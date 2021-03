Eugenia Rodríguez: domina las redes

Aunque Eugenia Rodríguez Cantú nunca pensó que iba a ser blogger, descubrió el impacto que pueden tener las redes sociales y ahora las domina. De manera natural fue encontrando su estilo, compartiendo su día a día, inspirando a personas con su historia, motivándolos a salir de su zona de confort, a ir por sus sueños y no tener miedo.

Esta guapa regiomontana trabaja con marcas que siempre admiró y sigue creciendo dentro de un mundo que le encanta como la moda y con la oportunidad de conocer gente nueva.

Eugenia Rodríguez. CORTESÍA

¿Cómo fue tu comienzo en redes sociales?

“Siempre fui activa en redes sociales, a mí me gustan mucho las fotografías y al compartir marcas que me gustaban, la gente quería ver un poco más de mi vida”.

¿Cuál ha sido el mayor reto?

“Seguir adelante a pesar de todas las críticas que existen, la verdad es que queramos o no, sí lastiman y hacen que dudes pero es muy importante tener tu meta clara, saber a dónde quieres llegar y trabajar duro, entonces en realidad es algo que me ha empujado mucho más, se ha vuelto un crecimiento personal muy grande”.

¿Cómo planeas tu contenido?

“Me gusta ser muy orgánica, tomar fotos diferentes, que muestren buena vibra porque realmente es lo que siento. Tenemos un calendario fijo y muy estructurado pero lo que es fuera de trabajo, de mi vida personal, cuando siento que es un buen momento para compartir lo hago y voy decieindo el contenido que quiero poner en mis redes sociales”.

¿Tu estilo es?

“Chic-formal, me gusta mucho vestirme bien y es algo que me hace dar mi 100 cada día. Arreglarme es lo que más me da pilas, es una manera de expresar lo que siento. Me gusta mucho estar a la moda, jugar con colores, hacer cosas diferentes y vestirme ad-hoc a mi personalidad”.

Eugenia Rodríguez. CORTESÍA

¿A quién admiras?

“A mis papás; ella es una mujer muy trabajadora que ve la vida de una manera increíble, me dice que cuando más apagada me siento, más debo de brillar. Mi papá también es una persona increíble, siempre está ahí y me hace sentir especial. Gracias a ellos soy la persona que soy y he podido seguir en este ámbito”.

¿Cómo combinas las redes con tu vida diaria?

“Soy muy activa en las redes, sí le dedico gran parte de mi día pero es muy importante recalcar que lo que ves en redes sociales necesariamente es lo que pasa. Mucha gente se deja llevar por la vida perfecta que creen que una influencer o blogger publica en redes sociales cuando en realidad hay cosas personales que no se comparten, pero me apasiona seguir comunicándome con gente a través de esta plataforma”.

Eugenia Rodríguez. CORTESÍA

¿Cómo ha sido este crecimiento desde que iniciaste?

“De mucho desarrollo personal, he encontrado mi estilo, sé a dónde quiero llegar, tengo metas muy claras, me he dado cuenta que la moda realmente me gusta y quiero seguir trabajando en ella. En un futuro me veo emprendiendo”.

¿Qué expectativas tienes?

“Crecer a nivel internacional, trabajar con marcas increíbles, seguir adelante con mis negocios, llevar mis productos a todo México para que puedan vivir esta experiencia y la más grande que tengo desde el principio es impactar a mujeres, demostrarle que sí se puede, darles ese poder y confianza de que todo lo que sueñen es válido y se puede cumplir”.

¿Hay algún tip o consejo que le darías a quien quiera convertirse en blogger?

“Sé tú misma, crea un contenido orgánico y piensa qué te hace diferente a los demás. Ahorita hay mucha competencia, ya hay muchos bloggers y realmente es un ámbito de trabajo muy padre, a veces complicado, pero sí apegarte a lo que tú eres y seguir evolucionando”.

¿Cómo has vivido las redes sociales desde el comienzo de la pandemia?

“Han sido buenas y malas, mucha gente ahorita pasa más tiempo en las redes sociales y a la vez exigen más de ti. Se dan cuenta de todo lo que pasa porque tienen tiempo para analizarlo, pero he aprendido mucho de mí, me he enfrentado con diferentes batallas. He podido motivar a muchas personas, a sacar lo mejor de esto, ha habido días de todo pero he tratado de tener la mejor cara, de sacarle provecho a este tiempo para empujarme a mí misma y crear un contenido que sea agradable”.

Eugenia Rodríguez. CORTESÍA

También has emprendido proyectos como el de dulces enchilados XileChile:

“Sí, lo empecé hace dos años y medio porque me quería independizar, ganar mi propio dinero. Mis papás siempre me han inculcado el trabajo, tenía 16 años y mi socia Valeria Quintana también, el crecimiento que hemos tenido ha sido muy padre, con mucho éxito, queremos seguir avanzando no sólo a nivel nacional sino mundial creando productos propios y seguir dándole a México ese sabor enchilado que tanto nos gusta a todos”.

¿Las redes sociales también te han servido en tu modelo de negocio?

“Es lo que más nos ha ayudado a expandirnos. Es una plataforma que debemos de aprovechar todos los emprendedores porque es la manera en que podemos llegar a tanta gente, podemos ofrecer nuestro producto de una forma más fácil, dándole una identidad a tu marca, que sepan lo que estás vendiendo y no sólo el producto sino también la experiencia”.

Eugenia Rodríguez. CORTESÍA

+ de Eugenia

1. Contenido: Amor propio, moda, ejercicio y viajes.

2. Lugar favorito: Puerto Vallarta.

3. Lo que no falta en mi closet: Boyfriend jeans.

4. Viaje: África 2019.

5. Ciudad: Monterrey.

6. Película: Some kind of different as me.

7. Pasión: Viajar.

8. Admiración: Mis papás.

9. Miedo: No vivir la vida al máximo.

10. Hobbie: Moda y hacer ejercicio.



Síguela en @eugeniardzc

AA