Encontrando el cómo sí, creando un México incluyente

¿Sabías que, el 16.5% de mexicanos tienen alguna discapacidad? Sin duda, esta cifra representa a una gran parte de los mexicanos, pero la realidad es que nuestra sociedad no está preparada para incluirlos de formas correctas.

Las personas con discapacidad se enfrentan a diferentes tipos de barreras que, como sociedad, debemos trabajar en ellas para crear un México más incluyente. Desde barreras físicas por la falta de infraestructura inclusiva; barreras de políticas por falta de concientización y de cumplimiento de las leyes; barreras de comunicación ya que no se contemplan las diferentes formas de comunicación y los mensajes no son adaptados; y la última pero no menos importante, las barreras sociales y de actitud, como estereotipos y prejuicios sobre la discapacidad con los que hemos crecido y que muchas veces nos limitan a convivir con las personas con discapacidad.

Los humanos somos seres sociales, por lo que la convivencia se vuelve una. Las personas con discapacidad han sufrido rechazo social durante muchos años, y con la pandemia pudimos vivir un poco lo que significa no poder salir con nuestros amigos y familiares. Siendo conscientes de esta situación, podemos ser parte del cambio y lograr un México incluyente.

En Unidos, he aprendido que nadie rechaza por maldad, sino por falta de conocimiento; he formado nuevos lazos de amistad, muchos con y otros sin discapacidad; he visto cómo personas con discapacidad encuentran la confianza en ellos mismos para aventurarse a nuevos retos; pero, sobre todo, he visto el potencial que existe dentro de mi para yo convertirme en una mejor versión de mi misma.

Sin duda, crear un México incluyente no es algo sencillo, pero cuando nos rodeamos de muchas personas buscando el mismo propósito, los caminos se abren, y la inclusión y diversidad se ven más cercanas a nuestra realidad.

Sofía Díaz

Nadie rechaza por maldad sino por falta de conocimiento

ECOS DEL DEBATE

Donde se reprime la diversidad, no existe comunidad

En México debemos aspirar a poder formar comunidades en nuestras localidades, y estas solo se podrán lograr si tenemos dos ingredientes: empatía y respeto. Empatía para poder entender que somos diversos y habrá personas que piensen diferente a nosotros, y respeto, para lograr una sana convivencia entre todos. Pienso que como juventud tenemos el reto de sembrar estas chispas de inclusión y empatía en la sociedad, para así poder lograr una inclusión de la diversidad y acabar con la marginación.

Daniela Michel Aguirre Sánchez, participante de Mar Adentro

El término diversidad ha tomado importancia en los últimos años en la vida social y cultural de nuestro estado. Desde la diversidad sexual, de expresiones culturales no normadas y de grupos que se han apropiado de los espacios públicos, pero para que la inclusión sea plena debe ser hecha desde un diálogo inclusivo con quienes históricamente han sido invisibilizados y vulnerados, entendiendo esto como una premisa para el respeto pleno de la dignidad humana y los derechos humanos.

Hugo Francisco Mayani Torres, participante de Mar Adentro

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

En pro del diálogo por una oportunidad de desarrollo

Alma Chávez Guth

Alma Chávez activista en pro de causas sociales, concientización ciudadana y cultura de prevención, es fundadora del organismo ciudadano VIVIAC que lucha por disminuir y frenar los factores de riesgo por percances de tránsito, a través de la prevención. Ella inicia definiéndose como una persona “preocupada y ocupada por generar el bienestar”, compartiendo su visión de la vida como una oportunidad para dejar lo mejor y trascender más allá de la vanidad o ego, una visión que comenta “quizá viene de familia”, teniendo el ejemplo de su madre trabajando constantemente por causas sociales, brindando apoyo a quienes se veían vulnerables o en situación de calle. Esta tradición de apoyo, nos comenta Alma, no es exclusiva de su madre ya que sus abuelos maternos “también ayudaban, cuando tenían posibilidades (...) hacían comidas para darle a personas que tuvieran la necesidad”, señalando posteriormente su debate interno entre creer que estas experiencias son la razón principal detrás de su convicción “a hacer el bien más que el mal” o si es algo que como humanos compartimos por igual.

Alma nos manifiesta su compromiso a la protección de víctimas y con ello la no revictimización, haciendo un llamado a crear cambios y “que las cosas sí sucedan” pero esto con el apoyo de la ciudadanía en torno a la conciencia, acción, empatía y diálogo.

Respecto a la cultura de prevención, nos menciona que mucha veces no “nos damos cuenta” de sus acciones ni empatizamos, por mantener la concepción de “a mí nunca me va a pasar”, este pensamiento es propagado por vivir en lo que ella denomina “zona de comfort y privilegios” que no nos permiten ver más allá de nuestras realidades, cerrando las oportunidades de diálogo ante las diversas realidades en el mundo y sus necesidades de cambio; comenta que para ella “un mundo mejor es donde cada uno donara un poco de su tiempo a una causa social” y que no se trata de solo dar dinero, ya que nos menciona cómo al iniciar su misión de prevención y protección, no contaba con apoyo económico, mostrándonos cómo este apoyo es a través de acciones y voluntad, no solo bienes.

Alma declara que un pilar en su vida y que guía sus acciones es el amor y no solo “el amor natural que nace por la familia”, sino que ella lo ha aplicado a su trabajo y en VIVIAC se ha amplificado ya que “le abre una puerta para acercarse y ayudar a víctimas que habían vivido lo mismo que nosotros”. Es importante para ella poder compartir experiencias y la diversidad en necesidades del entorno, debido a que estas acciones las ve “como una especie de resiliencia” impulsadas a partir de la muerte de su sobrina Marisol.

“Cuando algo muy malo te pasa, no te quedas anclada, sino que te mueves” y ella tomando su dolor, busca evitar que alguien más pase por lo mismo, compartiéndonos la personal promesa que hace a su sobrina Marisol, afirmando que su muerte no quedaría como “una estadística más y que no sería en vano”. Y vemos que lo ha logrado al contarnos con una sonrisa los impactos positivos por las acciones de VIVIAC, llegando a diálogos con la población y visibilizar su mensaje en medios, haciendo posible llegar a trabajar con asesoramientos de organismos internacionales como la OMS y la Alianza Global por la Seguridad Vial de la ONU.

Alma confía en el potencial de redes de alianza y apoyo “para generar acciones, programas que puedan ser difundidos y entendidos por la sociedad”, ella cree en el poder de “visibilizar una causa, un problema” pero “también visibilizar que tiene solución”, recordando sus inicios como actor de cambio comenta que las emociones de impotencia se hacían presentes eso al buscar modificar su realidad y ver por la seguridad de niños, adultos mayores y población en general, pero mantenía presente el poder de la “conciencia y responsabilidad humana”.

Mensaje súmate Mar Adentro

Ella propone a la comunidad Mar Adentro “ver al otro de frente (...) como seres humanos completos con todos los derechos que debemos tener”. Concluye con su deseo de “dejar este mundo mejor” y reafirma “tengo mucha esperanza” porque ve en muchos jóvenes “un motor impresionante”.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

SIN FRONTERAS IAP (1995- ACTUALIDAD)

Por un mundo con más lazos que fronteras

Sin Fronteras es una organización civil Mexicana fundada en 1995 por activistas sociales y académicos abordando el fenómeno migratorio internacional desde una visión que garantizara el respeto a los derechos humanos y promoviera el mejoramiento de las condiciones de vida para migrantes, refugiados y sus familias, especialmente para aquellos que viajan de manera irregular, Sin Fronteras es un espacio de atención multidireccional que ofrece desde asesorías legales, hasta atención psicológica, luchando por impactar en el mejoramiento del bienestar físico, emocional y social de las personas.

Sin Fronteras impulsando una cultura inclusiva hacia toda persona migrante que llega a suelo mexicano, creando proyectos que fomenten la información con enfoques de integración e inclusión, buscando respeto y dignidad humana para migrantes que vienen en busca de oportunidades y Sin Fronteras se convierte en una mano de apoyo promoviendo la aplicación de marcos normativos enfocados en los derechos humanos y buscando un acceso a la justicia, buscando también alternativas a la detención migratoria.

Incluyen en su labor por generar cambios reales y una sociedad con conciencia proporcionan información sobre las deportaciones y detenciones migratorias que suceden en el país, así como información sobre los derechos de los migrantes, con estos pilares Sin fronteras mantiene una visión hacia la formación de una población migrante con autonomía y conocimiento sobre sus derechos, además de impulsar una comunidad mexicana con valores y respeto a derechos humanos para todas las personas, migrantes o no, Sin Fronteras apunta hacia un verdadero cambio psicosocial y de convivencia.

10 notas positivas

Mexicano Luis Rodolfo Nájera Ramírez, ganador en los Napolitan Victory Awards. Marchista mexicana Valeria Ortuño prevé acudir a Juegos Olímpicos de Tokio. Investigadores de UAG y otras universidades, desarrollan detectores de incendios en el Bosque de la Primavera. Mexicana María del Pilar Barba O desarrolla proyecto de bolsos a partir de textiles de nopal. Claudia Ruiz, indígena tzotzil, está entre las mejores 50 chefs del mundo. Olote, cortometraje mexicano es contendiente a los GSA BAFTA Student Awards. Impulsan capacitación de artesanos mexiquenses para vender digitalmente. Emprendedores mexicanos fabrican biodiesel con aceite de cocina usado. Esmeralda Falcón primera boxeadora mexicana en Juegos Olímpicos. Jessica Salazar y Luz D. Gaxiola, mexicanas en la cumbre del ranking mundial de la Unión Ciclista Internacional. México obtuvo cuatro plazas para la primera edición de los Juegos Panamericanos Juveniles Cali 2021.

Mar Adentro propone

Para leer

“Una morsa en mi jardín” de Alex Nogués. Este libro te transporta a la experiencia de cómo te sentirías si alguien invade tu hogar, y genera conciencia con el hábitat natural.

Para saber

El 21 de mayo es el día de la diversidad cultural para el diálogo y el desarrollo.

Para Conocer

“Cine al aire libre” es un proyecto cultural que pretende promover la cultura del cine de manera gratuita.