El legado musical de Mike Laure

“Tiburón, tiburón, tiburón, tiburón… tiburón a la vista, bañista….”. ¿Quién no ha coreado esta canción en las bodas, quince años o primeras comuniones? El género tropical en México tiene nombre y apellido, se llama Mike Laure y la denominación de origen es El Salto, Jalisco. Mike es uno de los músicos más populares de la década de los 60 que hizo mover el cuerpo hasta a los más incautos con canciones como “Cosecha de mujeres”, “No llores”, “Quiero amanecer” y “Mazatlán”.

Ahora es su hijo Mike Laure Jr. quien se encarga de que la música de su padre no se quede en el olvido y siga siendo motivo de diversión y encanto en las reuniones sociales de los mexicanos. “En los bailes nos piden siempre lo más clásico de mi padre, nos gusta complacerlos. Yo tengo trabajando en la música 34 años, antes me llamaba Jorge Laure y su Grupo, pero desde que murió mi señor padre en el año 2000, me cambiaron el nombre a Mike Laure Jr. y sus Cometas”.

Señala que cargar con este legado no ha sido difícil para él porque conoce el estilo musical desde siempre. “Hay mucha gente que me confunde con mi señor padre y como que me exigen más a mí, pero ya estoy acostumbrado a eso. Además la música es algo que a mí me gusta hacer”.



De generación en generación

Miguel Laure Rubio, mejor conocido como Mike Laure, comenzó su carrera en el género del rocanrol, pero a principios de 1960 decidió experimentar con lo tropical y la cumbia. A inicios de esa década ya era conocido en el medio por fusionar ritmos tropicales con el rock y fue bautizado como “El rey del trópico”.

“Mi papá comenzó a trabajar en la música desde muy chico, a la edad de 18 años, más o menos, entró a un grupo que se llamaba Los Hermanos Ocampo, él entró como ‘secre’, de los que suben y bajan las cosas y las acomodan. Un día se enfermó el de la batería y él tomó el lugar, luego también se enfermó el cantante y pidió una oportunidad y no lo tomaron en cuenta, hasta que en una fiesta le tocó hacerlo y se quedó con el puesto”.

En 1957 hizo su grupo ya como Mike Laure y sus Cometas, el nombre se lo puso en honor a Bill Haley & His Comets. “Mi padre grabó rocanrol, sí sonó y sí pegó, pero no cómo él quería o se lo imaginaba. Entonces, le llegó un disco tropical y comenzó a tomar en serio este género, hasta que grabó ‘Tiburón’ que fue lo que lo lanzó a la fama y cuando ya dio el trancazo y fue reconocido nacional e internacionalmente grabó ‘Mazatlán’”. De hecho, el compositor se llama Gabriel Ruiz, y cuando le hicieron un homenaje en Palacio de Bellas Artes, Mike Laure tuvo la oportunidad de cantar en este recinto con la Sinfónica de México.

Esta mezcla del rock con la cumbia le dio un toque característico llamando a su estilo “chunchaca” en interpretaciones como “La rajita de canela”, “Cero 39”, “La secretaria”, “El solterito”, “Amor en Chapala” y “La banda borracha”, además de las anteriormente mencionadas. “Mi padre grabó 116 LP’s. Él estuvo activo hasta el 84, dejó de grabar y luego se enfermó, le dio una trombosis cerebral y duró 10 años enfermo hasta que le dio otra trombosis y fue cuando ya no aguantó y murió, un 17 de noviembre del año 2000”.



Una película sobre la vida de su padre

En junio de 2016 la Comisión de Filmaciones del Estado de Jalisco (COFIEJ) otorgó financiamientos a cintas nacionales y locales que se rodaran en el Estado, una de ellas resultó ser el biopic “Quiero amanecer” del director Jorge Riggen, la cual tuvo un monto destinado de 3 millones de pesos. Esta casa editorial buscó al cineasta para que platicara sobre el proyecto, sin embargo no se tuvo respuesta de él. Al respecto, comparte Mike Laure Jr. que él fue convocado para dar su testimonio y compartir anécdotas acerca de la vida de su papá para este proyecto.

“Yo ya perdí contacto, no sé si se realizó, yo hice mi parte y ya no supe cómo quedó. Sabía que se trataba sobre su parte musical, desde que empezó, hasta que se murió, ahí se contó toda la vida de él. Me grabaron dos o tres temas que yo canté, pero después perdimos contacto, pero yo creo que mi padre sí se merece un reconocimiento como éste, hay mucho material de donde sacar provecho”. En los testimonios también participaron otros integrantes de la familia, la información se recaudó hace más de un año, según recuerda don Jorge.

Mientras era músico y la fama estaba en armonía con él, Mike hizo aparición en varias películas mexicanas durante la década de 1970. “Mi papá hizo tres películas, pero sólo hubo una que fue conocida nacionalmente que se llamó ‘Agente 00 sexy’ (con Fernando Luján e Irma Lozano). Y documentales han habido como tres o cuatro; cuando murió presentaron uno sobre su vida que lo hizo Cultura de Jalisco”.



Sobre la familia

Jorge Laure tiene un hermano que se llama Miguel, él está encargado de la producción, también tiene tres medios hermanos reconocidos, son dos hombres y una mujer. “Todos mis hermanos son muy buenos músicos y cantantes, pero ninguno sacó la voz de mi papá, por eso soy el único que está trabajando con el nombre de Mike Laure. Yo soy el hijo mayor, y me llamaron Jorge porque cuando mis papás eran novios, vivían en El Salto, un día mi papá fue a echar lío y mi señora madre estaba sola, él le preguntó: ‘¿estás sola en la casa?’, ella dijo que sí y él le confirmó, ‘vente, vamos a ponerle Jorge al niño’ y de ahí salí yo”. La madre de Jorge se llama Celia Ruiz y sigue viva.

Don Jorge ya tiene bisnietos y espera que en algún momento alguien siga con el legado, pues sus hijos se dedican a otras actividades. “Ese es mi pesar, si yo muero, ¿quién sigue con el legado? Todos saben cantar, lo hacen bonito, pero son de otro estilo, les gusta la banda, pero en lo tropical nadie sacó la voz más que yo”.

Conciertos cancelados

Laure Jr sufrió un infarto cerebral, su esposa informó que afectó la mitad de su cuerpo, el cual tiene paralizado. Por fortuna, los médicos mencionan que se recuperará, aunque lentamente. Debido a esta situación, sus presentaciones fueron canceladas.

JA