El oficio de la escritura

El narrador Mario Sánchez Carbajal (Ciudad de México, 1983) ganó la edición número 24 del Premio Nacional de Cuento Agustín Yáñez 2017, por su libro “La piel de la mujer foca” que presentó con el seudónimo de “Juan Naúj”.

Elegido por un jurado compuesto por Bibiana Camacho, Mauricio Montiel y Luis Martín Ulloa, el acta que lo acreditó como ganador resaltaba su “gran solvencia narrativa en el manejo de situaciones fantásticas, tiene giros inesperados en las distintas tramas propuestas y construye con efectividad el cuento tanto breve como largo”.

Aunque Agustín Yáñez no se caracterizó por una escritura dentro del género fantástico, Mario ha ganado otros premios que llevan el nombre de autores más afines, como el Premio Nacional de Cuento Breve Julio Torri, en 2013. Sobre autores que considera su influencia en tal rubro, Mario comentó: “Hay escritores mexicanos me gustan mucho en esta línea de lo fantástico. Pienso en Francisco Tario, me parece un escritor luminoso, fantástico, que dice mucho no solo en el abordaje de lo fantástico, sino en eso extra que se puede decir: qué vena o qué nervio se puede tocar con lo fantástico. Me parece maravilloso. Me gusta mucho el cuento de ‘La cena’ de Alfonso Reyes, todavía muy europeo por decirlo así, con todas las reglas dictadas de principio de siglo. En la literatura mexicana hay mucho de donde aprender”.

El libro que lo hizo acreedor al Agustín Yáñez se relaciona con su primera colección de cuentos: “Creo que se parece mucho al primer libro, en ese libro trabajo la exploración de las imágenes. Eran cuentos más breves, exponía una imagen y se quedaba allí, a veces contaba una historia, a veces era solo la imagen, como fotografías literarias que tenían la intención de algo. El libro tiene esa característica: el surgimiento de las historias a partir de las imágenes. Son imágenes que van apareciendo y que fui desarrollando con esa carga fantástica”.

Trabajar los libros desde cero

Del resto de su bibliografía, agregó: “En los otros libros también exploro ver qué hay más allá, detrás de esa realidad cotidiana. Un poco como saber que la realidad está ahí y hay una cortina que se puede alzar y seguro hay algo. Pero no la alzamos. Trato de trabajar los libros desde cero. Me da mucho miedo la comodidad de escribir: que tuviera una serie de elementos en el quehacer de la escritura (no solo el lenguaje), armar libros en serie de manera cómoda”.

Además de los mencionados, Sánchez Carbajal ha recibido otros premios: el Premio Nacional de Cuento Acapulco en su tinta, Concurso Nacional de Cuento Juan José Arreola, el Premio Bellas Artes Juan Rulfo para Primera Novela; igualmente, ha sido becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Sobre ello, el autor afirmó: “A mí me funcionan mucho los premios en el sentido de darme tiempo. Tiempo para seguir escribiendo, es importante. Lo que le hace falta al escritor en una cotidianidad en donde lo que menos se puede hacer es escribir: hay que hacer mil cosas, buscar trabajo. Uno tiene muy poco tiempo para escribir, o cuando nos sentamos a escribir uno está tan cansado que no se puede. Los premios me parecen buenos para lograr un poco de tiempo y seguir escribiendo”.

De sus proyectos a futuro, el escritor adelantó: “Ahora estoy trabajando una novela, donde exploro el lenguaje. Es algo que no había trabajado tanto, es la sonoridad del lenguaje, explotarlo, una búsqueda sobre la lengua materna. Cómo le hacemos para escribir el lenguaje hasta que nos lleve al origen. Ya está bastante avanzada, llevo cerca de un año y medio haciéndola. Hay otro proyecto de un libro de cuentos, todavía incipiente pero ya con algunas historias”.

En proceso de revisión

Actualmente, el libro “La piel de la mujer foca” se encuentra en proceso de evaluación para publicarse. Mario Sánchez Carbajal ha publicado en la editorial de la Universidad de Guadalajara y en Tierra Adentro de la Secretaría de Cultura federal.

Durante la entrega del reconocimiento por parte de la Secretaría de Cultura Jalisco en la biblioteca de “El Cuartel”, Luis Martín Ulloa -escritor y representante del jurado del premio que revisó las 52 obras concursantes- destacó el ingenio de Sánchez Carbajal al considerar que su publicación es una actualización y muestra al día de grandes temas y preocupaciones del ser humano que están presentes desde hace décadas en la literatura mexicana.

“De alguna manera recupera ese sentido de los grandes narradores, en especial, de Agustín Yáñez. Vimos que era un volumen en su aspecto estilístico con una gran unidad, con el ejercicio de una prosa madura que se maneja tanto con eficacia en textos cortos como largos”, explicó el jurado.