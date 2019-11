Delicia culinaria en Tijuana

Ciudad de alma joven y creatividad inagotable, Tijuana es una urbe que se ha convertido en un vibrante espacio multicultural, donde se dan cita arte, música, ambiente y talento llegado de diversas latitudes de la República Mexicana y el extranjero.

A todo lo anterior se suma una sorpresita más. Un campo donde ha comenzado a brillar de manera particular es el gastronómico, porque aquí se come, y se come bien. Es por eso que te ofrecemos una breve guía de los lugares que no pueden faltar en la próxima búsqueda de sabores que hagas en esta metrópoli fronteriza.

52 Kool

Encabezado por el chef Oswaldo Flores, es uno de los restaurantes que ha dado de qué hablar al momento de descubrir la frescura culinaria de Tijuana. Cuenta con una iluminación neón, ambiente de actualidad y recetas, todos inspirados en la comida mexicana contemporánea, con un toque casero. Los platillos están compuestos por vegetales frescos de Tecate, carne de Mexicali y con opciones totalmente vegetarianas. El menú cambia semanalmente.

Dónde: Miguel Alemán Valdez 2612, América, 22044 Tijuana.

Teléfono: 664 686 3361.

La Querencia

Disfruta de este concepto creado por el chef Miguel Ángel Guerrero. La preparación de cada platillo es una fusión de los sabores mediterráneos y la mezcla de culturas que vive Baja California. Lo que llega a tu mesa se elabora con ingredientes frescos, desde mariscos frescos de la región, comida artesanal, carnes y aves silvestres. Todo cocinado en horno de leña o a la parrilla, con ensaladas del huerto, jaiba, ceviches, tacos de pescado, camarón, marlín y claro: vinos del Valle de Guadalupe.

Dirección: Escuadrón 201 No. 3110, Centro, Tijuana. Teléfono: 664 972 9935.

Oryx Capital

Descubre una de las mejores cocinas de esa ciudad, con decoración moderna, fresca y la sensacional gastronomía y coctelería de su menú. A cargo del chef Rufo Ibarra encontrarás la propuesta Cali-Baja, mezcla la cocina mexicana con la estadounidense. La carta cuenta con ostiones, ceviche de tomates orgánicos con pepino, aguacate, mezcal, cebolla morada y jurel, aguachile de jurel, taco de pescado estilo Ensenada en salsa negra de pulpo, taco de borrego, pato, pulpo doradito enchilado, lechón, tuétano, coliflor rostizada, cortes de carne, pollo orgánico y más.

Dirección: Blvd. Agua Caliente 10750, Calete, 22020 Tijuana.

Teléfono: 664 686 2807.

Georgina

Esta es una propuesta de la chef Adria Montaño. Georgina es un espacio fresco, con armonía de colores en cada esquina y sabores delicados con un menú que integra de forma perfecta el ayer y el hoy. Encontrarás un juego de sabores en su waffle de chía, avena y fresas; tamales de berenjena con un toque de albahaca y crema de cabra, exquisito ceviche de filete de res, chicharrón de pollo, calamar frito con pesto, rollos de lasaña, camote rostizado, pulpo, salmón, pato, filetes de res y pescado con salsas secretas. La carta de vinos y preparados también es notable.

Dirección: Antonio Caso 2020, Zona Urbana Río Tijuana, 22010 Tijuana.

Teléfono: 664 684 8156.

Emma Baja French

¡Oh, la la! Emma Baja French es, como su nombre lo indica, lo más impecable de la cocina baja francesa que encontrarás en Tijuana. El chef Lucio Hernández ofrece una carta que entrelaza las culturas de Tijuana y la nación gala en un estilo único.

En el menú podrás disfrutar de ostras frescas de diferentes estilos, sopa de cebolla, atún fresco, pulpo a la parrilla, ensaladas, tarta de carne y verduras, costilla estofada, terrina de cordero, DuJour de pescado, risotto, tortellini, fettuccine y ratatouille.

Dirección: Blvd. Agua Caliente 4558, Aviación, 22014 Tijuana.

Teléfono: 664 104 7014.

¡Vámonos!

Una forma cómoda de viajar de Guadalajara a Tijuana es vía aérea. Algunas empresas que ofrecen este servicio (directo) son Aeroméxico, Volaris, VivaAerobús e Interjet.

Recuerda, comprar con antelación te permitirá obtener mejor precio en tus viajes.