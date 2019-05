Educación, tecnología y docencia: una triada potencialmente funcional

La tecnología por sí misma no es transformativa. En la escuela, la pedagogía es lo que transforma Tanya Byron, Psicóloga Británica.

Actualmente la escuela ha dejado ser la figura más representativa de la educación puesto que los seres humanos nos construimos desde la interacción que tenemos con el mundo circundante, esto implica múltiples formas de relacionarnos con el otro y ocurre en los contextos más cotidianos, especialmente en los que nos sentimos cómodos, libres y en los que nuestro ocio nos dirige a ser creativos, reflexivos, entre otros. Por estos procesos de socialización aprendemos y la vida se torna en un suceso educativo.

El docente debe comprender los cambios socioculturales que la sociedad contemporánea sufre, y con ella, las relaciones interpersonales, así como la tecnología que es clave en los procesos de enseñanza-aprendizaje y de socialización. Dichos cambios en las tecnologías de información y comunicación determinan a las nuevas generaciones que nacieron en una era en la que su vínculo con el mundo es distinto al de generaciones pasadas, su forma de conectarse con la tecnología es tan fluida que pareciera natural y desde tempranas edades están expuestas a inmensurables cantidades de información transmitidas por diferentes dispositivos que simulan integrarse a ellos casi simbióticamente.

Ingenuamente, los docentes creemos que los “nativos digitales” entienden la comunicación y el entretenimiento naturalmente, que no requieren capacitación y/o concientización acerca del uso de estas tecnologías. Las acusamos de idiotizadoras, pero, al ser inherentes a esta era, requerimos considerarlas como un potencializador del proceso de enseñanza-aprendizaje en un contexto en el que el suceso educativo trasciende los muros de la escuela.

Los contenidos escolares son importantes, pero las formas de acceso resultan más relevantes.

El docente debe ser un guía capacitado que discierne y distingue aquellas fuentes informativas que alimenten el criterio de los educandos. El uso efectivo de las tecnologías impacta en el aprendizaje y la socialización es intrínseca a este suceso, entonces los docentes necesitan estar a la altura de estos cambios para dirigir a los alumnos en cómo utilizar adecuadamente las tecnologías de información y comunicación dentro y fuera del salón de clases.

Daniel Ramírez

ECOS DEL DEBATE

La tecnología fortalece el trabajo de las y los docentes en las escuelas

La tecnología en la educación es una herramienta para fortalecer la enseñanza y el aprendizaje, aumentar las oportunidades para acceder al conocimiento y desarrollar habilidades colaborativas. El mundo está innovando y la educación no puede ser la misma que hace décadas, es por eso que considero de gran importancia el uso de las tecnologías en las escuelas; de esta manera se puede tanto conocer como fomentar el verdadero uso productivo de las mismas y aprovechar las herramientas que ofrece para el manejo de la información.

Diana Livier Gómez Vargas, Participante Mar Adentro.

Vivimos en una época tecnológica, día con día se presentan nuevos proyectos dirigidos a distintos campos y uno de ellos es: la educación.

Es momento de que las/los docentes vayan integrando este tipo de tecnologías en su forma de trabajo, logrando que por medio de distintas herramientas impactar más en el alumnado, generando incluso mejores resultados, es momento de utilizar la tecnología de forma impactante en la educación, generando educación tecnológica. Facilitando la enseñanza y teniendo mayor comprensión de parte del alumnado.

Beatriz Azucena Flores Ramírez, Participante Mar Adentro.

COMPARTE

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

Innovar desde la tradición

Entrevista a Javier Cendoya

Javier Cendoya es el director de Eldelvives en España, una editorial dedicada a impulsar el desarrollo académico a través de diversas herramientas. Como profesionista dedicado a la educación, Javier se considera un apasionado por su trabajo. “Soy un trabajador, una persona con inquietudes, con ganas de hacer cosas por la educación. Tengo la suerte de trabajar en un proyecto que es único, en una empresa que es única. Tengo ideales, suerte, y con un nivel de compromiso lo suficientemente grande”.

La perseverancia es un valor que lo acompaña, pues es una persona que se plantea retos y metas difíciles. Compartir el entusiasmo con su equipo de trabajo es esencial para que éstos se comprometan de la misma manera con los retos que realizan día a día.

Su constante convivencia con jóvenes lo ha llevado a tomar el inconformismo como una virtud de esta población. “De la juventud me atrae el inconformismo, tenemos un proyecto de atracción de universitarios, para entender mejor fusionándolos e integrándolos en la forma de hacer de la empresa. Me atrae mucho el inconformismo”. También considera importante que en esta etapa se trabaje en algo que valga la pena. “Creo que la mayor suerte de una persona a nivel personal es encontrar acomodo en un ámbito en el que haga algo que tenga impacto en la sociedad. No es fácil, pero este es quizá el sueño”.

El trabajo que Javier realiza dentro de la editorial consiste en fortalecer las herramientas de la educación en diferentes partes del mundo. Eldelvives tiene más de 120 años, lo cual les ha permitido reunir suficiente experiencia en la formación de contenidos de gran impacto para las y los estudiantes. Además, su visión se está adaptando a la demanda tecnológica que ahora requiere la educación, y lo hacen a través de alianzas con empresas que asumen el mismo compromiso.

“Lo tecnológico y lo digital ya está en las aulas, eso innegable. Ya se está dando un salto en la revolución digital con contenidos digitales, esto es real. Lo que vimos fue algo distinto, la propuesta de Google es innovadora al máximo y referencial. Parte de premisas y de entender los dispositivos bajo otro formato. Mas colaborativo, más social, más abierto”.

La inmersión de la tecnología significa acercar a las y los estudiantes a diferentes dispositivos que contribuyan al aprendizaje, a la par de ofrecer alternativas amigables para las y los docentes. Esta combinación exige la cobertura de los diferentes aspectos de adaptación. “Uno de nuestros lemas es soñemos el futuro. Tenemos que tratar de adivinar esas profesiones que no existen, pero tenemos que crear en los niños la curiosidad y la capacidad de trabajar en ese nuevo medio que se está creando. Y el que siga optando por una educación tradicional al marco de lo tecnológico, yo creo que está haciendo bien su trabajo. Yo creo que entonces nuestro compromiso es tratar de dotar a los docentes de este trabajo nuevo para crear de profesionales que sean capaces de situarse en un escenario distinto, desconocido, pero también apasionante. Soberbio el poder vivir un momento de tal incertidumbre y de tal oportunidad a la vez”.

Mensaje Súmate Mar Adentro

“Todos juntos ahora, es la mejor manera de trabajar. Optar por lo mejor de cada empresa, intentando buscar empresas que de verdad aglutinen una oferta completa, que sean capaces de concentrar toda la sabiduría inmensa como Google, Lego o Eldelvives. Hay que optar no solo por un ámbito, sino por lo que signifique mayor nivel de integración, creo que tenemos un futuro por delante esplendido. Creo que México está en un momento también apasionante y de recreación, importante. La juventud de México merece las mejores oportunidades”.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Gamificar las aulas

Minecraft es un reconocido videojuego en el que el usuario puede construir o destruir edificaciones, a través de la creación de un avatar que le permite interactuar dentro del juego.

Más allá del entretenimiento, este videojuego se adaptó a las características de gamificación para ser llevado a las aulas entre estudiantes de nivel básico. Con esta herramienta es posible desarrollar habilidades de concentración, creatividad y pensamiento estratégico.

La clave de la gamificación se encuentra en la motivación a partir de los retos, como el obtener puntos, aumentar la dificultad de las tareas, y tener puntos de comparación que a su vez se traducen en un feedback útil para el estudiante. Así mismo, el juego representa recompensa y estatus según la destreza.

Minecraft en el aula permite acompañar el proceso de realización de un proyecto con el uso de diferentes plataformas tecnológicas para dar un primer acercamiento al uso de dispositivos, lo cual contribuye al interés y buen uso de los mismos.

Diez notas positivas

1. La chef mexicana Daniela Soto-Innes recibió el título de World´s Best Female Chef 2019.

2. Telesecundaria de Lagos de Moreno recibió el premio Energy Award.

3. Escuela secundaria de Lagos de Moreno ganó el segundo lugar del Campeonato Mundial de Robótica VEX 2019, en Louisville, Kentucky, EUA.

4. Francia celebra festival “El dorado” con homenaje a la cultura mexicana.

5. UDG lanza programa de ciencia para niños con sede en CUCEI, biblioteca Juan José Arreola y el CRIT.

6. El Museo Prado en España recibió el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.

7. Científicos de Cambridge lograron el primer ultrasonido subacuático a una mantarraya.

8. Los pandas del Zoológico de Chapultepec cumplieron 29 y 31 años superando la expectativa de vida de su especie.

9. La bailarina mexicana Elisa Carrillo recibió el premio ruso “Alma de la Danza”.

10. Profesor de la Sierra Norte de Puebla tradujo “El Principito” a lengua totonaca.

Mar adentro propone

Para leer...

“Esto no es una clase” de María Acaso y Paloma Manzanera

Para saber...

La población en México de 13 a 17 años de edad es a más recurrente al uso del internet de acuerdo al Instituto Federal de Telecomunicaciones.