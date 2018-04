Desmitificando los carbohidratos

Si por enfermedad o alguna otra situación requieres bajarle a los carbohidratos, te decimos qué comer. Muchas veces solemos creer, erróneamente, que para bajar de peso debemos evitar a toda costa aquellos alimentos que contengan hidratos de carbono; sin embargo, queremos compartirte cuáles son esos alimentos que contienen bajos niveles de carbohidratos y que puedes disfrutar, ya sea, porque el médico te lo sugirió para mejorar tu salud o sólo porque no quieres subir de peso.

Verduras

Podemos diferenciar dos tipos de verduras: las que crecen en la superficie de la tierra, las cuales contienen bajos niveles de carbohidratos a diferencia de los que se reproducen debajo de la tierra Dentro de las verduras que crecen en la superficie y que son bajas en carbohidratos podemos encontrar algunas como: espinaca, lechuga, brócoli, pepino, espárragos, calabacín, berenjena, col y ejote.

Frutas

Algunos tipos de dietas, como la dieta cetogénica, no incluyen en sus planes alimenticios frutas o harinas integrales; no obstante, existen opciones que sí son una buena opción para degustar sin preocuparte por los hidratos de carbono como: fresas, frambuesas, arándanos frescos, limón y aguacate. Según Fernanda Alvarado, experta en nutrición: “Una porción de fruta aporta en promedio 15 gramos de hidratos de carbono, lo mismo que aporta una tortilla de maíz; son carbohidratos que vienen acompañados con otros nutrientes y por lo tanto no se deben de satanizar si se modera la porción de la fruta que se consume a dos porciones al día. Hay frutas que impactan menos en los niveles de glucosa en la sangre, o sea, que son de bajo índice glucémico, como las fresas, frambuesas, arándanos frescos y las manzanas”.

Proteínas

Uno de los nutrientes más importantes dentro de nuestra dieta diaria debe ser la proteína. Existen diversos tipos de proteínas, pero las más destacadas por sus bajos niveles de carbohidratos son: pollo, cordero, ternera, cerdo, trucha, salmón, sardina y huevo.

Nueces

Existe la falsa creencia de que las semillas son portadoras de grandes cantidades de carbohidratos, sin embargo, la realidad es que existen diversos alimentos de este tipo que sí puedes comer sin preocuparte de ello como: almendras, avellanas, cacahuates, nueces y chía.