio de Aviacopter.

El resultado fantástico del trabajo en años recientes entre el torneo y la empresa prestadora del servicio de taxi aéreo ha sido destacado.

Y es que para los tapatíos fue el ser parte de un evento de categoría global donde toda la organización se comportó a la altura, mientras que para las tenistas y organizadores fue el poder disfrutar al máximo del torneo sin perder tiempo en el tráfico, a la vez que gozaban de una vista espectacular de nuestra ciudad desde las alturas.

Ekaterina Alexandrova. La tenista disfrutó de la maravillosa vista de la ciudad desde el helicóptero. CORTESÍA

Estrellas llegadas del firmamento

Algunas de las tenistas que volaron con Aviacopter en 2022 fueron la talentosa mexicana Fernanda Contreras hasta nombres de renombre internacional como Victoria Azarenka, Paula Badosa, Caro García, Daria Kasatkina, Barbora Krejcikova, Katerina Siniakova, Anna Kalinskaya, Aryna Sabalenka y Keyla Fernández.

Este año entre las tenistas que ya gozaron de este traslado se cuentan los nombres de Camila Giorgi, Veronika Kudermetova y la tunecina Ons Jabeur, en una lista que seguirá creciendo en los próximos días.

Para los ejecutivos de Aviacopter, es un honor formar parte del GDL Open Akron, donde además de transportar estrellas de tenis, participaron el año pasado en el coin toss en el partido entre Jessica Pegula y Sloane Stephens. Para este año, su intención es seguir apoyando en el traslado de jugadoras, con especial énfasis en las participantes mexicanas.

Además de este torneo de tenis, otra competencia donde Aviacopter ha brindado apoyo logístico es el Torneo A Go Go Pro Am y el Torneo AGOGO, ambos en el Atlas Country Club.

Vida y negocios

Para un empresario, desarrollador, constructor o deportista de élite que tenga asuntos constantes dentro y fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara, el uso del helicóptero es menos una cuestión de glamour y mucho más una necesidad operativa.

Llegar en poco tiempo a la Ciudad de México, Tequila, Puerto Vallarta, Manzanillo o la región del Bajío (por mencionar los destinos más buscados) puede significar una gran diferencia, no se diga cuando el viaje lo pueden hacer varios miembros de una misma empresa. Otra ventaja es que durante el viaje no se va la señal de internet -a diferencia del avión-, por lo que podrá seguir su trabajo de cerca con toda la comodidad posible.

En ese sentido, Aviacopter se muestra como un valioso aliado en el desarrollo económico de nuestro Estado. Además, el traslado por aire también brinda seguridad a los usuarios que no quieren lidiar con los peligros inherentes a transitar por una carretera.

Pero además de cuestiones de bienestar económico, la empresa también ha significado vida para algunos de sus usuarios. Sus ejecutivos recuerdan la historia de un hombre que “se accidentó, tras estabilizarse, lo trasladamos en helicóptero al Hospital Real San José y cuando al fin le dieron el alta se podía ir en coche, pero él eligió viajar de nuevo con nosotros. Lo hizo para agradecer el servicio en ese momento, además de que dijo que no había disfrutado aquel vuelo”. Y lo hizo, con una sonrisa, consciente y sobre todo, con una nueva oportunidad de vida.

Además de esa historia de vida, los han contratado para cumplir el sueño de adultos mayores, niños o personas con enfermedades que anhelan subir a un helicóptero por primera vez, así como develaciones de género.

Disfruta de un paseo donde la vista desde la cabina sea nuestra maravillosa ciudad. CORTESÍA

Una nueva comprensión

Como la anterior podrían sumarse muchas historias más, por ejemplo, recientemente un grupo de amigos tuvo la fortuna de embarcarse en una travesía aérea sobre la Perla Tapatía, cortesía de Aviacopter.

Aquel viaje fue mucho más que un simple vuelo. Fue en aquel instante todo un reencuentro con una ciudad que, aunque habían visto unas mil veces, la pudieron descubrir desde un ángulo completamente diferente, revelando los secretos y maravillas desde el cielo.

Y es que la metrópoli muestra un nuevo rostro, resplandeciente y asombroso desde el cielo. Asombra ella y también lo hacen las exuberantes extensiones del bosque Los Colomos hasta la majestuosidad de la basílica de Zapopan.

Ciudad y naturaleza se intercalan durante el viaje, dejando ver su intrincada historia, donde lo moderno y natural van de la mano.

Y es que viajar en helicóptero también es aprender a ver nuestro entorno en otra dimensión. una faceta que podemos no ver de forma común pero que sorprende una y mil veces.

Así como Aviacopter impulsa la economía del Estado y puede ser una herramienta vital, también brinda su servicio para circuitos donde se puede admirar la belleza de nuestra ciudad, o ¿por qué no? También como el escenario perfecto para pedidas de mano, un servicio que por cierto, es frecuente para la empresa.

Capitanes como Juan Carlos (en la foto), tienen más de 40 años de experiencia. CORTESÍA

Una sorpresa inesperada

Ver a un helicóptero volando la ciudad no es un espectáculo extraño. Observarlo de cerca ya es algo menos común. Pero subirse a uno y despegar…eso sí es memorable.

Una junta laboral en la torre Panorama terminó con una sugerencia, “¿por qué no subimos al helipuerto, para que lo conozcas?”. La inesperada propuesta se aderezó con una sorpresa: En la pista de despegue ya estaba dispuesto un helicóptero de Aviacopter, listo para viajar desde Andares hasta el hangar en Acatlán. “¿Te gustaría volar?”.

La respuesta siempre es sí. Volar en un helicóptero es una experiencia que, incluso habiéndose subido a un avión o globo aerostático, no se parece a nada.

El capitán Juan Carlos recibe al sorprendido pasajero con una sonrisa. “¿Primera vez? Vámonos a disfrutar”.

Observar a nuestra ciudad desde las alturas es una experiencia sublime. Con toda su maraña de calles y al mismo tiempo su monumental infraestructura. Con las barrancas y ríos que la bordean mientras unas tímidas nubes la cubren.

Juan Carlos platica sobre las bondades del helicóptero, su maniobrabilidad, confiabilidad y comodidad. Pasa de la teoría a la práctica. Soy testigo de cómo el aparato puede quedar suspendido en el cielo sin apenas moverse y ejecutar complejos arcos en dirección a tierra.

Árboles, cuerpos de agua y cañadas muestran su rostro menos conocido mientras el capitán charla sobre su larga experiencia (40 años) como jinete de los cielos.

La sensación de libertad es intensa y a la vez breve, porque en menos de 15 minutos se hace el viaje de Andares a Acatlán. Tras el aterrizaje y una sorpresa más, pues ahora hay que hacer el viaje de regreso, en otro helicóptero de Aviacopter. Imposible decir no.