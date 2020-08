El México que todos buscamos

Después de mucha querencia, tuve la oportunidad de ir a comer a Tikuun, un mágico lugar en la americana, por donde había pasado mil veces sin darme cuenta, queda en la esquina de Pedro Moreno y Robles Gil. Cumplió ya 5 años de servicio y es un lugar cálido para charlar por horas.

Ahí encontré un lugar muy pintoresco, con mesas de madera, mosaicos, vegetación y muchos cuadros y adornos. Fui un lunes a una comida de negocios y yo propuse el lugar que tampoco conocía mi invitado. Había poca gente y mucho servicio. Platiqué con un mesero y pregunté por el chef, quien también salió a comentar acerca de su propuesta gastronómica y le pedimos sugerencias.

Tikuun es un restaurante mexicano contemporáneo fusión, muchos moles, mucha cocina antigua que se entremezclan con sabores asiáticos.

De entrada llegó una Quesadilla de pato confitado con manchamanteles $125, en una tortilla grande doblada por mitad un poco dorada y que lleva panela oreada, de la que sí se funde, una buena embarrada de frijol negro, como lo hacía la abuela, y ya no vemos, y un exquisito pato que se siente suave y en el punto exacto de sal, misma que acompañan con un manchamanteles ligero y muy bien logrado, sí muy a su estilo y su sello.

También una Trucha confitada con mayonesa de su aceite $145, este es un gran platillo, que al primero bocado, bajas la velocidad para que dure más, embarras menos y los estiras lo más que puedes. Un sabor espectacular que nunca había probado, sí la trucha pero nunca un confit como si fuera un mouse, pero con pedacitos que vas sintiendo en cada mordida. Encima lo cubren con calabacita que nos costó trabajo descifrarlo por lo delgado del corte. Es excelso el platillo.

Local. Buen ambiente. ESPECIAL

De fuertes Pork Belly con jus de carne, miso rojo y lentejas $240 la verdad tenía mis reservas ya que en este corte suele quedar la capa de grasa blandita y en lo personal no la disfruto, pero estaba súper rico con un ligero crujiente, tiene un sabor profundo, que se olvida uno que esta comiendo puerco. Se acompaña con coles de Bruselas y cebolla morada impregnada de habanero.

Pedimos el pulpo con almendrado $250. Pocas veces me toca probar pulpo en su punto, aquí no solo estaba en su punto si no también dorado en sus tentáculos, viene una porción basta y se acompaña con puré de Kalamata y de berenjena ahumada, migas de almendra y amaranto.

Todos los platillos que probamos estuvieron muy buenos, pero me detengo a poner una estrella en la presentación de los platos, que es muy delicada y es una fiesta a la vista. Y es que por ahí entra la comida, ahí llena el antojo y ahí nace el amor. Una vez que logras entrar por los ojos y la nariz haz logrando la mitad del camino.

Por último, les comento que Tikuun tiene una gran cava con vinos para maridar tus alimentos. También encontrarás opciones veganas e infantiles.

¡Sé feliz!

Tikuun

Calle Emeterio Robles Gil 50, 44160, Guadalajara, Jalisco, México. T: 3338250117.

Calilficaciones

Comida * * * * *

Ambiente * * *

Servicio * * * * *